Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ хочет уничтожить прифронтовые АЗС в Украине: "Флэш" оценил риск дефицита топлива

Виталий Кирсанов
29 июня 2026, 09:44
google news Подпишитесь
на нас в Google
Россия активизировала атаки на автозаправочные станции в прифронтовых регионах Украины.
"Флэш" оценил риск дефицита топлива в Украине
"Флэш" оценил риск дефицита топлива в Украине / коллаж: Главред, фото: скриншот, facebook.com/Serhii.Flash

Кратко:

  • Гражданские АЗС не задействованы в обеспечении военных поставок топлива
  • Главная цель ударов РФ по украинским АЗС - посеять панику

Россия активизировала атаки на автозаправочные станции в прифронтовых регионах Украины, однако такие удары не приведут к нехватке топлива для населения. Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флэш", в своем Telegram-канале.

По его словам, после успешных ударов украинских сил по российской логистике противник решил сосредоточиться на уничтожении гражданской топливной инфраструктуры. Для атак на объекты в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях оккупанты используют ударные беспилотники различных типов, включая "Шахеды", а также дроны крылатого и роторного типа.

видео дня

"Флэш" подчеркнул, что гражданские АЗС не задействованы в обеспечении военных поставок топлива, поэтому подобные удары не имеют военного значения. Их главная цель - оказать психологическое давление на мирных жителей и посеять панику.

"Останутся ли жители без бензина? Конечно, нет. Ведь мы, украинцы, найдем способы, как организовать логистику, распределение и продажу топлива, а также заправляться", – подчеркнул "Флэш".

Сергей Бескрестнов "Флэш"
Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

Когда возможен новый массированный удар - мнение эксперта

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua рассказал, что страна-агрессор Россия уже накопила достаточно вооружения для проведения масштабного комбинированного ракетно-дронового удара по Украине.

По его словам, после некоторой паузы российские войска могут быть готовы к массированной атаке, в частности с применением ракет и дронов. Жданов отметил, что в течение последней недели РФ активно поднимала в воздух истребители МиГ-31, часть из которых осуществляла боевые пуски, а часть - тренировочные.

"Учитывая, что у них (россиян, - ред.) уже была довольно длительная пауза, большой перерыв, я думаю, что они готовы к массированному ракетному удару", - подчеркнул он.

Удары по Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, 28 июня российские войска нанесли ракетный удар по Змиевской общине Чугуевского района Харьковской области. В результате обстрела погиб один человек, среди раненых - дети.

Утром в воскресенье, 28 июня, российская армия нанесла удар по Запорожью управляемыми авиабомбами. Зафиксированы разрушения, пострадали 14 человек.

Вечером 25 июня в Киеве прогремели взрывы в результате ракетной атаки РФ. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ударов.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Сергей "Флэш" Бескрестнов

Бескрестнов Сергей Александрович, позывной "Флэш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер. Председатель ОО "Центр радиотехнологий", пишет Википедия.

С апреля 2022 года занимается консультациями и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине АЗС новости Украины новости Украины и мира атака дронов Сергей Флэш Бескрестнов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин может прибегнуть к серьезной эскалации на фоне ударов по Крыму - The Telegraph

Путин может прибегнуть к серьезной эскалации на фоне ударов по Крыму - The Telegraph

11:06Война
Путин сделал заявление о наступлении на Сумы: есть ли угроза для города

Путин сделал заявление о наступлении на Сумы: есть ли угроза для города

10:38Война
Обострение на фронте: в ISW фиксируют продвижение врага на двух важных направлениях

Обострение на фронте: в ISW фиксируют продвижение врага на двух важных направлениях

09:58Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Полив арбузов и дынь в жару: огородник раскрыл хитрость для хорошего урожая

Полив арбузов и дынь в жару: огородник раскрыл хитрость для хорошего урожая

После жары +38 Украину накроют ливни и станет прохладнее: названа дата

После жары +38 Украину накроют ливни и станет прохладнее: названа дата

Дом станет прохладнее за считанные минуты: простой трюк спасет в адскую жару

Дом станет прохладнее за считанные минуты: простой трюк спасет в адскую жару

Китайский гороскоп на сегодня, 29 июня: Собакам - встреча, Быкам - советы

Китайский гороскоп на сегодня, 29 июня: Собакам - встреча, Быкам - советы

Обычный чайный пакетик избавит сковороду от стойкого нагара: как работает лайфхак

Обычный чайный пакетик избавит сковороду от стойкого нагара: как работает лайфхак

Последние новости

11:22

Опытные хозяйки кладут лавровый лист в шкаф: почему это полезный лайфхак

11:12

"Любовь": в сети рассекретили загадочную избранницу Дантеса

11:06

Путин может прибегнуть к серьезной эскалации на фоне ударов по Крыму - The Telegraph

10:56

30 июня - "вторая Пасха": зачем верующие должны покрасить 13 яиц

10:38

Путин сделал заявление о наступлении на Сумы: есть ли угроза для города

Путину нечего предложить Трампу, Россия боится изменения настроений в США — РейтеровичПутину нечего предложить Трампу, Россия боится изменения настроений в США — Рейтерович
10:12

Кого ждет богатство, а кого - медовый месяц: гороскоп Таро на полнолуние 29 июняВидео

09:58

Обострение на фронте: в ISW фиксируют продвижение врага на двух важных направлениях

09:57

"Жизнь изменилась из-за рака": Кейт Миддлтон решилась на откровения о болезниВидео

09:44

РФ хочет уничтожить прифронтовые АЗС в Украине: "Флэш" оценил риск дефицита топлива

Реклама
09:31

Что может принести в дом несчастье: приметы в праздник 30 июня

09:06

В войне наступил перелом, военные ресурсы РФ истощены: анализ Financial Times

08:52

"Осознает трудности": в ISW поставили под сомнение "победные" заявления Путина

07:57

Из-за жары энергосистема на пределе возможностей: украинцев предупредили об отключениях

07:56

Кремль готовит концентрированный воздушный удар по Украине: Коваленко назвал причинумнение

07:44

Запрещенный куплет гимна Украины: каких слов боялась Москва более 150 лет назадВидео

07:27

Когда Весам улыбнётся удача в июле 2026: детальный гороскоп на месяцВидео

06:56

"Хлопнули электроподстанцию": из-за атаки дронов часть Крыма осталась без света

05:55

"Проклинают, угрожают": Мартыновская выступила с обращением после отмены

04:41

Легендарный квас времен СССР: как его готовили и почему сейчас такого уже нет

04:03

Сохранится до весны: благоприятные даты в июле для сбора озимого чеснокаВидео

Реклама
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке людей в сауне за 52 с

03:33

Почему "счастье любит тишину": как страх чужой зависти сдерживает наш успех

02:37

Неожиданная удача улыбнется трем знакам зодиака — кто в числе счастливчиков

01:30

Назван победитель ЧМ-2026: неожиданный вердикт суперкомпьютера

28 июня, воскресенье
23:20

Внезапная смерть командира 154 ОМБр: в полиции раскрыли причину

23:06

Путин внезапно признал топливный коллапс и выкатил новые требования к УкраинеВидео

22:36

Дом станет прохладнее за считанные минуты: простой трюк спасет в адскую жаруВидео

22:09

Почему понедельник считается тяжелым днем — чего нельзя делать в первый день недели

21:55

У кого жизнь изменится на полтора года вперед: полный гороскоп на июль 2026Видео

21:44

РФ нанесла ракетный удар по Харьковщине: есть погибшая, среди пострадавших - дети

21:26

"Не достигли ни одной цели": в МИД жестко ответили на победные реляции Путина

21:07

Кому ждать подарков, судьбоносных встреч и удачи: гороскоп на июль 2026Видео

21:06

Помидоры вырастут гигантскими и сладкими: простой способ, о котором знают единицыВидео

20:25

Мухи исчезнут из дома прямо на глазах: неожиданный способ работает даже в жаруВидео

19:25

Новая мобилизация в РФ: в СНБО раскрыли единственный сценарий и последствия

19:13

Командира 154-й бригады Кононникова нашли мертвым — что известно

18:56

В России поражен один из пяти крупнейших НПЗ: ССО раскрыли подробности

18:25

Полотенца вернут былую свежесть: раскрыт простой секрет идеальной стиркиВидео

18:14

Ретроградный Меркурий подготовил испытание для 6 знаков зодиака до 23 июля

18:11

Что делать, если укусила пчела или оса: как быстро снять отек и зуд

Реклама
18:02

Секрет обильного урожая огурцов: почему опытные огородники поливают их дрожжами

17:50

Путин заговорил об изменении планов в войне и "судьбоносном" времени для РФВидео

17:23

Перекрыт маршрут переброски войск РФ: в Крыму взорван важный ж/д мост

17:12

Кому повезет с деньгами: три китайских знака зодиака в начале июля

17:04

Присвоили посмертно: Гига и ADAM получили важные государственные награды

16:39

Полностью закрыть или оставить щель: как жалюзи спасают дом от жары

16:32

Не Севастополь: какой город в Крыму стал столицей целого государстваВидео

16:31

Украину накроет волна аномальной жары: когда раскалит до +38

16:30

Мощные взрывы резервуаров с нефтью: СБУ ударила по крупному НПЗ в РФ

16:26

После жары +38 Украину накроют ливни и станет прохладнее: названа дата

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять