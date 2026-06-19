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Евро дорожает, а доллар летит вниз: новый курс валют на 22 июня

Мария Николишин
19 июня 2026, 16:12
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Гривня несколько укрепила свои позиции по отношению к двум валютам.
Евро дорожает, а доллар летит вниз: новый курс валют на 22 июня
Курс валют в Украине на 22 июня / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Каким будет курс валют в понедельник
  • Насколько изменился курс доллара

На понедельник, 22 июня, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, доллар и злотый немного подешевели. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Курс доллара

В понедельник курс доллара к гривне будет на уровне 44,90 грн/долл., что на 1 копейку меньше, чем в пятницу (44,91 грн/долл.). Таким образом, гривня несколько укрепила свои позиции по отношению к американской валюте.

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Курс евро

В то же время официальный курс европейской валюты на 22 июня установлен на уровне 51,46 грн/евро. Украинская национальная валюта обвалилась на 1 копейку (19 июня курс составлял 51,45 грн/евро).

Стоит добавить, что на межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,88/44,91 грн/долл., а к евро — 51,45/51,47 грн/евро.

Курс злотого

Польский злотый также несколько подешевел. Курс этой валюты установлен на уровне 12,07 грн/злотый, что на 1 копейку меньше, чем 19 июня (12,08 грн/злотый).

Когда курс доллара может вырасти до 51 гривни

Финансист и экономист Сергей Фурса убежден, что курс доллара в Украине может вырасти до 51 гривни в ближайшее время, а именно — в следующем году или в 2028 году.

По его словам, в условиях полномасштабной войны говорить о полноценном рыночном курсе валюты некорректно, поскольку ситуация в значительной степени зависит от регулирования со стороны Национального банка Украины.

"Необходимо постепенно принимать меры в отношении курса, чтобы девальвация происходила хотя бы постепенно, компенсируя существующую инфляцию", — подчеркнул он.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют — последние новости

Как сообщал Главред, финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин прогнозирует, что в июне в базовом сценарии официальный курс будет находиться в пределах 44,45–44,95 грн за доллар, наличный — 44,65–45,25 грн, а наличный евро будет торговаться в диапазоне 51,75–52,50 грн.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечал, что ближайший месяц прояснит ситуацию с курсом. По его оценке, официальный курс в июле достигнет 45,5–45,6 грн/доллар и остановится.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявлял, что риски тенденции обесценивания гривни будут зависеть от политики НБУ, а также от объемов импорта, которые потребуются Украине.

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Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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