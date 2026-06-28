Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ ударила баллистикой по Киеву: что известно о последствиях ночной атаки

Дарья Пшеничник
28 июня 2026, 07:37
google news Подпишитесь
на нас в Google
В столице Украины этой ночью прогремело как минимум семь мощных взрывов.
РФ ударила баллистикой по Киеву: что известно о последствиях ночной атаки
Россия нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из новости:

  • РФ атаковала Киев баллистическими ракетами
  • В столице прогремело семь взрывов
  • В Дарницком районе двое пострадавших

видео дня

В ночь на воскресенье, 28 июня, российские оккупационные войска совершили очередную террористическую атаку на украинскую столицу, применив баллистическое вооружение. В городе прогремело как минимум семь мощных взрывов. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко.

Последствия атаки в Дарницком районе

Основной удар этой ночью пришелся на Дарницкий район столицы. На придомовой территории возле жилого дома вспыхнул пожар. Также огонь охватил здание станции технического обслуживания (СТО) и зафиксировано возгорание еще одного нежилого здания.

По состоянию на 03:04 было известно об одном пострадавшем жителе. Однако уже в 05:26 глава КМВА Тимур Ткаченко уточнил, что число пострадавших в результате ночного обстрела возросло до двух человек.

На местах происшествий продолжают работать экстренные службы, спасатели ликвидируют последствия возгораний. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Сценарий массированного удара по Украине

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявлял, что Москва может готовить масштабный ответ на украинские удары и попытаться атаковать критически важные объекты.

Однако он не ожидает нестандартных решений. По его мнению, Москва продолжит использовать уже привычный инструмент давления на Украину.

"У Путина остается единственный "механизм возмездия", и им он пользуется уже пятый год — очередная ракетная атака: 50–70 ракет и 500–700 дронов, то есть примерное соотношение 1:10. Вот чем Путин может "отомстить", рассказывая потом, что он где-то на что-то ответил", — считает эксперт.

РФ ударила баллистикой по Киеву: что известно о последствиях ночной атаки
Российские ракеты / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине — последние новости

Как сообщал Главред, советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов говорил, что атаки "шахедов" на Киев и запад Украины после отключения белорусских ретрансляторов продолжатся, но их характер существенно изменится.

В ночь на 26 июня российская оккупационная армия атаковала Запорожскую область. В результате вражеской атаки был поврежден частный жилой дом. На месте произошел пожар. Один человек погиб, еще десять — получили ранения.

Вечером 25 июня РФ атаковала Киев ракетами. В Дарницком районе обломки ракеты упали на открытой территории, также возник пожар в складском помещении.

Вас может заинтересовать:

О личности: Тимур Ткаченко

Тимур Ткаченко — украинский государственный деятель азербайджанского происхождения, начальник Киевской городской военной администрации с 31 декабря 2024 года, заместитель министра развития общин и территорий Украины (27.09.2024 — до 31.12. 2024), член Наблюдательного совета Укрпочты, бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности (15.08.2023 — 10.09.2024), бывший директор Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевской городской государственной администрации (КГГА), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Киева обстрелы ракетный удар
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дым виден за километры: в Краснодарском крае после атаки дронов масштабно горит НПЗ

Дым виден за километры: в Краснодарском крае после атаки дронов масштабно горит НПЗ

08:31Война
РФ ударила баллистикой по Киеву: что известно о последствиях ночной атаки

РФ ударила баллистикой по Киеву: что известно о последствиях ночной атаки

07:37Война
Президент Сербии Вучич объявил об отставке и досрочных выборах: что известно

Президент Сербии Вучич объявил об отставке и досрочных выборах: что известно

21:13Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 28 июня: Обезьянам - идеи, Свиньям - благодарность

Китайский гороскоп на завтра, 28 июня: Обезьянам - идеи, Свиньям - благодарность

Правильный уход за огурцами в жару — как помочь грядкам

Правильный уход за огурцами в жару — как помочь грядкам

Привыкли справляться со всем сами: знаки зодиака, которые никогда не просят о помощи

Привыкли справляться со всем сами: знаки зодиака, которые никогда не просят о помощи

Что означает украинское слово "баблятися": настоящее значение знают единицы

Что означает украинское слово "баблятися": настоящее значение знают единицы

Иначе доставят в ТЦК: что должны носить с собой мужчины, если "Резерв+" не работает

Иначе доставят в ТЦК: что должны носить с собой мужчины, если "Резерв+" не работает

Последние новости

08:51

Клубника отплодоносила: три правила ухода для щедрого урожая в следующем году

08:31

Дым виден за километры: в Краснодарском крае после атаки дронов масштабно горит НПЗВидео

