Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Видео с моментами ударов по РФ: ракеты "Фламинго" поразили "жирную" цель

Ангелина Подвысоцкая
27 июня 2026, 12:44
google news Подпишитесь
на нас в Google
Украина нанесла ракетный удар по заводу, где производились артиллерийские системы и технические средства для ракетного комплекса "Искандер-М".
удар ракетами Фламинго
Украина нанесла ракетный удар "Фламинго" по российскому заводу / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Украинские защитники нанесли мощный удар ракетами FP-5 "Фламинго" по Волгограду. Под ударом оказалось российское предприятие "Титан-Баррикады". Об этом официально заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что каждый такой российский оборонный объект является законной целью для украинских дальнобойных ударов. Он добавил, что на этом заводе россияне производили артиллерийские системы и специальную военную технику. Также там изготавливали элементы пусковых ракетных установок для ударов по Украине.

"Зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории завода. Благодарю воинов наших Сил обороны за точность. География украинских ударов на большие расстояния постоянно расширяется. И именно наше давление каждый день закладывает основу для того, чтобы в конечном итоге наступил достойный мир. Я благодарен каждому украинскому инженеру и воину, которые обеспечивают нашу дальнобойность. Слава Украине!" — подчеркнул президент.

видео дня
Видео с моментами ударов по РФ: ракеты
Украинская ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

По данным Генштаба, после ударов на российском предприятии вспыхнул пожар.

Смотрите видео с моментом атаки "Фламинго" на РФ:

Завод "Титан-Баррикады" — что о нём известно

На заводе, который оказался под ударом "Фламинго", россияне производили самоходные пусковые установки и транспортно-зарядные машины (ТЗМ) для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Этот комплекс россияне регулярно используют для ударов по украинским городам.

Также предприятие выпускало:

  • пусковые установки и наземные агрегаты для стратегических ракетных комплексов "Тополь-М" и "Ярс";
  • артиллерийские гаубицы крупного калибра "Мста-Б/Мста-С".

Предприятие с февраля 2024 года находится под санкциями ЕС, США, Швейцарии, Японии, Австралии, Новой Зеландии и Украины.

Взрывы в РФ — последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 26 июня Тульская область страны-агрессора РФ подверглась массированной атаке дронов. Под удар попал завод "Азот" в Новомосковске. Местные жители слышали много взрывов, а также жаловались на странный запах аммиака в воздухе и проблемы с электроэнергией.

В ночь на 22 июня и утром в понедельник Москву и область также атаковали дроны. Жители страны-агрессора массово фиксировали пролеты беспилотников.

В четверг, 23 июня, в российском городе Уфа (республика Башкортостан) прогремела серия взрывов и вспыхнул пожар в районе нефтеперерабатывающего завода. В небе видны клубы черного дыма.

Читайте также:

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Может ли Путин заменить Лукашенко: Тихановская озвучила неожиданный сценарий

Может ли Путин заменить Лукашенко: Тихановская озвучила неожиданный сценарий

13:36Мир
Видео с моментами ударов по РФ: ракеты "Фламинго" поразили "жирную" цель

Видео с моментами ударов по РФ: ракеты "Фламинго" поразили "жирную" цель

12:44Война
Угроза "котла" и новая цель ВСУ: что означает появление украинского флага на Кинбурне

Угроза "котла" и новая цель ВСУ: что означает появление украинского флага на Кинбурне

12:39Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Злата Огневич рассказала, как ей отказал Виталий Козловский

Злата Огневич рассказала, как ей отказал Виталий Козловский

Чего нельзя делать в День рождения: основные запреты и приметы этого праздника

Чего нельзя делать в День рождения: основные запреты и приметы этого праздника

Самый простой способ стерилизации банок: как подготовить тару без пара и кипятка

Самый простой способ стерилизации банок: как подготовить тару без пара и кипятка

Гороскоп на завтра, 28 июня: Козерогам — волнения, Водолеям — счастье

Гороскоп на завтра, 28 июня: Козерогам — волнения, Водолеям — счастье

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке купающихся обезьян за 15 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке купающихся обезьян за 15 с

Последние новости

13:36

Может ли Путин заменить Лукашенко: Тихановская озвучила неожиданный сценарий

13:26

"Ничего не прошу": Елена Мозговая рассказала о своем несчастье

12:49

Этикет в такси: как вести себя с водителем, чтобы поездка не стала стрессом

12:46

Как предотвратить пожелтение лука: простые, но эффективные методы подкормкиВидео

12:44

Видео с моментами ударов по РФ: ракеты "Фламинго" поразили "жирную" цель

Путину нечего предложить Трампу, Россия боится изменения настроений в США — РейтеровичПутину нечего предложить Трампу, Россия боится изменения настроений в США — Рейтерович
12:39

