РФ ударила баллистикой по Киеву: что известно о последствиях ночной атаки

Главное из новости:
- РФ атаковала Киев баллистическими ракетами
- В столице прогремело семь взрывов
- В Дарницком районе двое пострадавших
В ночь на воскресенье, 28 июня, российские оккупационные войска совершили очередную террористическую атаку на украинскую столицу, применив баллистическое вооружение. В городе прогремело как минимум семь мощных взрывов. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко.
Последствия атаки в Дарницком районе
Основной удар этой ночью пришелся на Дарницкий район столицы. На придомовой территории возле жилого дома вспыхнул пожар. Также огонь охватил здание станции технического обслуживания (СТО) и зафиксировано возгорание еще одного нежилого здания.
По состоянию на 03:04 было известно об одном пострадавшем жителе. Однако уже в 05:26 глава КМВА Тимур Ткаченко уточнил, что число пострадавших в результате ночного обстрела возросло до двух человек.
На местах происшествий продолжают работать экстренные службы, спасатели ликвидируют последствия возгораний. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Сценарий массированного удара по Украине
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявлял, что Москва может готовить масштабный ответ на украинские удары и попытаться атаковать критически важные объекты.
Однако он не ожидает нестандартных решений. По его мнению, Москва продолжит использовать уже привычный инструмент давления на Украину.
"У Путина остается единственный "механизм возмездия", и им он пользуется уже пятый год — очередная ракетная атака: 50–70 ракет и 500–700 дронов, то есть примерное соотношение 1:10. Вот чем Путин может "отомстить", рассказывая потом, что он где-то на что-то ответил", — считает эксперт.
Удары РФ по Украине — последние новости
Как сообщал Главред, советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов говорил, что атаки "шахедов" на Киев и запад Украины после отключения белорусских ретрансляторов продолжатся, но их характер существенно изменится.
В ночь на 26 июня российская оккупационная армия атаковала Запорожскую область. В результате вражеской атаки был поврежден частный жилой дом. На месте произошел пожар. Один человек погиб, еще десять — получили ранения.
Вечером 25 июня РФ атаковала Киев ракетами. В Дарницком районе обломки ракеты упали на открытой территории, также возник пожар в складском помещении.
Вас может заинтересовать:
- Россияне начали запускать новый опасный дрон: что о нём известно
- Что может ускорить окончание войны: в Минобороны назвали единственный реальный сценарий
- Самая успешная атака за всё время: сколько ракет "Фламинго" поразили цели в Волгограде
О личности: Тимур Ткаченко
Тимур Ткаченко — украинский государственный деятель азербайджанского происхождения, начальник Киевской городской военной администрации с 31 декабря 2024 года, заместитель министра развития общин и территорий Украины (27.09.2024 — до 31.12. 2024), член Наблюдательного совета Укрпочты, бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности (15.08.2023 — 10.09.2024), бывший директор Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевской городской государственной администрации (КГГА), пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред