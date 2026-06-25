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В Крыму начались серьезные проблемы для РФ: разведка получила секретные документы

Юрий Берендий
25 июня 2026, 18:24
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В Крыму начались серьезные проблемы для РФ: разведка получила секретные документы
/ Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Владимир Зеленский/Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official)

Украинская разведка получила новые внутренние документы российской стороны, свидетельствующие об ухудшении ситуации на временно оккупированных территориях и росте экономической напряженности внутри РФ. Отдельное внимание в ходе совещания также уделили действиям Беларуси вблизи украинской границы. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания с главой Службы внешней разведки Украины Олегом Луговским.

Одной из ключевых тем стала ситуация на оккупированном полуострове и последствия украинского давления на российскую военную машину. По словам главы государства, полученные материалы свидетельствуют о все возрастающих трудностях для оккупационных структур.

"Служба внешней разведки Украины получила материалы, свидетельствующие о фактически ежедневном усугублении кризиса с топливом, военной логистикой и управлением в Крыму. Российская оккупационная администрация довольно четко и недвусмысленно признает невозможность решить проблемы, созданные нашими санкциями средней дальности против оккупанта, а также выполнением плана далекобойных санкций, прежде всего в отношении российской нефтепереработки", — сообщил Зеленский.

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Президент добавил, что подобные тенденции фиксируются не только на оккупированных территориях, но и в самой России. Внутренние документы, попавшие в распоряжение украинской разведки, содержат оценки общественных настроений в государстве-агрессоре.

"Мы также получили внутреннюю российскую документацию по оценке настроений граждан государства-агрессора. В настоящее время уровень тревожности россиян уже выше, чем во время нашей Курской операции, а именно превышает 50%. Уже 66% россиян считают своё финансовое положение сложным. Более 80% россиян считают неизбежным масштабный экономический кризис в России. Абсолютно прозрачные показатели, отражающие провал путинской военной политики", — подчеркнул президент.

Отдельный блок доклада касался активности на территории Беларуси. Речь идет о реализации проектов вблизи украинской границы, которые, по оценке украинской стороны, имеют непосредственное военное назначение.

"Олег Луговский доложил о реализации под очевидным российским влиянием в Беларуси мероприятий по подготовке к потенциальному расширению агрессии против Украины. Вдоль нашей государственной границы в Беларуси завершается строительство дорожной инфраструктуры и баз хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов, которые не имеют никакого другого смысла, кроме военного", — отметил Зеленский.

По его словам, такие работы ведутся по нескольким направлениям, в частности Кобрин — Ковель, Иваново — Маневичи, Лунинец — Сарны, Речица — Коростень и Гомель — Чернигов. Украинская сторона также располагает информацией о том, что в российских документах эти объекты рассматриваются в контексте задач так называемой "СВО".

Украина уже передала Минску соответствующие сигналы относительно этой деятельности и других форм сотрудничества с Москвой. Президент подчеркнул, что дальнейшие шаги по снижению напряженности зависят прежде всего от белорусской стороны.

"Беларусь получила от Украины необходимые сигналы относительно такой деятельности, а также относительно всех других форм их сотрудничества с Россией в интересах затягивания и расширения войны. Беларусь знает, какие шаги необходимы с её стороны для мира. Развитие пограничной инфраструктуры агрессии со стороны Беларуси должно быть остановлено", — подытожил глава государства.

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