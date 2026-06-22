Евро резко летит вниз, а доллар замедлил рост: новый курс валют на 23 июня

Гривня укрепила свои позиции по отношению к двум валютам.

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Курс валют в Украине на 23 июня / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, magnific.com

Вы узнаете:

Какой официальный курс доллара установил НБУ на 23 июня

Как изменился курс евро 23 июня

Снизился ли курс польского злотого

Во вторник, 23 июня, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара практически не изменился, тогда как евро и польский злотый несколько подешевели. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара

Официальный курс доллара США на 23 июня установлен на уровне 44,91 грн/долл. По сравнению с понедельником американская валюта подорожала менее чем на 1 копейку, что практически не повлияло на позиции гривни.

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Курс евро

Европейская валюта, напротив, несколько потеряла в цене. На вторник НБУ установил курс евро на уровне 51,41 грн/евро.

По сравнению с предыдущим днём евро подешевел почти на 5 копеек. Это свидетельствует о незначительном укреплении гривни по отношению к единой европейской валюте.

Курс злотого

Польский злотый также продемонстрировал снижение. Официальный курс установлен на уровне 12,05 грн/злотый. По сравнению с понедельником валюта Польши потеряла почти 3 копейки.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Что будет с курсом валют в период с 22 по 28 июня — прогноз эксперта

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН сказал, что в ближайшие дни курс доллара в Украине вряд ли превысит отметку 45,2 грн.

По его словам, в конце июня возможны колебания курса, однако признаков устойчивой девальвации нет. Динамика курса объясняется повышенным спросом на валюту и реакцией рынка на новости.

Он отметил, что отметка в 45 грн за доллар имеет преимущественно психологическое значение, а НБУ располагает инструментами для стабилизации рынка посредством валютных интервенций. Дополнительным фактором поддержки гривни является замедление инфляции.

По прогнозу Лесового, в течение 22–28 июня курс доллара на межбанке будет колебаться в пределах 44,6–45 грн, а на наличном рынке — 44,3–45,2 грн. Курс евро ожидается на уровне 51–52,5 грн.

Курс валют в Украине — последние новости

Напомним, по прогнозу эксперта Олега Пендзина, курс доллара может подняться до 45,5–45,6 грн/доллар в июле, что связано с ускорением инфляции в Украине. Он отмечает, что Нацбанк продолжит медленную девальвацию гривни для сохранения стабильности.

Также ранее сообщалось, что правительство прогнозирует валютный курс до 51 гривни в конце 2029 года с учетом продолжительности боевых действий и объемов международной помощи.

Как сообщал Главред, 22 июня гривна укрепила свои позиции по отношению к американской валюте. Доллар упал на 1 копейку до 44,90 грн, тогда как евро несколько подорожал.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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