08:10

Действительно ли Путин готов применить ядерное оружие: Денисенко объяснилмнение

07:37

РФ ударила баллистикой по Киеву: что известно о последствиях ночной атаки

05:55

"Их стирают": королевская семья нанесла жесткий удар Меган и Гарри

Путину нечего предложить Трампу, Россия боится изменения настроений в США — РейтеровичПутину нечего предложить Трампу, Россия боится изменения настроений в США — Рейтерович
05:30

Черная полоса вот-вот закончится: каких знаков зодиака ждут счастливые перемены

04:12

Твердый сыр не будет портиться неделями: как правильно его хранить

03:33

Почему нельзя оставлять фотографии умерших на стене: мнение психологов и приметы

03:08

Кому легко найти новых друзей: два самых общительных знака зодиака

Реклама
02:32

"Полякам придется привыкать": экс-глава МИД назвал причину скандалов между странами

02:02

Как красиво назвать Сергея на украинском: варианты, заменяющие русифицированные

01:30

Космический обман раскрыт: под льдом скрывается раскалённый океан

27 июня, суббота
23:31

Правильный уход за огурцами в жару — как помочь грядкам

23:16

Как могут убрать Путина: раскрыт главный сценарий переворота в РФ

22:46

Девушка старше на 10 лет: еще один сын Бэкхемов собрался жениться

22:42

Как вернуть свежесть кухонным полотенцам: простой трюк, который устранит жир и запах

22:08

Новое изменение цен на продукты: украинцам рассказали, к чему готовиться

22:06

Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля: Тельцам — деньги, Львам — проекты

21:13

Президент Сербии Вучич объявил об отставке и досрочных выборах: что известно

21:09

Секреты украинского языка: кого на самом деле наши предки называли "вишкребком"

Реклама
21:05

Трамп разочарован в Путине и не исключает отказа от "духа Анкориджа" - Axios

20:22

Откуда взялись названия дней недели: какие тайны скрывает календарь

20:03

Без кондиционера и вентилятора: простой фокус мгновенно охладит дом в жару

19:51

Летняя жара может вызвать отключение света до 5 часов в сутки: что известно

19:38

Иначе доставят в ТЦК: что должны носить с собой мужчины, если "Резерв+" не работает

19:26

Пластика груди в счет мертвого оккупанта: дочь путиниста Пригожина кинули в РФ

19:19

Кислотный трюк для кухни — зачем хозяйки выливают кетчуп в раковину

19:15

На Украину надвигается ещё более сильная жара: в каких регионах потеплеет до +40

19:10

Топливная логистика РФ входит в зону риска: Копытько о том, почему удары по НПС важнымнение

19:03

Новый раунд переговоров Украины и РФ: в Турции сделали важное заявление

18:57

Никогда не участвовала: на Евровидении будет выступать новая страна

18:52

Самая успешная атака за всё время: сколько ракет "Фламинго" поразили цели в Волгограде

18:41

Приметы 28 июня: что нельзя делать в праздник в этот день

18:35

Свекла и морковь вырастут сладкими и крупными: чем подкормить в июле

18:26

Гороскоп Таро на завтра 28 июня: Близнецам - терпение, Девам - время

18:11

Секрет урожая томатов раскрыт: садоводам советуют необычный электроинструментВидео

17:59

Гороскоп уверенности: какие знаки зодиака изменят свою жизнь с 30 июня

17:39

Удары по россиянам в Крыму: в британской разведке назвали вероятные цели

17:32

Почему одни собаки плавают, а другие тонут — причина удивит многихВидео

17:13

"Пока София Ротару не выступает": артистка приняла важное решениеВидео

Реклама
17:10

Осталось три мясяца: онкобольная Лерчек ответила на хейт

17:06

Визит представителей Трампа в Украину: раскрыт вероятный сценарий

16:58

Почему немцы не покупают кондиционеры: причина оказалась неожиданнойВидео

16:57

Может ли змея атаковать человека в воде: как распознать опасного пресмыкающегося

16:51

Вместо постоянной откачки: какие деревья естественным образом осушают выгребную яму

16:17

Гардероб в отпуск на 7 дней: стильные образы, которые не боятся чемоданаВидео

16:02

Ударит до +37: где выпадут дожди и когда ждать ослабления жары в Украине

15:57

Что может ускорить окончание войны: в Минобороны назвали единственный реальный сценарий

15:43

Супруги купили дом в селе не осмотрев его: что они поняли спустя годы

15:41

Украина впервые в истории конфисковала миллионы в криптовалюте: у кого изъяли активы

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять