Гривня внезапно взлетела: новый курс валют на 24 июня

НБУ опубликовал официальный курс валют на среду, 24 июня.

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Курс валют в Украине на 24 июня / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 24 июня

Изменился ли курс евро

Каким будет курс злотого 24 июня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 24 июня 2026 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара на 24 июня

На среду, 24 июня, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 44,88 грн/долл. Таким образом, гривня на 2 копейки укрепила свои позиции по отношению к американской валюте.

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Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро на 24 июня

Курс евро упал. Официальный курс европейской валюты установлен на уровне 51,10 грн/евро. Таким образом, гривня укрепила свои позиции на 29 копеек.

Курс злотого на 24 июня

23 июня НБУ установил курс польского злотого на уровне 12,04 грн/злот. 24 июня курс установили на уровне 11,92 грн/злот. Гривня укрепила свои позиции на 12 копеек.

Что будет с гривней в 2026 году — мнение эксперта

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал Главреду, что будет с гривней в 2026 году. Он отметил, что в 2026 году нет оснований для значительных колебаний курса гривни. Сбить курс могут только негативные события на фронте.

"Но для таких событий сейчас нет никаких оснований. Потому что даже эти средства, выделенные Украине Евросоюзом, позволяют нам обеспечивать армию и все силовые структуры на уровне не хуже или даже лучше, чем в 2024 и 2025 годах. Следовательно, учитывая эти обстоятельства, можно не беспокоиться о курсе гривни в 2026 году: он будет примерно в сегодняшних пределах", — отметил Новак.

Курс валют — последние новости

Напомним, ранее председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак сделал важное заявление относительно курса гривни. Он подчеркнул, что валютные колебания могут вызывать временные колебания курса, но Нацбанк располагает инструментами для стабилизации курса и будет действовать взвешенно. На данный момент ситуация остается под контролем.

Отметим, что Андрей Новак в ходе интервью заявил об ожидаемой стабильности национальной валюты. По его словам, психологический рубеж в 46 гривень учитывается в прогнозах и поможет решить текущую проблему планирования бюджета и финансирования обороны.

Как ранее сообщал Главред, Андрей Новак высказал свою позицию относительно долгосрочных рисков для курса валют. Новак обратил внимание на сложные прогнозы в 55–60 гривень и призвал профильные ведомства отслеживать ситуацию и скоординированно реагировать на возможные шоки.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, являющийся эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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