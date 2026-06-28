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Оккупанты сбросили авиабомбы на Запорожье: есть раненые

Виталий Кирсанов
28 июня 2026, 12:12
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Известно о разрушениях в жилых домах и пожаре, возникшем в частном гараже.
Оккупанты сбросили авиабомбы на Запорожье
Оккупанты сбросили авиабомбы на Запорожье / коллаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Кратко:

  • Из-за удара российскими авиабомбами трое травмированных
  • На месте "прилета" выбиты окна, разбиты балконы и автомобили

Утром в воскресенье, 28 июня, российская армия нанесла удар по Запорожью управляемыми авиабомбами. Зафиксированы разрушения, пострадали 8 человек.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

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Известно о разрушениях в жилых домах и пожаре, возникшем в частном гараже.

"Ранен ребенок: увеличивается количество пострадавших в результате вражеского удара по областному центру. Из-за удара российскими управляемыми авиабомбами уже трое травмированных", – сообщил Федоров.

Позже Федоров написал, что количество пострадавших увеличилось: "Уже 8 раненых из-за атаки россиян на Запорожье. Среди них двое детей, 5-летний мальчик в тяжелом состоянии".

Местное издание "Забор" сообщает, что российские войска нанесли по Шевченковскому району областного центра, по предварительным данным, два удара с применением управляемых авиационных бомб.

Одна бомба упала в жилом квартале на улице Чаривной, вторая - рядом с частным сектором.

В городском совете отметили, что в результате атаки на Запорожье были выбиты окна, разбиты балконы и автомобили, а также сгорели гаражи.

  • Оккупанты сбросили авиабомбы на Запорожье
    Оккупанты сбросили авиабомбы на Запорожье Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/zaborzp
  • Оккупанты сбросили авиабомбы на Запорожье
    Оккупанты сбросили авиабомбы на Запорожье Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/zaborzp
  • Оккупанты сбросили авиабомбы на Запорожье
    Оккупанты сбросили авиабомбы на Запорожье Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/zaborzp
  • Оккупанты сбросили авиабомбы на Запорожье
    Оккупанты сбросили авиабомбы на Запорожье Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/zaborzp
  • Оккупанты сбросили авиабомбы на Запорожье
    Оккупанты сбросили авиабомбы на Запорожье Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/zaborzp
  • Оккупанты сбросили авиабомбы на Запорожье
    Оккупанты сбросили авиабомбы на Запорожье Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/zaborzp
  • Оккупанты сбросили авиабомбы на Запорожье
    Оккупанты сбросили авиабомбы на Запорожье Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/zaborzp
  • Оккупанты сбросили авиабомбы на Запорожье
    Оккупанты сбросили авиабомбы на Запорожье Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/zaborzp
  • Оккупанты сбросили авиабомбы на Запорожье
    Оккупанты сбросили авиабомбы на Запорожье Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/zaborzp
  • Оккупанты сбросили авиабомбы на Запорожье
    Оккупанты сбросили авиабомбы на Запорожье Фото: t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/zaborzp

РФ готовит новую волну атак по Украине - мнение эксперта

Военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко заявил, что российская армия сейчас имеет возможность осуществлять масштабные атаки с применением десятков ракет и сотен беспилотников несколько раз в месяц. При этом враг практически не накапливает вооружение на будущее, а использует произведенные ракеты и дроны почти сразу.

"Во время прошлой атаки, которая состоялась 2 июня, враг использовал меньшее количество ракет, чем во время второго удара в ночь с 14 на 15 июня. С начала этого месяца враг осуществил вторую атаку и сохраняет потенциал как минимум еще на один удар в течение июня", — сказал военный аналитик в комментарии 24 Каналу.

Мусиенко отметил, что основная цель таких атак заключается не только в физических разрушениях, но и в попытках повлиять на экономические, технологические и логистические процессы в Украине. Кроме того, Россия стремится усилить психологическое давление на украинское общество и создать информационный эффект для внешней аудитории.

Инфографика КАБ, инфографика
Инфографика КАБ, инфографика / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине — последние новости

Как сообщал Главред, советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов говорил, что атаки "шахедов" на Киев и запад Украины после отключения белорусских ретрансляторов продолжатся, но их характер существенно изменится.

В ночь на 26 июня российская оккупационная армия атаковала Запорожскую область. В результате вражеской атаки был поврежден частный жилой дом. На месте произошел пожар. Один человек погиб, еще десять — получили ранения.

В ночь на воскресенье, 28 июня, российские оккупационные войска совершили очередную террористическую атаку на украинскую столицу, применив баллистическое вооружение. В городе прогремело как минимум семь мощных взрывов.

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О персоне: Иван Федоров

Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года

С 2020 - Мелитопольский городской голова.

В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ.

В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОВА.

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