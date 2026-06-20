РФ массированно ударила по Полтаве: много раненых, среди них — 4 ребенка

В Полтаве раздалась серия громких взрывов, их было как минимум три.

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РФ ударила по Полтавщине / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

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В Полтаве ранения получили четверо детей

Также получили ранения пятеро взрослых

В результате массированного удара страны-агрессора РФ в Полтаве ранения получили четверо детей в субботу, 20 июня.

Как сообщила секретарь Полтавского городского совета Катерина Ямщикова, раненые дети госпитализированы. Информация о последствиях удара уточняется.

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Как пишет "Суспильне", вечером 20 июня в Полтаве раздалась серия громких взрывов. Первые были слышны около 20:10. Их было как минимум три.

В это время в Полтавском районе продолжалась воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ дважды сообщали о высокоскоростных целях, направляющихся на Полтаву.

Позже Ямщикова сообщила, что число детей, пострадавших в результате вражеского обстрела, возросло до четырёх: ещё одного ребёнка на машине скорой помощи доставили в городскую детскую больницу.

Кроме того, ранения в результате атаки РФ в Полтаве также получили пятеро взрослых.

Эксперт о новой опасности управляемых "Шахедов"

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Россия в последнее время активизировала использование управляемых беспилотников в атаках по территории Украины.

По его словам, ключевая угроза таких дронов связана с системой наведения: оператор получает изображение в реальном времени, полностью совпадающее с тем, что фиксирует беспилотник. Это позволяет применять их для более точного поражения движущихся объектов, включая, в частности, локомотивы поездов.

Массированный удар по Украине — новости по теме

Как сообщал Главред, массированная ракетная атака страны-агрессора РФ затронула почти все районы Киева. Известно о не менее 35 раненых. Среди них — двое детей в возрасте 5 и 6 лет, а также беременная женщина. 5 человек погибли.

Напомним, российская оккупационная армия около 30 раз атаковала пять районов Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией, ракетами и авиабомбами. Разрушены предприятия, колледж и инфраструктура.

Ранее российские оккупанты атаковали Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра". Один из дронов попал в алтарную часть Успенского собора — Стефановский придел. Во время повторной атаки была повреждена башня Иоанна Кушника.

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Об источнике: "Суспільне" Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

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