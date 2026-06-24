Зачистили небо: спецназ СБУ уничтожил элитное ПВО и ударил по аэродромам в Крыму

Успешная атака на оккупированный полуостров 24 июня открывает новые возможности для дальнейших ударов по врагу.

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Каждый уничтоженный ЗРК открывает новые цели для будущих атак / Главред, фото: t.me/Crimeanwind, Википедия, google maps

Ключевые факты:

Спецназ СБУ атаковал авиабазы и средства ПВО врага на полуострове

На аэродроме Саки точными ударами уничтожены четыре военных ангара

Оккупанты потеряли в Керченском проливе два комплекса Панцирь-С1

Служба безопасности Украины нанесла удар по системам ПВО и военным аэродромам врага во временно оккупированном Крыму. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба СБУ.

В частности, бойцы спецподразделения "Альфа" нанесли успешные удары по средствам противовоздушной обороны российских войск в районе Керченского пролива, а также по инфраструктуре военных аэродромов "Саки" и "Гвардейское" на временно оккупированной территории.

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По предварительным данным, на военном аэродроме "Саки" поражены четыре ангара для хранения авиационной техники.

Кроме того, вблизи Керчи поражены две единицы вооружения из состава зенитного ракетного комплекса С-400, а также два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1".

"Это уже четвертый пораженный "Альфой" СБУ "Панцирь-С1" в этом районе", - отметили в СБУ.

ЗРК Панцирь С1 / Инфографика: Главред

Силовики и дальше планируют "методично превращать Крым в территорию постоянных потерь для российской армии, пока она не покинет украинский полуостров".

"Российские оккупанты теряют контроль над небом Крыма. Каждый уничтоженный комплекс ПВО и каждый пораженный военным аэродромом открывает новые возможности для дальнейших ударов Украины по военной инфраструктуре врага", - подчеркнули в СБУ.

Взрывы в Крыму 24 июня 2026 - новости

Как писал Главред, в ночь на 24 июня временно оккупированный Крым оказался под массированной атакой. Над разными районами полуострова местные жители фиксировали пролет ракет или реактивных дронов. Взрывы прогремели в Севастополе, Бахчисарае, Керчи, Гвардейском.

Мониторы писали о пожаре возле села Шафранное, расположенного к западу от военного аэродрома "Гвардейское". Это место известно как одна из точек, которую российские войска используют для запуска ударных БпЛА типа "Шахед"/"Герань".

Наиболее серьезные последствия были зафиксированы в Севастополе, где под ударом оказалась Балаклавская ТЭС.

Так называемый "губернатор" города Михаил Развожаев подтвердил атаку на энергообъекты и заявил, что в Севастополе введен особый режим. По его словам, экстренные службы пытаются оценить масштабы повреждений, а город на время остается без света.

Силы беспилотных систем Украины подтвердили успешные удары по главной электроподстанции во временно оккупированном Севастополе. Город остался без света. По объекту, распределяющему электроэнергию, произведенную Балаклавской ТЭС, было семь ударов.

Всего за ночь украинские беспилотники результативно поразили 48 оперативных и плановых военных целей в тылу российских войск на временно оккупированных южных территориях.

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Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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