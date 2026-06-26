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Ночной налет РФ: оккупанты атаковали энергетику и жилые дома в Сумах, Киеве, Запорожье

Анна Ярославская
26 июня 2026, 07:40обновлено 26 июня, 08:16
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Взрывы в Украине прогремели в нескольких регионах. Есть разрушения и пострадавшие. В Одесской области повреждена энергоструктура.
Спасатели
Россия устроила массированный налет на Украину / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Главное:

  • В Сумах зафиксировано попадание дрона в девятиэтажку
  • Оккупанты нанесли 887 ударов по Запорожской области
  • В Киеве загорелись складские помещения
  • Город Вилково полностью остался без электроснабжения

В ночь на 26 июня российская оккупационная армия атаковала Украину. Взрывы прогремели в Сумах, Киеве, Одесской и Запорожской областях.

О последствиях вражеских ударов рассказали спасатели и местные власти.

видео дня

Удар РФ по Сумам

Как сообщили в ГосЧС, в Сумах армия РФ атаковала 9-этажный жилой дом.

Ударный беспилотник попал в крышу многоэтажки.

Спасатели эвакуировали около 40 жителей дома.

Очаги горения, обнаруженные на кровле, оперативно ликвидированы.

  • Последствия атаки по Сумам
    Последствия атаки по Сумам Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки по Сумам
    Последствия атаки по Сумам Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки по Сумам
    Последствия атаки по Сумам Фото: t.me/dsns_telegram

Обновлено. Утром 26 июня стало известно, что российский БПЛА попал по территории стоянки в Сумах.

В результате атаки загорелся легковой автомобиль. Еще около 10 транспортных средств получили повреждения.

Спасатели предотвратили дальнейшее распространение огня и ликвидировали пожар.

Информация о травмированных не поступала.

  • Российский БпЛА попал по территории стоянки в Сумах
    Российский БпЛА попал по территории стоянки в Сумах Фото: t.me/dsns_telegram
  • Российский БпЛА попал по территории стоянки в Сумах
    Российский БпЛА попал по территории стоянки в Сумах Фото: t.me/dsns_telegram
  • Российский БпЛА попал по территории стоянки в Сумах
    Российский БпЛА попал по территории стоянки в Сумах Фото: t.me/dsns_telegram
  • Российский БпЛА попал по территории стоянки в Сумах
    Российский БпЛА попал по территории стоянки в Сумах Фото: t.me/dsns_telegram
  • Российский БпЛА попал по территории стоянки в Сумах
    Российский БпЛА попал по территории стоянки в Сумах Фото: t.me/dsns_telegram
  • Российский БпЛА попал по территории стоянки в Сумах
    Российский БпЛА попал по территории стоянки в Сумах Фото: t.me/dsns_telegram

Атака на Одесскую область

В пятницу, 26 июня, российские оккупанты атаковали энергетическую и гражданскую инфраструктуру Вилковской территориальной общины в Одесской области.

Как сообщила Измаильская РГА, в результате удара возник пожар. Подразделения ГосЧС оперативно приступили к ликвидации его последствий".

Один человек пострадал. Ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Однако из-за повреждения энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались город Вилково и часть населенных пунктов Вилковской общины.

Атака на Запорожье

В ночь на 26 июня российская оккупационная армия атаковала Запорожскую область. Глава ОВА Иван Федоров сообщал об угрозе ударов баллистическими ракетами, управляемыми авиационными бомбами и беспилотниками.

Вражеским ударом поврежден частный жилой дом. На месте возник пожар.

55-летняя женщина обратилась за помощью медиков.

Утром Федоров сообщил, что один человек погиб, еще десять - получили ранения в результате вражеских атак по Запорожью.

За сутки оккупанты нанесли 887 ударов по 44 населенным пунктам Запорожской области.

  • Атака РФ на Запорожье - последствия
    Атака РФ на Запорожье - последствия Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака РФ на Запорожье - последствия
    Атака РФ на Запорожье - последствия Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака РФ на Запорожье - последствия
    Атака РФ на Запорожье - последствия Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака РФ на Запорожье - последствия
    Атака РФ на Запорожье - последствия Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака РФ на Запорожье - последствия
    Атака РФ на Запорожье - последствия Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
  • Атака РФ на Запорожье - последствия
    Атака РФ на Запорожье - последствия Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Последствия атаки на Киев

Утром в пятницу стало известно, что спасатели ликвидировали пожар после российского обстрела.

