Что может ускорить окончание войны: в Минобороны назвали единственный реальный сценарий

Бескрестнов рассказал, почему РФ способна затягивать войну и какой внутренний фактор может изменить расчеты Кремля относительно продолжения боевых действий.

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Война в Украине — в Минобороны объяснили, что может остановить Россию / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru, 22 ОМБр

О чём сказал Сергей Бескрестнов:

РФ способна вести войну годами

Завершение войны зависит от реакции и настроений общества РФ

Интернет-ресурсы Украины стали для россиян источником правды

Страна-агрессор Россия располагает ресурсами для продолжения войны в нынешнем формате в течение длительного времени, а скорость завершения боевых действий будет зависеть не только от ситуации на фронте. Советник министра обороны Украины по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш" считает, что ключевым фактором может стать изменение настроений внутри российского общества.

По его словам, Москва рассчитывает вести боевые действия в долгосрочной перспективе, поскольку пока имеет возможность пополнять личный состав и поддерживать производство вооружения. Он отмечает, что внутренние проблемы страны-агрессора пока не стали для её руководства критическим фактором.

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"Думаю, все уже поняли, что руководство РФ готово вести эту войну в нынешнем формате очень долго. Найти каждый месяц 30 тысяч человек для отправки на смерть, чтобы удержать фронты, — не проблема. Я также знаю их текущие возможности и масштабы производства БПЛА и ракет. Они будут атаковать нас ими годами при поддержке Китая", — сказал Сергей Бескрестнов.

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Отдельно "Флэш" обратил внимание на информационное направление войны. По его мнению, воздействие на российское население может стать одним из механизмов, который изменит восприятие войны внутри РФ.

"Реальная возможность ускорить окончание войны заключается в реакции населения России на наши действия. Раньше "СВО" было где-то далеко, а теперь вдруг оказалось рядом. Многие скажут, что оставшиеся жители России — это порабощенный и запуганный народ, это так, но у любого раба есть предел терпения, когда речь идет о той самой нижней части известной всем пирамиды Маслоу", — подчеркнул советник министра обороны Украины.

Он считает, что ограничение доступа к независимой информации со стороны российских властей создало ситуацию, когда часть граждан РФ начинает искать альтернативные источники новостей. Именно поэтому, по его мнению, важную роль играет распространение информации через цифровые платформы.

"Если вы хотите остановить войну, помогайте влиять на народ РФ через интернет. Лидеры РФ, ограничив доступ своего населения к правде и информации, повторили ошибку СССР. Тогда в поисках правды слушали по радио "Голос Америки", а сейчас жители России обращаются за правдой и информацией на наши ресурсы и наши Telegram-каналы", — отметил Сергей Бескрестнов.

Также он призвал активнее показывать россиянам последствия войны для их страны. По его словам, общество РФ должно видеть не только официальную версию событий, но и реальные последствия боевых действий.

"А если (войну, — ред.) не завершить, то в дальнейшем зимовать без света и тепла будем уже не только мы, но и большая часть жителей средней полосы России", — сказал советник министра обороны Украины.

Бескрестнов также добавил, что современные конфликты ведутся не только на поле боя, но и в сфере воздействия на сознание людей. В Минобороны, по его словам, уделяют внимание этому направлению.

"А ещё добавлю, что войны бывают разные. Не все они происходят на поле боя. Когнитивная война — одна из них. И мы в Министерстве обороны знаем, что это такое", — подчеркнул Сергей Бескрестнов.

Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

Когда может закончиться война — комментарий эксперта

Руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович отметил, что после заявления президента Владимира Зеленского о намерении завершить войну дипломатическим путем до наступления холодов все чаще обсуждается реалистичность такого сценария. По его мнению, определенные предпосылки для этого уже сформировались.

Политолог считает, что вероятность переговоров и возможного "замораживания" конфликта в настоящее время существует, хотя и остается ограниченной — примерно на уровне 30%. В то же время он подчеркнул, что в начале года такие перспективы вообще не рассматривались, а сейчас они уже стали возможными. По его оценке, в случае реализации ряда факторов подобный сценарий может реализоваться в период с середины октября до начала ноября.

В то же время эксперт отметил, что даже в случае потенциального прекращения активных боевых действий в ближайшее время ожидать полноценного мирного соглашения не стоит.

"Это может быть что-то похожее на ситуацию между Северной и Южной Кореей. По крайней мере, в ближайшие годы. Можно сказать, что это будет аналог "Минска-3". Но с большой вероятностью, пока Путин будет у власти, формального договора между Украиной и Россией не будет. Этот сценарий, конечно, не слишком позитивный, но он дает Украине много возможностей. Главное — правильно ими воспользоваться. Ключевой момент в том, что в таком случае не будет активной фазы боевых действий", — подытожил эксперт.

Война России против Украины — последние новости по теме

Аналитики издания The Economist оценили возможные условия мирного соглашения после войны. По их мнению, мир потребует серьезных компромиссов и гарантий безопасности, что станет ключом к соглашению.

Между тем, в отчете Института изучения войны (ISW) констатировали, что Кремль регулярно отказывался от переговоров. Аналитики отметили, что Москва отвергает все мирные предложения Запада и Украины и выдвигает ультимативные требования.

Как ранее сообщал Главред, постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник подчеркнул, что терпение Киева не безгранично. Он сказал, что Украина может скорректировать и изменить свое предложение, и предупредил о последствиях.

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О персоне: Игорь Рейтерович Игорь Вячеславович Рейтерович — кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма

Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса

Шевченко. В 1999–2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВИКНА". В 2003–2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткия обзор информационного пространства Украины". Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года — доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального

университета имени Тараса Шевченко.

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