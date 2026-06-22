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Евро резко летит вниз, а доллар замедлил рост: новый курс валют на 23 июня

Руслана Заклинская
22 июня 2026, 16:23обновлено 22 июня, 16:53
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Гривня укрепила свои позиции по отношению к двум валютам.
Евро резко летит вниз, а доллар замедлил рост: новый курс валют на 23 июня
Курс валют в Украине на 23 июня / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, magnific.com

Вы узнаете:

  • Какой официальный курс доллара установил НБУ на 23 июня
  • Как изменился курс евро 23 июня
  • Снизился ли курс польского злотого

Во вторник, 23 июня, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара практически не изменился, тогда как евро и польский злотый несколько подешевели. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара

Официальный курс доллара США на 23 июня установлен на уровне 44,91 грн/долл. По сравнению с понедельником американская валюта подорожала менее чем на 1 копейку, что практически не повлияло на позиции гривни.

видео дня

Курс евро

Европейская валюта, напротив, несколько потеряла в цене. На вторник НБУ установил курс евро на уровне 51,41 грн/евро.

По сравнению с предыдущим днём евро подешевел почти на 5 копеек. Это свидетельствует о незначительном укреплении гривни по отношению к единой европейской валюте.

Курс злотого

Польский злотый также продемонстрировал снижение. Официальный курс установлен на уровне 12,05 грн/злотый. По сравнению с понедельником валюта Польши потеряла почти 3 копейки.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Что будет с курсом валют в период с 22 по 28 июня — прогноз эксперта

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН сказал, что в ближайшие дни курс доллара в Украине вряд ли превысит отметку 45,2 грн.

По его словам, в конце июня возможны колебания курса, однако признаков устойчивой девальвации нет. Динамика курса объясняется повышенным спросом на валюту и реакцией рынка на новости.

Он отметил, что отметка в 45 грн за доллар имеет преимущественно психологическое значение, а НБУ располагает инструментами для стабилизации рынка посредством валютных интервенций. Дополнительным фактором поддержки гривни является замедление инфляции.

По прогнозу Лесового, в течение 22–28 июня курс доллара на межбанке будет колебаться в пределах 44,6–45 грн, а на наличном рынке — 44,3–45,2 грн. Курс евро ожидается на уровне 51–52,5 грн.

Курс валют в Украине — последние новости

Напомним, по прогнозу эксперта Олега Пендзина, курс доллара может подняться до 45,5–45,6 грн/доллар в июле, что связано с ускорением инфляции в Украине. Он отмечает, что Нацбанк продолжит медленную девальвацию гривни для сохранения стабильности.

Также ранее сообщалось, что правительство прогнозирует валютный курс до 51 гривни в конце 2029 года с учетом продолжительности боевых действий и объемов международной помощи.

Как сообщал Главред, 22 июня гривна укрепила свои позиции по отношению к американской валюте. Доллар упал на 1 копейку до 44,90 грн, тогда как евро несколько подорожал.

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Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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