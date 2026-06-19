Для 'серьезных' мирных переговоров: в Кремле дерзко выдвинули условие Европе

Песков также заявил, что РФ якобы готова к мирным переговорам.

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В Кремле высказались об участии Европы в переговорах / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Кратко:

Песков раскритиковал подход ЕС к переговорам с РФ

В Кремле убеждены, что Украина находится в сложном положении

Пресс-секретарь также повторил заявление о якобы открытости к диалогу

Страны Европейского Союза ошибаются, полагая, что строить диалог с Россией нужно с позиции силы. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Это самая большая ошибка — вытекает ли она из некомпетентности, из их дезинформированности или из их глупости — точно мы не знаем, но это факт", — сказал он. видео дня

По его словам, Европе для участия в переговорах якобы необходимо "ознакомиться с реальным положением дел, в частности в украинском конфликте", и добавил, что якобы не Москва была инициатором прекращения контактов с ЕС.

Он также убежден, что Киев якобы "находится в очень затруднительном положении", однако "продолжает придерживаться линии, не направленной на переговоры".

Песков также повторил риторику о том, что страна-агрессор якобы готова к серьезным мирным переговорам, и отметил, что российский диктатор Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности Москвы к диалогу.

Возможны ли мирные переговоры с РФ без США

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко заявил, что в последнее время активизировались разговоры об участии Европы в мирных переговорах.

По его словам, Германия, Франция, Великобритания вместе с Киевом ищут механизм привлечения Путина к переговорам, но без участия США их не будет.

"Я не думаю, что это (переговоры, — ред.) будет без участия американцев. Очевидно, речь идет о дополнении нынешнего переговорного трека с привлечением четвертой стороны. Причем именно Европы, а не Европейского Союза, потому что формат E3 — это Германия, Франция, а также Великобритания", — подчеркнул он.

Мирные переговоры — последние новости

Как сообщал Главред, председатель Европейского совета Антониу Кошта пытался наладить прямой контакт с Кремлем, чтобы приблизить переговоры о прекращении войны в Украине. Однако эти дипломатические усилия не дали результата, ведь российский диктатор Владимир Путин не рассматривает Европу как полноценного участника предстоящих переговоров.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль считает, что новые переговоры между Украиной и Россией могут состояться этим летом. По его мнению, российский диктатор Владимир Путин сейчас более открыт для переговоров.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что президент США Дональд Трамп поддерживает курс на усиление давления на Россию, а у международных партнеров есть достаточно инструментов, чтобы заставить Кремль перейти к дипломатическому урегулированию войны.

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О персоне: Игорь Чаленко Игорь Олегович Чаленко — украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевской области", действующего с 2011 года. Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

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