РФ массированно ударила по Полтаве: много раненых, среди них — 4 ребенка

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- В Полтаве ранения получили четверо детей
- Также получили ранения пятеро взрослых
В результате массированного удара страны-агрессора РФ в Полтаве ранения получили четверо детей в субботу, 20 июня.
Как сообщила секретарь Полтавского городского совета Катерина Ямщикова, раненые дети госпитализированы. Информация о последствиях удара уточняется.
Как пишет "Суспильне", вечером 20 июня в Полтаве раздалась серия громких взрывов. Первые были слышны около 20:10. Их было как минимум три.
В это время в Полтавском районе продолжалась воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ дважды сообщали о высокоскоростных целях, направляющихся на Полтаву.
Позже Ямщикова сообщила, что число детей, пострадавших в результате вражеского обстрела, возросло до четырёх: ещё одного ребёнка на машине скорой помощи доставили в городскую детскую больницу.
Кроме того, ранения в результате атаки РФ в Полтаве также получили пятеро взрослых.
Эксперт о новой опасности управляемых "Шахедов"
Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Россия в последнее время активизировала использование управляемых беспилотников в атаках по территории Украины.
По его словам, ключевая угроза таких дронов связана с системой наведения: оператор получает изображение в реальном времени, полностью совпадающее с тем, что фиксирует беспилотник. Это позволяет применять их для более точного поражения движущихся объектов, включая, в частности, локомотивы поездов.
Массированный удар по Украине — новости по теме
Как сообщал Главред, массированная ракетная атака страны-агрессора РФ затронула почти все районы Киева. Известно о не менее 35 раненых. Среди них — двое детей в возрасте 5 и 6 лет, а также беременная женщина. 5 человек погибли.
Напомним, российская оккупационная армия около 30 раз атаковала пять районов Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией, ракетами и авиабомбами. Разрушены предприятия, колледж и инфраструктура.
Ранее российские оккупанты атаковали Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра". Один из дронов попал в алтарную часть Успенского собора — Стефановский придел. Во время повторной атаки была повреждена башня Иоанна Кушника.
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Об источнике: "Суспільне"
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