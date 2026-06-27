В Полтавской области разбился украинский МиГ-29 — что известно о судьбе экипажа

Украинский истребитель МиГ-29 потерпел крушение во время выполнения боевого задания в Полтавской области.

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В Полтавской области разбился украинский МиГ-29 / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

В Полтавской области во время боевого задания был потерян истребитель МиГ-29

Украинский пилот успешно катапультировался и вышел на связь

Летчика уже доставили в медицинское учреждение для обследования

Ночью 27 июня 2026 года в Полтавской области был потерян украинский истребитель МиГ-29, выполнявший боевое задание. Пилот самолета катапультировался. Об этом сообщило Управление коммуникаций командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Инцидент произошел во время выполнения задания. На данный момент военные не называют предварительных версий происшествия и подчеркивают, что все детали должны быть установлены после завершения проверки.

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"Сообщаем, что ночью 27 июня 2026 года была потеряна связь с истребителем МиГ-29 Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, который выполнял боевую задачу в Полтавской области. Подтверждаем потерю самолета, однако украинский пилот успешно катапультировался, связался с поисково-спасательной командой и оперативно был доставлен в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи", — сообщили в Управлении коммуникаций командования Воздушных Сил ВС Украины.

Причины потери самолета пока остаются неизвестными. В Воздушных силах заявили, что обстоятельства происшествия устанавливаются.

/ Скриншот

МиГ-29 / Инфографика: Главред

Потери украинской авиации — последние новости по теме

Как ранее писал Главред, в Хмельницкой области произошла авиакатастрофа. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что около 19:00 16 июня 2026 года во время выполнения боевого задания потерпел крушение фронтовой бомбардировщик Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко. На борту находились пилот и штурман.

Также отмечается, что 17 декабря Украина потеряла экипаж вертолета Ми-24 во время боевой миссии. Об этом сообщили в 12-й отдельной бригаде армейской авиации имени генерал-хорунжего Виктора Павленко.

В результате трагедии погиб уроженец Черниговской области, Герой Украины Александр Шемет. Он был командиром экипажа Ми-24, который выполнял задачу по перехвату российских ударных дронов типа Shahed.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооружённых сил Украины — вид вооружённых сил в составе Вооружённых сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путём объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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