Вечером 25 июня в результате российской атаки в Дарницком районе загорелись складские помещения.

По другому адресу произошло падение обломков на открытую территорию. Обошлось без негативных последствий.

К тушению привлекалось более 100 спасателей и 23 единицы пожарно-спасательной и специальной техники.

  • Последствия удара РФ по Киеву 25 июня 2026
    Последствия удара РФ по Киеву 25 июня 2026 ГСЧС
  • Последствия удара РФ по Киеву 25 июня 2026
    Последствия удара РФ по Киеву 25 июня 2026 ГСЧС
  • Последствия удара РФ по Киеву 25 июня 2026
    Последствия удара РФ по Киеву 25 июня 2026 ГСЧС
  • Последствия удара РФ по Киеву 25 июня 2026
    Последствия удара РФ по Киеву 25 июня 2026 ГСЧС
  • Последствия удара РФ по Киеву 25 июня 2026
    Последствия удара РФ по Киеву 25 июня 2026 ГСЧС
  • Последствия удара РФ по Киеву 25 июня 2026
    Последствия удара РФ по Киеву 25 июня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия удара РФ по Киеву 25 июня 2026
    Последствия удара РФ по Киеву 25 июня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия удара РФ по Киеву 25 июня 2026
    Последствия удара РФ по Киеву 25 июня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия удара РФ по Киеву 25 июня 2026
    Последствия удара РФ по Киеву 25 июня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия удара РФ по Киеву 25 июня 2026
    Последствия удара РФ по Киеву 25 июня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия удара РФ по Киеву 25 июня 2026
    Последствия удара РФ по Киеву 25 июня 2026 Фото: t.me/dsns_telegram

Атаки РФ по Украине - новости

Как писал Главред, в ночь на 22 российская оккупационная армия атаковала ударными беспилотниками гражданское судоходство в Черном море. В результате ударов БпЛА повреждены три гражданских торговых судна, которые направлялись в порты Одесской области.

Один из ударов получил сухогруз под флагом Панамы. На судне возник пожар, экипаж пришлось эвакуировать. Погиб член экипажа – повар, гражданин Египта. Также враг атаковал еще два гражданских судна – под флагами Палау и Белиза. К счастью, обошлось без пострадавших. Суда сохранили мореходное состояние.

21 июня, российская оккупационная армия атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области. В результате вчерашнего ракетного удара один человек погиб, еще трое - пострадали.

Российская оккупационная армия в очередной раз атаковала дронами Запорожье. В результате удара, который произошел утром 22 июня, погибла женщина, ранен 11-летний ребенок.

В результате массированного удара страны-агрессора РФ в Полтаве 20 июня ранения получили четверо детей.

Также 20 июня российские оккупанты атаковали Сумы КАБами. Удары наносились по окраинам города. В результате атаки погиб гражданский мужчина. КАБы повредили не менее 20 частных домов.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

РФ готовит новую волну атак по Украине - мнение эксперта

Военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко заявил, что российская армия сейчас имеет возможность осуществлять масштабные атаки с применением десятков ракет и сотен беспилотников несколько раз в месяц. При этом враг практически не накапливает вооружение на будущее, а использует произведенные ракеты и дроны почти сразу.

"Во время прошлой атаки, которая состоялась 2 июня, враг использовал меньшее количество ракет, чем во время второго удара в ночь с 14 на 15 июня. С начала этого месяца враг осуществил вторую атаку и сохраняет потенциал как минимум еще на один удар в течение июня", — сказал военный аналитик в комментарии 24 Каналу.

Мусиенко отметил, что основная цель таких атак заключается не только в физических разрушениях, но и в попытках повлиять на экономические, технологические и логистические процессы в Украине. Кроме того, Россия стремится усилить психологическое давление на украинское общество и создать информационный эффект для внешней аудитории.

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О персоне: Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

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