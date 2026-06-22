Цены на популярные овощи взлетели почти вдвое: что подорожало больше всего

На прошлой неделе украинский рынок овощей и фруктов вновь продемонстрировал контрастные изменения

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Как изменились цены на овощи за неделю / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

Цена на молодую белокочанную капусту выросла почти вдвое

Также подорожали огурцы

Вишня подешевела с 110–120 до 60–150 гривен за килограмм

Рынок овощей и фруктов в Украине продолжает меняться под влиянием сезона. На прошлой неделе больше всего выросли цены на молодую капусту и популярные ягоды, тогда как помидоры и перец, напротив, подешевели. Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Как изменились цены на овощи

Молодая белокочанная капуста за неделю подорожала почти вдвое — с 15–18 до 27–30 гривен за килограмм. Также выросла стоимость цветной и пекинской капусты.

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Огурцы также подорожали — с 25–40 до 35–50 гривен за килограмм.

Молодой картофель продолжает дешеветь (с 35–65 до 18–65 гривен), тогда как прошлогодний, напротив, подорожал с 13–16 до 14–17 гривен.

Среди популярных овощей помидоры продолжают дешеветь — их продают по 65–85 гривен за килограмм вместо 70–100 гривен неделей ранее. Сладкий перец также подешевел — с 125–170 до 100–120 гривен.

Цены на ягоды и фрукты

Фруктово-ягодный сегмент в основном демонстрировал рост. Клубника подорожала с 70-120 до 90-180 гривен за килограмм, черешня — с 70-110 до 130-190 гривен. Персики и абрикосы также подорожали.

В то же время вишня подешевела — с 110–120 до 60–150 гривен, а малина — с 600–1000 до 250–750 гривен.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Какие продукты подешевеют летом — прогноз эксперта

Заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас в комментарии УНИАН рассказала, что в Украине летом могут подешеветь сливочное масло, сметана и другие жирные молочные продукты.

Летом украинцы обычно потребляют меньше молочной продукции, отдавая предпочтение более легким блюдам, овощам и фруктам. Исключением остаются белые сыры, однако общий спрос на молочные продукты все равно снижается.

Из-за этого на рынке накапливаются запасы, в частности масла, что оказывает давление на цены. Чтобы избежать излишков, торговые сети могут активнее проводить акции и скидки.

"Думаю, в июне мы снова будем видеть большое количество акций на жирные продукты — в частности, масло и сметану — для того, чтобы поддержать продажи", — прогнозирует Жупинас.

Цены на продукты в Украине — последние новости

Как писал Главред, в Украине в этом году прогнозируют рост урожая яблок, несмотря на весенние заморозки. Объемы производства могут превысить прошлогодние показатели, что повлияет на уровень цен.

Кроме того, хлеб в Украине может подорожать на 15–20% из-за роста стоимости энергоносителей и пшеницы. В то же время цены на молочную продукцию в магазинах растут, несмотря на снижение закупочной стоимости у фермеров.

Напомним, что в Украине стремительно дешевеет популярная ягода из-за увеличения предложения. В среднем цены на клубнику упали на 15% за неделю.

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Об источнике: EastFruit EastFruit — это ведущая международная информационно-аналитическая платформа для бизнеса в сфере овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (английская, украинская, русская) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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