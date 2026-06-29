РФ хочет уничтожить прифронтовые АЗС в Украине: "Флэш" оценил риск дефицита топлива

Кратко:
- Гражданские АЗС не задействованы в обеспечении военных поставок топлива
- Главная цель ударов РФ по украинским АЗС - посеять панику
Россия активизировала атаки на автозаправочные станции в прифронтовых регионах Украины, однако такие удары не приведут к нехватке топлива для населения. Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флэш", в своем Telegram-канале.
По его словам, после успешных ударов украинских сил по российской логистике противник решил сосредоточиться на уничтожении гражданской топливной инфраструктуры. Для атак на объекты в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях оккупанты используют ударные беспилотники различных типов, включая "Шахеды", а также дроны крылатого и роторного типа.
"Флэш" подчеркнул, что гражданские АЗС не задействованы в обеспечении военных поставок топлива, поэтому подобные удары не имеют военного значения. Их главная цель - оказать психологическое давление на мирных жителей и посеять панику.
"Останутся ли жители без бензина? Конечно, нет. Ведь мы, украинцы, найдем способы, как организовать логистику, распределение и продажу топлива, а также заправляться", – подчеркнул "Флэш".
Когда возможен новый массированный удар - мнение эксперта
Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua рассказал, что страна-агрессор Россия уже накопила достаточно вооружения для проведения масштабного комбинированного ракетно-дронового удара по Украине.
По его словам, после некоторой паузы российские войска могут быть готовы к массированной атаке, в частности с применением ракет и дронов. Жданов отметил, что в течение последней недели РФ активно поднимала в воздух истребители МиГ-31, часть из которых осуществляла боевые пуски, а часть - тренировочные.
"Учитывая, что у них (россиян, - ред.) уже была довольно длительная пауза, большой перерыв, я думаю, что они готовы к массированному ракетному удару", - подчеркнул он.
Удары по Украине - новости по теме
Как ранее сообщал Главред, 28 июня российские войска нанесли ракетный удар по Змиевской общине Чугуевского района Харьковской области. В результате обстрела погиб один человек, среди раненых - дети.
Утром в воскресенье, 28 июня, российская армия нанесла удар по Запорожью управляемыми авиабомбами. Зафиксированы разрушения, пострадали 14 человек.
Вечером 25 июня в Киеве прогремели взрывы в результате ракетной атаки РФ. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ударов.
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О персоне: Сергей "Флэш" Бескрестнов
Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флэш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия.
С апреля 2022 года занимается консультациями и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины.
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