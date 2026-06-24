РФ требует открыть второй фронт: как Путин шантажирует Лукашенко - WSJ

В Москве есть немало рычагов влияния на Лукашенко, и главный из них - деньги.

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Российское наступление на Донбассе буксует, Путин ищет новую точку эскалации / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

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Кремль требует от Минска открыть новый фронт против Украины

Территория Беларуси нужна РФ для масштабных атак беспилотниками

Москва шантажирует Лукашенко прекращением финансовой помощи

С начала 2026 года Кремль усилил давление на диктатора Беларуси Александра Лукашенко, требуя предоставить территорию страны для открытия нового фронта против Украины. В частности, в РФ рассматривает возможность использования соседнего государства для массированных атак дронами и гибридных операций против стран НАТО.

Как пишет The Wall Street Journal, Кремль рассматривает опасную эскалацию из-за замедления российского наступления на Донбассе, поэтому главе РФ Владимиру Путину нужны новые точки напряжения.

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По данным официальных лиц США и Европы, у Кремля есть конкретные цели. В частности, территория Беларуси необходима для:

постоянных запусков дронов по украинским объектам;

расширения линии фронта в сторону западных областей Украины;

отвлечения резервов ВСУ от критических участков на востоке.

Кроме того, Беларусь могут использоваться для провокаций против соседних стран Альянса, чтобы подорвать поддержку Украины и проверить реакцию НАТО.

Издание напоминает, что в прошлом году российские дроны уже фиксировались в воздушном пространстве Польши, а в дальнейшем такие инциденты могут приобрести регулярный характер.

Как Кремль шантажирует Лукашенко

Кремль располагает рядом инструментов влияния на белорусские власти, среди которых ключевую роль играет финансовая зависимость Минска от Москвы.

Бывшие представители разведывательных структур утверждают, что Россия активно использует экономические рычаги для усиления давления на режим Лукашенко.

Значительную часть контактов с белорусским руководством от имени Кремля осуществляет посол РФ в Беларуси Борис Грызлов - он поддерживает прямую связь с Лукашенко.

Как отмечают источники, одним из главных аргументов Москвы является угроза прекращения финансовой поддержки, от которой белорусские власти в значительной степени зависят для сохранения экономической и политической стабильности.

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Угроза со стороны Беларуси — последние новости

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Александр Лукашенко не прекратит работу российских ретрансляторов на территории Беларуси, которые помогают управлять ударами дронов по Украине, это сделают украинские военные.

"Я думаю, что ему недели будет достаточно, чтобы это сделать. Почему я говорю "недели"? Потому что сейчас каждый день из-за этого гибнут наши мирные жители, ранены дети. Если он этого не сделает, сделаем мы", – сказал глава государства.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в своем недавнем выступлении подчеркнул отсутствие намерения отправлять белорусскую армию на войну против Украины. Пресс-служба белорусского диктатора сообщила, что официальная позиция заключается в стремлении к миру и непричастности к боевым действиям.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского.

Путин может пойти на смену власти в Беларуси: мнение эксперта

Политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский заявил, что Кремль в разные периоды пытался выстраивать контакты с представителями белорусской оппозиции, рассматривая различные сценарии влияния на ситуацию в Беларуси.

В интервью Главреду эксперт напомнил, что в 2020 году Россия, по его словам, стремилась поддерживать связи с рядом белорусских оппозиционных деятелей. По мнению Преображенского, это могло использоваться как инструмент давления на белорусского лидера Александр Лукашенко, хотя нельзя исключать и другие варианты, выгодные для Кремля.

Эксперт считает, что для Путина сохранение Лукашенко у власти остается гарантией того, что Беларусь не изменит свой внешнеполитический курс.

"Если в нынешней ситуации Путин будет чувствовать, что у него не осталось других решений, кроме как мобилизовать белорусскую армию и заставить белорусов воевать вместе с россиянами — таким образом, например, решать проблему кадрового голода и нехватки боеприпасов, — и если он будет считать, что у него есть ресурс сместить Лукашенко и хотя бы какое-то время потом удерживать контроль над Беларусью, я думаю, он легко это сделает. Потому что он одержим сверхцелью уничтожения Украины, и его совершенно не интересует, что будет потом", - отметил он.

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Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

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