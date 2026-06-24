"Не допустим": РФ выдвинула Украине новый ультиматум по переговорам, что известно

Москва отвергла сценарий перемирия до начала переговоров и резко раскритиковала идею европейского контингента в Украине после войны.

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Россия выдвинула Украине новый ультиматум по поводу переговоров — что известно / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

О чём сказал Сергей Лавров:

Лавров отверг прекращение огня вдоль линии фронта до начала переговоров

Министр опроверг информацию о согласии Трампа на дальнобойные удары по РФ

Москва готова выслушивать предложения только от "адекватных людей"

Страна-агрессор Россия заявила о готовности к переговорам по войне в Украине, однако в очередной раз отвергла один из ключевых подходов к возможному началу дипломатического процесса. В Москве настаивают, что не согласятся на прекращение огня вдоль линии фронта до согласования условий завершения войны. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".

По его словам, Москва готова рассматривать предложения только при условии, что они будут учитывать её подходы к безопасности и политическому урегулированию.

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"Мы всегда готовы [к переговорам по Украине, — ред.]. Но, повторяю ещё раз, когда мы сядем за стол переговоров, если с той стороны будут какие-то разумные идеи, предложения и адекватные люди, мы никому не будем верить на слово", — сказал Лавров.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Отдельно министр остановился на сценарии, предусматривающем временное прекращение боевых действий до начала полноценного диалога. Именно такой подход Москва считает неприемлемым, ссылаясь на собственную оценку предыдущих раундов переговоров.

"Все равно нам говорят: „Вот давайте прекращение огня по линии соприкосновения, а потом уже переговоры". Нет, мы так уже делали", — добавил он.

Он также упомянул переговорный процесс в Стамбуле весной 2022 года. По версии российской стороны, после достижения определённых договоренностей дальнейшее развитие событий не соответствовало предыдущим договоренностям.

"К переговорам мы готовы, конечно, но не позволим, чтобы нас обманывали", — сказал украинофоб и один из идеологов войны Лавров.

Во время выступления глава МИД РФ затронул и тему отношений с Соединёнными Штатами. Он сообщил, что Москва ожидает дополнительных разъяснений по итогам саммита стран G7 и не получала от Вашингтона официальных сигналов о дальнейших шагах американской администрации.

G-7 / Инфографика: Главред

"Но американцы пока не рассказывали нам, что они вынесли из этого саммита "Семерки" и как они видят результат этого саммита, какой будет их дальнейшая линия поведения. Вот по их просьбе обсуждается очередной визит Виткоффа и Кушнера. Конечно, мы их выслушаем", — отметил Лавров.

Кроме того, российский министр прокомментировал сообщения СМИ о якобы согласии президента США Дональда Трампа на расширение военной поддержки Украины и усиление давления на Россию. Он поставил под сомнение достоверность таких сообщений.

"Президент Трамп дал добро на ужесточение санкций против России, на усиление других форм давления и на активизацию военных действий против российской территории, включая удары вглубь страны. (Об этом сообщил, — ред.) анонимный источник. Я не думаю, что это отражает реальность, это скорее выдавать... выдавать желаемое за действительное", — сказал Лавров.

Еще одной темой стали инициативы отдельных европейских государств относительно возможного военного контингента на территории Украины после завершения войны. В Москве такие предложения рассматривают как долгосрочный фактор противостояния в сфере безопасности на континенте.

"Главное (в предложении Европы, — ред.) — ввести войска на то, что останется от Украины... Стабилизационные силы — это суть, ядро тех гарантий, которые Европа предоставит Украине в плане безопасности. То есть это навеки новая Берлинская стена", — заявил Лавров.

Численность вооруженных сил стран Европы, являющихся членами НАТО / Инфографика: Главред

Что заставит Путина пойти на переговоры — комментарий эксперта

Политолог и руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко пояснил, что одним из факторов, который может подтолкнуть Владимира Путина к переговорам, является стремление сформировать для себя выгодный исторический образ.

Он также обратил внимание, что в российском информационном пространстве неоднократно продвигался тезис о том, что поражение от Украины якобы не является настоящим, поскольку украинцев представляют как "таких же россиян". Подобные нарративы распространяли как пропагандисты, так и часть российских элит.

По мнению Чаленко, даже отказ от требования возвращения к границам 1991 года может быть представлен Кремлем как якобы достижение в свою пользу. Кроме того, российские власти активно используют риторику о противостоянии "56 странам", формируя образ государства, которое якобы смогло выстоять против объединенного Запада и всего мира.

"Главное — донести до Путина, что нужно сворачивать войну. И чтобы это было не просто мнение, например, Козака или еще какого-то отдельного топ-чиновника, а общая позиция властной вертикали", — резюмирует он.

Мирные переговоры — последние новости по теме

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сделал важное заявление относительно переговоров. Он подчеркнул, что усиление давления на Россию может создать условия для перехода к реальному дипломатическому урегулированию и изменить баланс на международной арене. На данный момент ситуация остается под контролем.

Отметим, что президент Владимир Зеленский во время открытия заседания Контактной группы по вопросам обороны заявил о ключевых условиях для возобновления диалога. По его словам, участие США в формате переговоров обеспечит необходимые гарантии и поможет решить вопросы безопасности Украины в кратчайшие сроки.

Как ранее сообщал Главред, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков озвучил позицию Кремля относительно будущих контактов с Западом. Песков подчеркнул свою оценку ситуации и указал, что готовность к серьезным мирным переговорам якобы требует от европейских партнеров переосмысления подходов к диалогу, и обратил внимание на роль европейских столиц в этом процессе.

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О персоне: Сергей Лавров Сергей Викторович Лавров — российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994–2004 годах — постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В 2006 году вошёл в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал должность председателя комитета министров Совета Европы. С 2022 года, после российского вторжения в Украину, находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

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