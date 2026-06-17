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Счета вырастут в разы: в Ровно могут изменить тариф на воду

Инна Ковенько
17 июня 2026, 18:38
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Главная причина — действующие тарифы не менялись с начала 2022 года, из-за чего предприятие ежемесячно несет убытки в миллионном размере.
Счета вырастут в разы: в Ровно могут изменить тариф на воду
Повышение тарифов на воду в Ровно / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • В Ровно готовят повышение тарифов на воду с июля
  • Решение должно пройти комиссии и сессию облсовета 26 июня
  • Общий тариф на воду может вырасти вдвое

Жители Ровно уже с июля могут получить значительно более высокие счета за водоснабжение.

"Ровнооблводоканал" подал в Ровенский областной совет проект решения о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение. Об этом сообщают в Ровенском облсовете.

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Отмечается, что сначала документ должны рассмотреть профильные депутатские комиссии, после чего его вынесут на сессию областного совета, запланированную на 26 июня.

Как пояснил исполняющий обязанности директора РОВКП ВКГ "Ровнооблводоканал" Андрей Грухаль, в последний раз тарифы для населения пересматривались в начале 2022 года. С тех пор предприятие вынуждено работать в убыток. Только за первый квартал 2026 года финансовые потери составили 23 миллиона гривен.

По словам руководителя предприятия, действующие тарифы уже давно не соответствуют фактическим расходам. В частности, в тарифе для населения заложена стоимость электроэнергии на уровне 3,70 гривны за киловатт-час, тогда как фактическая цена, которую платил предприятие в январе этого года, составляла 13,5 гривны. Также существенно выросли расходы на топливо и другие составляющие себестоимости.

Как изменятся тарифы на воду

В случае утверждения решения тариф на централизованное водоснабжение для населения предлагается установить на уровне:

  • Водоснабжение: 33,66 грн за кубометр вместо действующих 13,90 грн (рост в 2,4 раза).
  • Водоотведение (канализация): 23,38 грн за кубометр вместо 13,26 грн (рост в 1,7 раза).
  • Для бизнеса (субъектов хозяйствования): тариф на очистку стоков — 14,24 грн за кубометр (без НДС).

В "Ровнооблводоканале" отмечают, что повышение тарифов позволит предприятию работать без текущих убытков, однако не покроет уже накопленную задолженность за предыдущие годы.

В случае поддержки проекта решения депутатами на сессии областного совета новые тарифы вступят в силу после официального обнародования и могут начать действовать уже в июле.

Тарифы на воду в Украине — последние новости по теме

Верховная Рада приняла закон, который передает местным общинам право устанавливать тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Председатель энергетического комитета парламента Андрей Герус заявил, что размер тарифов отныне будет зависеть от решений городов и местных бюджетов. Закон вступит в силу через два месяца после подписания президентом.

В Тернополе коммунальное предприятие уже пересматривает тарифы из-за значительного роста расходов, в частности на электроэнергию. Заместитель директора "Тернопольводоканала" Ирина Вегера рассказала о запланированном повышении с нынешних 36 гривен 70 копеек до около 98,5 гривен за кубометр; окончательное решение должен принять местный горсовет.

Как ранее сообщал Главред, особенности тарифов на воду объясняются разницей в технологиях добычи и очистки воды в разных регионах, в частности использованием подземных источников и необходимостью дополнительных затрат электроэнергии на работу насосов. Также влияют уровень потребления и инвестиционная составляющая, что приводит к значительным различиям в стоимости водоснабжения в украинских городах.

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Об источнике: КП "Ровнооблводоканал"

КП "Ровнооблводоканал" (полное название — РОВКП ВКГ) — это главное коммунальное предприятие, обеспечивающее централизованное водоснабжение и водоотведение для города Ровно и прилегающих населенных пунктов

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