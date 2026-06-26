Атаки 'Шахедов' уже не будут такими, как раньше: 'Флеш' назвал главную причину

Россияне больше не смогут управлять "Шахедами" в режиме реального времени.

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Россия изменит тактику ударов с использованием "Шахедов" / коллаж: Главред, фото: facebook.com/Serhii.Flash, ua.depositphotos.com

Главное из заявления "Флеша":

Отключение ретрансляторов изменило тактику атак РФ

"Шахеды" больше не управляются в режиме реального времени

Дроны лишились возможности вести онлайн-разведку

Атаки "Шахедов" на Киев и запад Украины после отключения белорусских ретрансляторов продолжатся, но их характер существенно изменится. Об этом заявил советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов в интервью Суспильному.

По его словам, без ретрансляторов россияне больше не смогут управлять "Шахедами" в режиме реального времени, поэтому атаки будут происходить только по GPS-координатам.

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"Ключевая потеря для РФ — разведывательная функция. Благодаря сетям ретрансляторов оккупанты не только наносили удары, но и вели разведку: искали объекты инфраструктуры, позиции ПВО и т. д. Отныне этого не будет", — подчеркнул он.

"Флеш" добавил, что также прекратятся онлайн-атаки на движущиеся цели, в частности локомотивы поездов и средства ПВО.

"Для этого нужна mesh-сеть и радиоканал управления, которых без ретрансляторов нет", — говорит советник министра обороны.

Сергей Бескрестнов "Флеш" / Инфографика: Главред

РФ может накапливать ресурсы для массированного удара

Глава отдела оборонной готовности Министерства обороны Эстонии Герт Каю заявил, что интенсивность российских ударов по Украине могла снизиться, поскольку диктатор Владимир Путин приказал своей армии сэкономить ресурсы для новых массированных атак.

По его словам, на прошлой неделе Россия запустила по Украине около 900 беспилотников и 12 ракет. Это на 35% меньше по количеству дронов и на 84% — по количеству ракет.

"Это действительно тревожный знак, ведь именно после резкого снижения интенсивности ударов начинается серия массированных атак со стороны России", — подчеркнул он.

Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине — последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 26 июня российская оккупационная армия атаковала Сумы, Одесскую и Запорожскую области. В частности, в Сумах армия РФ атаковала 9-этажный жилой дом. Ударный беспилотник попал в крышу многоэтажки. Спасатели эвакуировали около 40 жителей дома.

Вечером 25 июня российские оккупанты атаковали Киев ракетами. В результате удара два человека пострадали. В Дарницком районе обломки ракеты упали на открытой территории.

В ночь на 22 июня российская оккупационная армия атаковала ударными беспилотниками гражданское судоходство в Черном море. В результате ударов БПЛА были повреждены три гражданских торговых судна, следовавших в порты Одесской области.

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" — украинский специалист в области военных радиотехнологий, технический блогер. С 25 января 2026 года — советник министра обороны Украины. С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно со 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные воинские подразделения и силовые структуры Украины.

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