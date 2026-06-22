Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Цены на популярные овощи взлетели почти вдвое: что подорожало больше всего

Инна Ковенько
22 июня 2026, 13:29
google news Подпишитесь
на нас в Google
На прошлой неделе украинский рынок овощей и фруктов вновь продемонстрировал контрастные изменения
Как изменились цены на овощи за неделю
Как изменились цены на овощи за неделю / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • Цена на молодую белокочанную капусту выросла почти вдвое
  • Также подорожали огурцы
  • Вишня подешевела с 110–120 до 60–150 гривен за килограмм

Рынок овощей и фруктов в Украине продолжает меняться под влиянием сезона. На прошлой неделе больше всего выросли цены на молодую капусту и популярные ягоды, тогда как помидоры и перец, напротив, подешевели. Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Как изменились цены на овощи

Молодая белокочанная капуста за неделю подорожала почти вдвое — с 15–18 до 27–30 гривен за килограмм. Также выросла стоимость цветной и пекинской капусты.

видео дня

Огурцы также подорожали — с 25–40 до 35–50 гривен за килограмм.

Молодой картофель продолжает дешеветь (с 35–65 до 18–65 гривен), тогда как прошлогодний, напротив, подорожал с 13–16 до 14–17 гривен.

Среди популярных овощей помидоры продолжают дешеветь — их продают по 65–85 гривен за килограмм вместо 70–100 гривен неделей ранее. Сладкий перец также подешевел — с 125–170 до 100–120 гривен.

Цены на ягоды и фрукты

Фруктово-ягодный сегмент в основном демонстрировал рост. Клубника подорожала с 70-120 до 90-180 гривен за килограмм, черешня — с 70-110 до 130-190 гривен. Персики и абрикосы также подорожали.

В то же время вишня подешевела — с 110–120 до 60–150 гривен, а малина — с 600–1000 до 250–750 гривен.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Какие продукты подешевеют летом — прогноз эксперта

Заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас в комментарии УНИАН рассказала, что в Украине летом могут подешеветь сливочное масло, сметана и другие жирные молочные продукты.

Летом украинцы обычно потребляют меньше молочной продукции, отдавая предпочтение более легким блюдам, овощам и фруктам. Исключением остаются белые сыры, однако общий спрос на молочные продукты все равно снижается.

Из-за этого на рынке накапливаются запасы, в частности масла, что оказывает давление на цены. Чтобы избежать излишков, торговые сети могут активнее проводить акции и скидки.

"Думаю, в июне мы снова будем видеть большое количество акций на жирные продукты — в частности, масло и сметану — для того, чтобы поддержать продажи", — прогнозирует Жупинас.

Цены на продукты в Украине — последние новости

Как писал Главред, в Украине в этом году прогнозируют рост урожая яблок, несмотря на весенние заморозки. Объемы производства могут превысить прошлогодние показатели, что повлияет на уровень цен.

Кроме того, хлеб в Украине может подорожать на 15–20% из-за роста стоимости энергоносителей и пшеницы. В то же время цены на молочную продукцию в магазинах растут, несмотря на снижение закупочной стоимости у фермеров.

Напомним, что в Украине стремительно дешевеет популярная ягода из-за увеличения предложения. В среднем цены на клубнику упали на 15% за неделю.

Читайте также:

Об источнике: EastFruit

EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
фрукты продукты питания цены на продукты овощи
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Под Москвой горит центр космической связи, поражены паромы и полигон РФ — Генштаб

Под Москвой горит центр космической связи, поражены паромы и полигон РФ — Генштаб

13:30Война
Премьер Великобритании Стармер объявил об отставке: что известно

Премьер Великобритании Стармер объявил об отставке: что известно

11:52Мир
В Польше объяснили, почему лишили Зеленского ордена, но не Муссолини и Шредера

В Польше объяснили, почему лишили Зеленского ордена, но не Муссолини и Шредера

11:15Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Туалетная бумага против комаров: простой и дешевый способ защиты дома

Туалетная бумага против комаров: простой и дешевый способ защиты дома

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 37 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 37 с

Подкормка помидоров в июне и июле: садовник поделился рецептом против гнили

Подкормка помидоров в июне и июле: садовник поделился рецептом против гнили

Три знака зодиака вскоре озолотятся: кому звезды сулят рост доходов

Три знака зодиака вскоре озолотятся: кому звезды сулят рост доходов

Не "чекушка" и не "пузырь": как правильно называть эти бутылки на украинском языке

Не "чекушка" и не "пузырь": как правильно называть эти бутылки на украинском языке

Последние новости

13:30

Под Москвой горит центр космической связи, поражены паромы и полигон РФ — Генштаб

13:29

Цены на популярные овощи взлетели почти вдвое: что подорожало больше всего

13:07

Мотоциклист разогнался до 203 км/ч во Львове: украинцы требуют наказанияВидео

12:56

Наследники короны: принцы Уильям и Гарри похвастались повзрослевшими детьми

12:52

Активисты создают миф о неприкосновенности сотрудников НАБУ, это путь к безнаказанности — экс-прокурор САП

Крым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – СвитанКрым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – Свитан
12:33

Можно ли христианам отмечать Ивана Купала — священник дал исчерпывающий ответВидео

12:25

Старые серые носки снова станут идеально белыми: поможет простой домашний раствор

12:21

Жир исчезнет без следа: проверенный лайфхак быстро очистить плитку

11:55

Редкого черного аиста заметили в Ровенской области: уникальные кадрыФото

Реклама
11:52

Премьер Великобритании Стармер объявил об отставке: что известноВидео

11:50

"Не позволяла себе": Тополя решилась на откровения о браке с известным певцом

11:43

Три знака получат ответ на важный вопрос уже в этом месяце: кто они

11:15

В Польше объяснили, почему лишили Зеленского ордена, но не Муссолини и Шредера

11:00

Обычные пугала не работают: три лучших способа отвадить скворцов от черешниВидео

10:49

Как спастись от жары без кондиционера: трюк, о котором знают единицы

10:48

Почему собаки на самом деле едят траву: ответ ветеринара удивит многих

10:48

Китайский гороскоп на завтра, 23 июня: Лошадям - игривость, Тиграм - опрометчивость

10:14

"Не принимают": Топалов проговорился о плачевном положении Тодоренко

09:57

Гороскоп на завтра, 23 июня: Весам — радость, Рыбам — напряжение

09:53

РФ ударила по торговым судам в Черном море: на сухогрузе погиб иностранный морякФотоВидео

Реклама
09:39

Кремль поддерживает зависимые режимы только до тех пор, пока это ему выгодно

09:18

Возле Крыма произошло сразу несколько сильных землетрясений - что известно

09:14

"Свет победит": Сергей Притула покрестил сына в особом месте

09:06

Никакая не "стройка": как правильно назвать процесс возведения сооружений на украинском

08:58

Лукашенко дали неделю: майор в отставке оценил, ударит ли Украина по Беларуси

08:50

Взрывы прогремели в Крыму, под удар попало здание ФСБ и Таврическая ТЭС - мониторыВидео

08:08

РФ ударила "Искандером" по аграриям Одесской области: есть жертва и раненыеВидео

07:29

Дроны ударили по Запорожью: в горящем доме погибла женщина, ранен ребенокФото

07:03

Это может плохо кончиться: Богданов рассказал, чем рискует Польшамнение

06:55

Дроны летят на Москву: россияне фиксируют массовый залет БПЛА, гремят взрывы

05:55

"Документировала все": Меган Маркл решилась раскрыть правду о королевской семье

04:25

Иней в морозилке исчезнет - эксперты назвали ошибки, создающие "шубу"Видео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 37 с

03:26

Три знака зодиака ждет ошеломляющий успех — кто сорвёт куш 22 июня

03:03

Не "чекушка" и не "пузырь": как правильно называть эти бутылки на украинском языке

02:20

Сценарий конца света: ученые предупредили о массовом нашествии "библейской чумы"

00:12

Украина готова производить ракеты к Patriot: Зеленский назвал финальный шаг

21 июня, воскресенье
23:12

Целый день без света: где на Днепропетровщине отключат электроэнергию 22 июня

22:26

"Мы уберём ретрансляторы сами": Зеленский поставил Лукашенко жесткий дедлайн

21:43

"С каждым днем ​​наращивания": Зеленский анонсировал расширение ударов по РФ

Реклама
21:40

Реформа армии не должна сводиться только к деньгам: Андрусив - о важном нюансемнение

21:27

Мощные удары по Москве: раскрыты детали о новой украинской ракете Барс

21:19

Грязь и запахи быстро исчезнут: домашний метод очищения ковра без химииВидео

20:42

"Будут вспоминать с ужасом": в МО анонсировали новые акции против РФ в Крыму

19:59

Почему Путин не комментирует атаку на Москву: эксперт указал на важный "сигнал"

19:39

В Киеве сошлись сторонники и противники ЛГБТ: чем закончился скандальный марш

18:17

Плесень в ванной исчезает моментально: простой метод работает безотказноВидео

18:14

Как навсегда избавиться от тли: поможет только одно растениеВидео

17:44

Деньги любят порядок — как хранение обычных круп привлекает достаток

17:24

Под угрозой крупный город: генерал назвал самое опасное направление фронта

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять