Нефтебаза в огне: три резервуара вспыхнули после удара дронов по Краснодарскому краю

Резервуарный парк Полтавской нефтебазы насчитывает около 28 резервуаров.

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Массированная атака дронов поразила топливный объект в Краснодарском крае / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

Главные факты:

Полтавская нефтебаза в РФ атакована дронами

На объекте вспыхнул пожар в трех резервуарах

Власти перекрыли движение на местной автодороге

В ночь на 25 июня Полтавская нефтебаза в Краснодарском крае страны-агрессора РФ попала под удар дронов. Вспыхнул пожар.

Глава Красноармейского района Александр Харитонов подтвердил удар по нефтебазе, передает российский Telegram-канал Astra.

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"В результате падения обломков БПЛА на Полтавской нефтебазе произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы", — написал он.

По его словам, движение по автодороге, соединяющей станицу Полтавскую и хутор Трудобеликовский, временно перекрыто.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Полтавская нефтебаза является региональным объектом топливной инфраструктуры, обеспечивающим поставки топлива для части Краснодарского края и Республики Адыгея. Резервуарный парк насчитывает около 28 резервуаров.

Мониторинговый канал Exilenova+ пишет, что на нефтебазе горят три резервуара. Один их них был полный.

Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае РФ / Фото: Exilenova+

После атаки дронов виден черный дым / Фото: Exilenova+

Напомним, что в ночь на 16 июня ударные дроны также атаковали нефтебазу в станице Полтавской Краснодарского края РФ. Вспыхнул масштабный пожар.

Что говорят в Минобороны РФ

Тем временем в Минобороны РФ отчитались, что 269 украинских беспилотников были сбиты над регионами России.

"В течение ночи в период с 20:00 мск 24 июня до 07:00 мск 25 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 269 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении.

Утверждается, что беспилотники были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской и Тульской областями, Московским регионом, Крымом и Краснодарским краем, а также над Черным морем.

Интересно, что сообщении не упоминаются аннексированный Крым и оккупированные районы материковых областей Украины.

Атака на Крым 25 июня - что известно

Как писал Главред, в ночь на 25 июня во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы на фоне массированной атаки дронов. Местные жители утверждают, что БПЛА летели со всех сторон. Было громко в Симферополе, Севастополе, Армянске, Евпатории, Ялте.

Под удар, вероятно, попала энергетическая инфраструктура Симферополя и Севастополя.

Интересно, что оккупационные власти полуострова известили об опасности в воздухе только после двух часов ночи, хотя дроны летали уже несколько часов.

В Севастополе мобильные огневые группы прямо над жилыми домами пытались сбивать дроны.

Мадяр намекнул на усиление ударов по РФ

Украина продолжает наращивать удары по целям в глубине территории России, в том числе по объектам нефтегазовой отрасли. Об этом в интервью BBC заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди.

По его словам, расстояние в 1 500-2 000 километров от линии фронта больше не является безопасным тылом для РФ.

"Свободолюбивая украинская "птичка" летает туда, когда и куда захочет", - отметил он, намекая на расширение географии атак.

Бровди подчеркнул, что одним из ключевых приоритетов остаются объекты нефтегазовой инфраструктуры. Он объяснил это тем, что доходы от экспорта энергоресурсов Россия использует для финансирования войны против Украины.

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория — более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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