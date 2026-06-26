Взрывы гремели часами: под удар дронов попал химический гигант в Тульской области РФ

Завод Азот в Новомосковске атаковали беспилотники. Жители Тульской области жалуются на запах аммиака в воздухе.

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В Новомосковске атакован завод "Азот" / Коллаж: Главред, фото: exilenova+

Кратко:

Под удар дронов попал химический завод в Новомосковске

Предприятие производит сырье для боеприпасов

В регионе возникли проблемы с подачей электроэнергии

В ночь на 26 июня Тульская область страны-агрессора РФ оказалась под массированной атакой дронов. Под удар попал завод "Азот" в Новомосковске. Местные жители слышали много взрывов, а также жаловались странный запах аммиака в воздухе и проблемы с электроэнергией.

Как пишет мониторинговый канал Exilenova+, взрывы и пролеты БПЛА были слышны несколько часов.

видео дня

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подтвердил атаку на химзавод АО "Азот".

По его словам, в результате атаки беспилотников зафиксированы повреждения на линии электропередач и на промышленном предприятии в Новомосковске.

Миляев утверждает, что в течение ночи "подразделениями ПВО Минобороны РФ уничтожены 73 украинских БПЛА".

Завод "Азот" - одно из крупнейших химических заводов России. Предприятие производит аммиак, азотную кислоту, метанол и минеральные удобрения, а также химическое сырье, используемое для производства взрывчатых веществ и боеприпасов.

Атаки по территории РФ - новости

Как писал Главред, 23 июня в российском городе Уфа (республика Башкортостан) прогремела серия взрывов и вспыхнул пожар в районе в районе нефтеперерабатывающего завода. В небо видны клубы черного дыма.

Нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе расположен примерно в 1400 километрах от государственной границы Украины. Он считается одним из самых крупных и ключевых центров нефтепереработки России и играет важную роль в топливном обеспечении страны.

В ночь на 25 июня Полтавская нефтебаза в Краснодарском крае страны-агрессора РФ попала под удар дронов. Вспыхнул пожар.

В ночь на 18 июня украинские дальнобойные санкции вновь достигли Московского региона. В частности, во второй раз за неделю был поражен Московский нефтеперерабатывающий завод.

В Генштабе ВСУ сообщили, что на НПЗ загорелась комбинированная установка переработки нефти, установка вторичной переработки и резервуарный парк.

По данным СМИ, Причиной одного из взрывов на нефтеперерабатывающем заводе мог стать выстрел российской ракеты ПВО.

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория — более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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