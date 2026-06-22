Евро резко летит вниз, а доллар замедлил рост: новый курс валют на 23 июня

Вы узнаете:
- Какой официальный курс доллара установил НБУ на 23 июня
- Как изменился курс евро 23 июня
- Снизился ли курс польского злотого
Во вторник, 23 июня, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара практически не изменился, тогда как евро и польский злотый несколько подешевели. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Курс доллара
Официальный курс доллара США на 23 июня установлен на уровне 44,91 грн/долл. По сравнению с понедельником американская валюта подорожала менее чем на 1 копейку, что практически не повлияло на позиции гривни.
Курс евро
Европейская валюта, напротив, несколько потеряла в цене. На вторник НБУ установил курс евро на уровне 51,41 грн/евро.
По сравнению с предыдущим днём евро подешевел почти на 5 копеек. Это свидетельствует о незначительном укреплении гривни по отношению к единой европейской валюте.
Курс злотого
Польский злотый также продемонстрировал снижение. Официальный курс установлен на уровне 12,05 грн/злотый. По сравнению с понедельником валюта Польши потеряла почти 3 копейки.
Что будет с курсом валют в период с 22 по 28 июня — прогноз эксперта
Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН сказал, что в ближайшие дни курс доллара в Украине вряд ли превысит отметку 45,2 грн.
По его словам, в конце июня возможны колебания курса, однако признаков устойчивой девальвации нет. Динамика курса объясняется повышенным спросом на валюту и реакцией рынка на новости.
Он отметил, что отметка в 45 грн за доллар имеет преимущественно психологическое значение, а НБУ располагает инструментами для стабилизации рынка посредством валютных интервенций. Дополнительным фактором поддержки гривни является замедление инфляции.
По прогнозу Лесового, в течение 22–28 июня курс доллара на межбанке будет колебаться в пределах 44,6–45 грн, а на наличном рынке — 44,3–45,2 грн. Курс евро ожидается на уровне 51–52,5 грн.
Курс валют в Украине — последние новости
Напомним, по прогнозу эксперта Олега Пендзина, курс доллара может подняться до 45,5–45,6 грн/доллар в июле, что связано с ускорением инфляции в Украине. Он отмечает, что Нацбанк продолжит медленную девальвацию гривни для сохранения стабильности.
Также ранее сообщалось, что правительство прогнозирует валютный курс до 51 гривни в конце 2029 года с учетом продолжительности боевых действий и объемов международной помощи.
Как сообщал Главред, 22 июня гривна укрепила свои позиции по отношению к американской валюте. Доллар упал на 1 копейку до 44,90 грн, тогда как евро несколько подорожал.
Читайте также:
- В Тернополе могут снизить новый тариф на воду: когда он вступит в силу
- Урожай будет больше, а цены пойдут вниз: какой фрукт в Украине подешевеет
- "Банк просто молчит": клиенты ПриватБанка жалуются на блокировку платежей
Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред