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Когда закончится война — назван самый реалистичный сценарий для Украины

Юрий Берендий
24 июня 2026, 19:09
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Политолог оценил шансы на прекращение войны уже осенью и объяснил, почему даже благоприятный сценарий не будет означать мира между Киевом и Москвой.

Когда закончится война — назван самый реалистичный сценарий для Украины
Когда закончится война — назван самый реалистичный сценарий для Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказал Игорь Рейтерович:

  • Политолог оценил вероятность замораживания войны до зимы в 30%
  • Вместо полноценного мира Украину может ждать корейский сценарий
  • Пока Путин у власти, формального договора между странами не будет

У Украины действительно есть шанс увидеть существенные изменения на фронте и в переговорном процессе ещё до наступления зимы. В то же время речь сейчас идет не об окончательном урегулировании конфликта, а о значительно более ограниченном формате развития событий. Об этом сообщил руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович в интервью Главреду.

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После заявления президента Владимира Зеленского о стремлении завершить войну дипломатическим путем до наступления холодов все чаще звучат вопросы о практической реализации такого плана. По мнению политолога, определенные предпосылки для этого уже сформировались.

"На сегодняшний день это довольно реалистичный сценарий. Но если оценивать его в процентах, то вероятность переговоров и условного замораживания — именно замораживания, а не полного завершения войны — я бы оценил примерно в 30%. Но это уже немало. В начале года даже такой вероятности не было", — отметил Рейтерович.

Эксперт обращает внимание, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от одновременного стечения ряда факторов. Если они сработают, первые результаты могут появиться уже осенью.

"Сейчас такая вероятность существует. Если все факторы, значительную часть которых мы сегодня обсудили, будут реализованы на практике, то это вполне реалистичный сценарий. Он может реализоваться в конце октября, в середине октября или в начале ноября", — подчеркнул он.

Отдельно политолог оценил перспективы после возможного прекращения активных боевых действий. По его словам, даже в случае достижения договоренностей в ближайшее время ожидать полноценного мирного соглашения не стоит.

"Если мы получим замораживание войны, то это будет замораживание на годы. Завершения в виде формализованного договора, скорее всего, не будет", — сказал Рейтерович.

По его мнению, более вероятной выглядит модель длительного противостояния без окончательного политического урегулирования. В качестве примера он привёл ситуацию на Корейском полуострове, где конфликт формально так и не завершился мирным договором.

"Это может быть что-то похожее на ситуацию между Северной и Южной Кореей. По крайней мере, в ближайшие годы. Можно сказать, что это будет аналог "Минска-3". Но с большой вероятностью, пока Путин будет у власти, формального договора между Украиной и Россией не будет. Этот сценарий, конечно, не слишком позитивный, но он дает Украине много возможностей. Главное — правильно ими воспользоваться. Ключевой момент в том, что в таком случае не будет активной фазы боевых действий", — подытожил эксперт.

Временно оккупированные территории Украины
Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Мирные переговоры — последние новости по теме

Напомним, ранее обозреватель Financial Times Иван Крастев сделал важное заявление о возможности прекращения боевых действий в виде временного перемирия. Он подчеркнул, что реалистичный путь к перемирию может открыться благодаря сочетанию военных успехов Украины и изменения позиций западных партнеров, что создаст окно возможностей для дипломатических шагов. Ситуация остается неопределенной.

Отметим, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время демонстрации новых разработок представил оценку возможностей противодействия беспилотникам. По его словам, экспериментальные средства борьбы с дронами способны существенно снизить эффективность вражеских ударов, и после испытаний будет принято решение об их масштабном внедрении.

Как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказал позицию относительно формата переговоров с Украиной. Лавров обратил внимание на неприемлемость прекращения огня до согласования условий, призвав учесть российские подходы в ходе дальнейших дискуссий.

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О персоне: Игорь Рейтерович

Игорь Вячеславович Рейтерович — кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма
Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса
Шевченко.

В 1999–2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВИКНА".

В 2003–2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины".

Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года — доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко.

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