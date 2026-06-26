Ночной налет РФ: оккупанты атаковали энергетику и жилые дома в Сумах, Киеве, Запорожье

Главное:
- В Сумах зафиксировано попадание дрона в девятиэтажку
- Оккупанты нанесли 887 ударов по Запорожской области
- В Киеве загорелись складские помещения
- Город Вилково полностью остался без электроснабжения
В ночь на 26 июня российская оккупационная армия атаковала Украину. Взрывы прогремели в Сумах, Киеве, Одесской и Запорожской областях.
О последствиях вражеских ударов рассказали спасатели и местные власти.
Удар РФ по Сумам
Как сообщили в ГосЧС, в Сумах армия РФ атаковала 9-этажный жилой дом.
Ударный беспилотник попал в крышу многоэтажки.
Спасатели эвакуировали около 40 жителей дома.
Очаги горения, обнаруженные на кровле, оперативно ликвидированы.
Обновлено. Утром 26 июня стало известно, что российский БПЛА попал по территории стоянки в Сумах.
В результате атаки загорелся легковой автомобиль. Еще около 10 транспортных средств получили повреждения.
Спасатели предотвратили дальнейшее распространение огня и ликвидировали пожар.
Информация о травмированных не поступала.
Атака на Одесскую область
В пятницу, 26 июня, российские оккупанты атаковали энергетическую и гражданскую инфраструктуру Вилковской территориальной общины в Одесской области.
Как сообщила Измаильская РГА, в результате удара возник пожар. Подразделения ГосЧС оперативно приступили к ликвидации его последствий".
Один человек пострадал. Ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.
Однако из-за повреждения энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались город Вилково и часть населенных пунктов Вилковской общины.
Атака на Запорожье
В ночь на 26 июня российская оккупационная армия атаковала Запорожскую область. Глава ОВА Иван Федоров сообщал об угрозе ударов баллистическими ракетами, управляемыми авиационными бомбами и беспилотниками.
Вражеским ударом поврежден частный жилой дом. На месте возник пожар.
55-летняя женщина обратилась за помощью медиков.
Утром Федоров сообщил, что один человек погиб, еще десять - получили ранения в результате вражеских атак по Запорожью.
За сутки оккупанты нанесли 887 ударов по 44 населенным пунктам Запорожской области.
Последствия атаки на Киев
Утром в пятницу стало известно, что спасатели ликвидировали пожар после российского обстрела.
Вечером 25 июня в результате российской атаки в Дарницком районе загорелись складские помещения.
По другому адресу произошло падение обломков на открытую территорию. Обошлось без негативных последствий.
К тушению привлекалось более 100 спасателей и 23 единицы пожарно-спасательной и специальной техники.
Атаки РФ по Украине - новости
Как писал Главред, в ночь на 22 российская оккупационная армия атаковала ударными беспилотниками гражданское судоходство в Черном море. В результате ударов БпЛА повреждены три гражданских торговых судна, которые направлялись в порты Одесской области.
Один из ударов получил сухогруз под флагом Панамы. На судне возник пожар, экипаж пришлось эвакуировать. Погиб член экипажа – повар, гражданин Египта. Также враг атаковал еще два гражданских судна – под флагами Палау и Белиза. К счастью, обошлось без пострадавших. Суда сохранили мореходное состояние.
21 июня, российская оккупационная армия атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области. В результате вчерашнего ракетного удара один человек погиб, еще трое - пострадали.
Российская оккупационная армия в очередной раз атаковала дронами Запорожье. В результате удара, который произошел утром 22 июня, погибла женщина, ранен 11-летний ребенок.
В результате массированного удара страны-агрессора РФ в Полтаве 20 июня ранения получили четверо детей.
Также 20 июня российские оккупанты атаковали Сумы КАБами. Удары наносились по окраинам города. В результате атаки погиб гражданский мужчина. КАБы повредили не менее 20 частных домов.
РФ готовит новую волну атак по Украине - мнение эксперта
Военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко заявил, что российская армия сейчас имеет возможность осуществлять масштабные атаки с применением десятков ракет и сотен беспилотников несколько раз в месяц. При этом враг практически не накапливает вооружение на будущее, а использует произведенные ракеты и дроны почти сразу.
"Во время прошлой атаки, которая состоялась 2 июня, враг использовал меньшее количество ракет, чем во время второго удара в ночь с 14 на 15 июня. С начала этого месяца враг осуществил вторую атаку и сохраняет потенциал как минимум еще на один удар в течение июня", — сказал военный аналитик в комментарии 24 Каналу.
Мусиенко отметил, что основная цель таких атак заключается не только в физических разрушениях, но и в попытках повлиять на экономические, технологические и логистические процессы в Украине. Кроме того, Россия стремится усилить психологическое давление на украинское общество и создать информационный эффект для внешней аудитории.
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О персоне: Александр Мусиенко
Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.
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