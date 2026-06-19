В Тернополе могут снизить новый тариф на воду: когда он вступит в силу

Кратко:
- Тариф на воду в Тернополе могут повысить до 87,34 грн
- Причина пересмотра — рост расходов предприятия
- Новый тариф могут ввести уже с 1 июля
В Тернополе планируют существенно повысить стоимость водоснабжения и водоотведения. Предварительно тариф планировали установить на уровне 98,59 гривни за один кубический метр. Однако в настоящее время рабочая группа, созданная по инициативе горсовета, ищет пути снижения финансовой нагрузки на потребителей. Об этом сообщили в КП "Тернопольводоканал".
Отмечается, что специалисты рассматривают возможность скорректировать и снизить тариф до 87,34 гривни за кубометр.
"В ближайшее время будет готов вывод аудиторов о правильности расчета этого тарифа. Ожидается, что новый тариф вступит в силу с 1 июля", — говорится в сообщении.
Начальник планово-экономического отдела КП "Тернопольводоканал" Владимир Водовиз заявил, что необходимость корректировки цен на воду и водоотведение связана с существенным подорожанием всех составляющих тарифа, в частности, электроэнергии, топлива и реагентов для очистки воды.
В то же время директор КП "Тернопольводоканал" Владимир Кузьма подчеркнул, что для населения, которое потребляет около 70% услуг предприятия, до сих пор действует экономически необоснованный тариф, утвержденный еще до начала полномасштабного вторжения.
По его словам, действующие на сегодняшний день тарифы покрывают менее 70% от фактической стоимости водоснабжения и водоотведения.
Тарифы на коммунальные услуги в Украине будут расти каждый год
Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявлял, что коммунальные тарифы в Украине продолжают расти даже в условиях войны.
По его словам, в частности, Министерство экономики рассматривает возможность ежегодного повышения тарифов на электроэнергию на 25% в 2026–2028 годах.
Он добавил, что до 1 октября повышения тарифов на электроэнергию не ожидается из-за действия продленных антимонопольных ограничений, однако после этого срока ситуация может измениться.
Тарифы на воду — последние новости
Как сообщал Главред, жители Ровно уже с июля могут получить значительно более высокие счета за водоснабжение. В случае утверждения решения тариф на централизованное водоснабжение для населения предлагается установить на уровне 33,66 грн за кубометр вместо действующих 13,90 грн.
В Житомире в ближайшее время также могут вырасти тарифы на водоснабжение и водоотведение. Точная дата повышения и новая стоимость кубометра воды пока не объявляются, поскольку профильные службы только приступили к аудиту будущего тарифа.
В Черкассах с 1 июля 2026 года для населения тариф на водоснабжение составит 23,81 грн за 1 куб. м, а на водоотведение — 23,45 грн за 1 куб. м (без НДС).
Читайте также:
- Может ли РФ снова пойти на Киев, чтобы "спасти" Крым: ответ эксперта
- Путин нашел повод для масштабного удара по Украине: какой новый план у РФ
- Шквали, град и грозы: в ближайшее время Украину накроет непогода
О персоне: Олег Попенко
Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал председателем комитета по ЖКХ, благоустройству, экологии и охране окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред