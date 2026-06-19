Урожай будет больше, а цены пойдут вниз: какой фрукт в Украине подешевеет

Главное:
- В Украине прогнозируют рост урожая яблок
- Увеличение предложения может привести к снижению цен
- Общее состояние садов оценивается как лучшее, чем в прошлом году
В Украине в этом году прогнозируют рост урожая яблок, несмотря на весенние заморозки. Объемы производства могут превысить прошлогодние показатели, что повлияет на уровень цен. Об этом сообщил руководитель компании-экспортера USPA Fruit Владимир Гуржий в комментарии AgroTimes.
По его словам, нынешнее состояние садов в целом позволяет говорить о позитивных перспективах сезона. Хотя в отдельных регионах зафиксированы потери из-за заморозков и проблемы с опылением, общая картина выглядит лучше, чем в прошлом году.
"На данный момент я оцениваю новый сезон исключительно позитивно. Сегодня все указывает на то, что урожай должен быть хорошим. Он должен быть больше, чем в прошлом году", — отметил он.
В то же время возможное увеличение предложения может усилить давление на цены. Гуржий отмечает, что украинский рынок пока не располагает достаточно эффективными механизмами для перераспределения избыточной продукции из сегмента свежих фруктов.
Ситуация в секторе переработки также изменилась. Если в прошлом году высокие цены на яблочный концентрат стимулировали спрос на техническое яблоко, то в этом сезоне перерабатывающие предприятия уже имеют значительные запасы, что может снизить закупочную активность.
В случае оправдания прогнозов об увеличении урожая украинские потребители могут получить больше яблок по более низким ценам, чем в прошлом году. В то же время прибыльность производителей будет зависеть от эффективности производства и сбыта.
Что подешевеет летом — прогноз эксперта
Заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас в комментарии УНИАН рассказала, что в Украине летом могут подешеветь сливочное масло, сметана и другие жирные молочные продукты.
Летом украинцы обычно потребляют меньше молочной продукции, отдавая предпочтение более легким блюдам, овощам и фруктам. Исключением остаются белые сыры, однако общий спрос на молочные продукты все равно снижается.
Из-за этого на рынке накапливаются запасы, в частности масла, что оказывает давление на цены. Чтобы избежать излишков, торговые сети могут активнее проводить акции и скидки.
"Думаю, в июне мы снова будем видеть большое количество акций на жирные продукты — в частности, масло и сметану — для того, чтобы поддержать продажи", — прогнозирует Жупинас.
Цены на продукты в Украине — последние новости
Напомним, что в Украине стремительно дешевеет популярная ягода из-за увеличения предложения. В среднем цены на клубнику упали на 15% за неделю.
Также ранее сообщалось о потенциальном скачке цен на импортные продукты из-за колебаний курса доллара. Экономист Андрей Новак рассказал, что для украинского рынка характерно преобладание отечественной продукции, что обеспечивает ценовую стабильность для большинства категорий товаров.
Как ранее сообщал Главред, хлеб в Украине может подорожать на 15–20% из-за роста стоимости энергоносителей и пшеницы. В то же время цены на молочную продукцию в магазинах растут, несмотря на снижение закупочной стоимости у фермеров.
Читайте также:
- Курс доллара приблизится к 46 гривнам: когда валюта рекордно подорожает
- В Черкассах резко пересмотрели тарифы на воду — сколько придется платить и когда
- Доллар и "минималка" пойдут вверх: правительство одобрило Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы
Об источнике: AgroTimes
AgroTimes — это украинское отраслевое СМИ, специализирующееся на освещении тем, связанных с аграрным сектором, сельским хозяйством и пищевой промышленностью.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред