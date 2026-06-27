Видео с моментами ударов по РФ: ракеты "Фламинго" поразили "жирную" цель

Украина нанесла ракетный удар по заводу, где производились артиллерийские системы и технические средства для ракетного комплекса "Искандер-М".

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Украина нанесла ракетный удар "Фламинго" по российскому заводу / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Украинские защитники нанесли мощный удар ракетами FP-5 "Фламинго" по Волгограду. Под ударом оказалось российское предприятие "Титан-Баррикады". Об этом официально заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что каждый такой российский оборонный объект является законной целью для украинских дальнобойных ударов. Он добавил, что на этом заводе россияне производили артиллерийские системы и специальную военную технику. Также там изготавливали элементы пусковых ракетных установок для ударов по Украине.

"Зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории завода. Благодарю воинов наших Сил обороны за точность. География украинских ударов на большие расстояния постоянно расширяется. И именно наше давление каждый день закладывает основу для того, чтобы в конечном итоге наступил достойный мир. Я благодарен каждому украинскому инженеру и воину, которые обеспечивают нашу дальнобойность. Слава Украине!" — подчеркнул президент. видео дня

Украинская ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

По данным Генштаба, после ударов на российском предприятии вспыхнул пожар.

Смотрите видео с моментом атаки "Фламинго" на РФ:

Завод "Титан-Баррикады" — что о нём известно

На заводе, который оказался под ударом "Фламинго", россияне производили самоходные пусковые установки и транспортно-зарядные машины (ТЗМ) для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Этот комплекс россияне регулярно используют для ударов по украинским городам.

Также предприятие выпускало:

пусковые установки и наземные агрегаты для стратегических ракетных комплексов "Тополь-М" и "Ярс";

артиллерийские гаубицы крупного калибра "Мста-Б/Мста-С".

Предприятие с февраля 2024 года находится под санкциями ЕС, США, Швейцарии, Японии, Австралии, Новой Зеландии и Украины.

Взрывы в РФ — последние новости

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В ночь на 22 июня и утром в понедельник Москву и область также атаковали дроны. Жители страны-агрессора массово фиксировали пролеты беспилотников.

В четверг, 23 июня, в российском городе Уфа (республика Башкортостан) прогремела серия взрывов и вспыхнул пожар в районе нефтеперерабатывающего завода. В небе видны клубы черного дыма.

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Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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