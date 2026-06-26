РФ ввела чрезвычайное положение в Крыму после атак: что произошло

На полуострове существуют серьезные проблемы с энергоснабжением.

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Оккупанты ввели чрезвычайное положение в Крыму / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации

На полуострове проблемы с энергоснабжением после атак

На территории Крыма и в Севастополе оккупационные власти ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Об этом заявил глава оккупационных властей на полуострове Сергей Аксенов.

Оккупанты признали, что ситуация с энергоснабжением Крымского полуострова очень сложная. Чрезвычайное положение вступило в силу сегодня с 13:00.

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"Этот режим вводится с целью упорядочения финансово-денежных, кредитных, договорных и других отношений, а также по вопросам возмещения убытков, то есть эта процедура тоже должна быть упрощена", — сказал он.

Оккупанты надеются, что им удастся восстановить энергоснабжение Севастополя в течение суток.

Операции в Крыму — заявление Зеленского

Операция в отношении временно оккупированного Крыма имеет четкий план, а ее ход уже демонстрирует результат. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 24 июня.

По его словам, Киев не позволит превратить захваченные территории в инструмент бесконечного затягивания боевых действий.

"На юге нашей страны, в Крыму, в Донецкой и Луганской областях мы не позволяем России использовать наши земли как инструмент затягивания войны и превращения оккупации в бесконечную. Наша операция, в частности в отношении Крыма, четко просчитана. И то, как проходит операция, это полностью подтверждает. Если именно то, о чем мы говорили с партнерами в рамках G7, появится в Украине, и это зависит от решения партнеров, мы оперативно создадим условия, при которых Россия будет вынуждена выбрать мир", — заявил президент.

Ситуация в Крыму — последние новости

Напомним, ранее глава оккупационных властей на полуострове Сергей Аксенов сделал важное заявление относительно режима чрезвычайной ситуации. Он подчеркнул, что энергетический кризис в Крыму существенно повлияет на дальнейшее развитие событий на фронте или в политике, ведь речь идет о стабильности поставок и финансово-хозяйственных последствиях.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения заявил об операции в Крыму. По его словам, операция в Крыму поможет решить текущую проблему в кратчайшие сроки и усилить давление на военную инфраструктуру оккупанта.

Как ранее сообщал Главред, Аксенов высказал свою позицию по поводу отключений и чрезвычайного положения. Он обратил внимание на сложные массированные атаки дронов и призвал профильные ведомства вмешаться для урегулирования сложившейся ситуации.

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Атаки ВСУ по Крыму С начала полномасштабного вторжения России Украина начала наносить удары по военным объектам противника как непосредственно на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях. Крым не стал исключением. Еще в июле 2022 года на полуострове была зафиксирована атака БПЛА на штаб Черноморского флота ВМФ России в Севастополе. На данный момент украинские силы в ходе атак на Крым уничтожили уже несколько баз, судов, систем ПВО и других стратегически важных объектов оккупантов.

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