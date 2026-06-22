Дроны летят на Москву: россияне фиксируют массовый залет БПЛА, гремят взрывы

Неподалеку Московского НПЗ в районе Капотня ПВО поставили прямо на мосту.

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Дроны движутся в направлении Москвы / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Москву и область массово атаковали беспилотники

Собянин заявил о сбитии 59 дронов силами ПВО

Очевидцы сняли пролеты БПЛА возле Капотни и ТЦ Садовод

В ночь на 22 июня и утром в понедельник Москву и область вновь атакуют дроны. Жители страны-агрессора массово фиксируют пролет беспилотников.

Telegram-канал Exilenova+ начал публиковать кадры с пролетом дронов в Московской области после 03:00. Чем ближе ситуация к утру, тем больше появляется таких кадров.

видео дня

"Мособласть, начинают залетать", - отмечают мониторы.

Смотрите видео - Дроны зафиксировали в Московской области:

Ближе к утру таких кадров становилось все больше.

Мэр Москвы Сергей Собянин тоже с трех часов ночи стал активно писать о том, что беспилотники, которые летят на столицу РФ, начали сбивать силы ПВО.

По состоянию на 05:10 он отчитался, что ПВО сбила якобы уже 59 дронов. По его словам, "специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков".

На данный момент никакой информации о последствиях атаки дронов нет.

При этом россияне писали, что неподалеку ТЦ "Садовод" и Московского НПЗ в районе Капотня - ПВО поставили прямо на мосту.

Смотрите видео - Дроны атакуют Москву и область:

Атаки на Московский НПЗ - новости

Как писал Главред, утром 16 июня дроны атаковали Москву. Мониторы писали о десятках дронов в небе над Московской областью. Под удар дронов попал Московский НПЗ в Капотне, который расположен 15 км от Кремля.

На московском НПЗ загорелась ЭЛОУ АВТ-6 – технологическая установка первичной переработки нефти, от которой зависит способность завода работать.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в районе Капотня на юго-востоке столицы РФ.

В ночь на 18 июня украинские дальнобойные санкции вновь достигли Московского региона. В частности, во второй раз за неделю был поражен Московский нефтеперерабатывающий завод.

В Генштабе ВСУ сообщили, что на НПЗ загорелась комбинированная установка переработки нефти, установка вторичной переработки и резервуарный парк.

По данным СМИ, Причиной одного из взрывов на нефтеперерабатывающем заводе мог стать выстрел российской ракеты ПВО.

Новая украинская ракета атаковала Москву - что известно

На оборонной выставке Eurosatory 2026, проходившей в Париже 15–19 июня, впервые публично показали новую украинскую крылатую ракету "Барс RS".

Разработка и производство ракеты финансируются Германией, однако имя производителя не раскрывается по соображениям безопасности.

Ракеты семейства "Барс" уже применяются для ударов по целям на расстоянии до 1000 км вглубь территории России. Версия "Барс RS" отличается увеличенным топливным баком, большей взлётной массой и усиленной боевой частью по сравнению с базовой моделью.

Известно, что масса боевой части "Барс RS" составляет около 22 кг, а максимальная взлётная масса — 135 кг при объёме топлива 95 литров. Крейсерская скорость оценивается в 400–450 км/ч, максимальная — до 620 км/ч.

Также упоминается ещё один вариант ракеты "Барс" с взлётной массой до 220 кг. По оценкам, линейка может включать версии с различной мощностью боевой части — от 22 до 105 кг.

По данным аналитиков Defence Express, это вооружение уже могло использоваться в ударах по Москве 17 мая и 18 июня текущего года.

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория — более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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