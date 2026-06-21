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Мощные удары по Москве: раскрыты детали о новой украинской ракете Барс

Алексей Тесля
21 июня 2026, 21:27
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Разработка и производство ракеты финансируются Германией, однако имя производителя не раскрывается по соображениям безопасности.
Барс
Стали известны детали о новой ракете Барс / Коллаж: Главред, фото: janes.com, скриншот

Главное:

  • Представлена новая украинская крылатая ракета "Барс RS"
  • Вооружение уже могло использоваться в ударах по Москве

На оборонной выставке Eurosatory 2026, проходившей в Париже 15–19 июня, впервые публично показали новую украинскую крылатую ракету "Барс RS".

По данным аналитиков Defence Express, это вооружение уже могло использоваться в ударах по Москве 17 мая и 18 июня текущего года.

видео дня

Сообщается, что разработка и производство ракеты финансируются Германией, однако имя производителя не раскрывается по соображениям безопасности. Тем не менее опубликованные характеристики позволяют оценить её боевые возможности.

По информации, которую цитирует издание со ссылкой на агентство Janes, ракеты семейства "Барс" уже применяются для ударов по целям на расстоянии до 1000 км вглубь территории России. Версия "Барс RS" отличается увеличенным топливным баком, большей взлётной массой и усиленной боевой частью по сравнению с базовой моделью.

Известно, что масса боевой части "Барс RS" составляет около 22 кг, а максимальная взлётная масса — 135 кг при объёме топлива 95 литров. Крейсерская скорость оценивается в 400–450 км/ч, максимальная — до 620 км/ч.

Также упоминается ещё один вариант ракеты "Барс" с взлётной массой до 220 кг. По оценкам, линейка может включать версии с различной мощностью боевой части — от 22 до 105 кг.

По данным источников, производитель провёл уже около 7 тысяч испытательных запусков ракет этого семейства. При этом внешний облик "Барс" был впервые раскрыт лишь в декабре 2025 года, хотя система, по утверждениям аналитиков, уже применялась ранее, включая массированные залпы до 100 единиц.

В сети также появились видео, которые, по мнению авторов, подтверждают использование ракет "Барс" в атаках на Москву в мае и июне. В то же время в российских источниках упоминались два варианта — "Барс RS" и "Барс СМ Gladiator".

Украина может столкнуться с дефицитом ракет для ПВО

Украина рискует оказаться в ситуации нехватки ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны. По данным Financial Times, при сохранении нынешней интенсивности российских атак или их дальнейшем усилении расход боеприпасов будет превышать темпы их пополнения.

Дополнительные трудности создают поставки из США: ракеты, закупаемые напрямую у производителей, часто приходят с задержками и не полностью закрывают потребности украинской системы ПВО. На этом фоне нагрузка на противовоздушную оборону продолжает расти.

Ранее Александр Коваленко рассказал, когда начнутся массированные удары по Москве. Украина планирует испытать новую баллистическую ракету в Крыму в конце августа — начале сентября.

Как сообщал Главред, чтобы преодолеть дефицит ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны, Украина планирует активнее договариваться с партнерами.

Напомним, ранее Игнат рассказал о ситуации с ракетами для ПВО. Большая плотность вражеских ударов привела к тому, что запасы ракет для систем ПВО сократились.

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О источнике: Defense Express

Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор - Сергей Згурец.

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