Угроза "котла" и новая цель ВСУ: что означает появление украинского флага на КинбурнеВидео

12:12

Школьник нашел "камень Иисуса": цена древнего артефакта поражает

12:07

Китайский гороскоп на завтра, 28 июня: Обезьянам - идеи, Свиньям - благодарность

11:46

Какой рис лучше покупать - белый или коричневый: разница огромнаВидео

Реклама
11:18

Этикет на пляже: что можно и нельзя делать, чтобы не раздражать окружающих

11:01

Победительница Евровидения-2026 была в "черном списке" для LELEKA - что произошлоВидео

11:00

Что будет с долларом и евро в ближайшее время: эксперт дал прогноз

10:53

Стоимость популярных молочных продуктов пойдет вверх: какими будут цены в июле

10:43

Белая полоса уже на пороге: кого ждет самый яркий период года

10:04

У РФ есть все для нового массированного удара: названы вероятные сроки обстрела

10:01

"Выставляет злодеем": Питт в отчаянии сделал заявление про отношения с Джоли

09:34

Самые злопамятные: знаки зодиака, которые никогда не забывают обиды

09:08

Как отпугнуть пчел и ос без химии: простые лайфхаки для летнего пикника

09:03

После ударов по логистике: администрация Сальдо нервничает и может сбежать

08:10

"Фламинго" посетили Волгоград: под удар попал крупный завод, деталиВидео

Реклама
05:48

Гороскоп на завтра, 28 июня: Козерогам — волнения, Водолеям — счастье

04:35

Гороскоп на июль 2026: кому придут забытые деньги и почему закроются долги

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке купающихся обезьян за 15 с

03:28

Даже хороший маринад не спасет: названо худшее мясо для шашлыка

03:03

Чего нельзя делать в День рождения: основные запреты и приметы этого праздника

02:00

Деньги сами будут идти в руки трех знаков зодиака: кому пророчат богатство

26 июня, пятница
23:25

"Закончится в 2026 году": украинцы массово делятся пророческими снами о войне

22:54

Самый простой способ стерилизации банок: как подготовить тару без пара и кипятка

22:50

Копия мама: дочь Бейонсе подловили на прогулке в ярком образе

22:25

Умер популярный украинский режиссер и продюсер

22:16

Атаки "Шахедов" уже не будут такими, как раньше: "Флеш" назвал главную причину

22:15

Польша не хочет принимать детей украинских военных на оздоровление - детали

21:19

"Ему сказала да": Наталка Денисенко сообщила о новом статусеВидео

21:07

Какие люди всегда достигают целей: месяцы рождения с большими амбициями

20:58

Российские "ястребы" призывают Путина к ядерным ударам по Украине - Reuters

19:49

"Наступит переломный момент": Сырский назвал четыре главные задачи ВСУ в войне

19:48

"Худшее лето для РФ": Стерненко посоветовал россиянам поскорее бежать из Крыма

19:36

Усик отказался от всех чемпионских поясов и объявил о "last dance"Видео

19:21

У Брэда Питта раскрыли его планы на свадьбу

19:10

"Эффект Ормуза" исчез: как разблокировка танкеров лишила Кремль сверхприбылеймнение

Реклама
18:44

Оккупанты находятся в пяти километрах от "ключа" обороны Славянска – СМИ

18:41

Время для дома и финансов: что принесет Тельцам июль 2026 года по гороскопу

18:34

Головоломка со спичками, в которой дети находят ответ быстрее взрослыхВидео

18:20

Без отца осталась маленькая девочка: погиб фиксер американского телеканала ABC

18:00

Угроза массированного удара: что задумали в Кремле и почему Киев в зоне риска

17:50

Вместо мусорного ведра: что полезного можно сделать из старой футболки

17:35

Служил с Путиным в КГБ и считался его преемником: умер экс-министр обороны РФ

17:19

Тука призвал Пышного подать в отставку из-за скандала с дипломом

17:08

Как охладить дом без кондиционера: хитрость итальянок легко повторить

16:36

Жизнь трёх знаков зодиака превратится в сказку — у кого начнётся золотая эра

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять