Как ответит Кремль на удары по России: разведка получила секретные документы

Внутренние документы РФ показали, как Кремль перераспределяет силы ПВО после украинских ударов. Москва и Керченский мост стали главными приоритетами обороны.

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Как Кремль отреагирует на массированные удары по России — в ГУР раскрыли подробности решений руководства РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

ГУР получило внутренние документы РФ о последствиях ударов ВСУ

Украина нанесла удар более чем 60 тысячами тонн боеприпасов вблизи Петербурга

Киев готовит новые шаги в ответ на ракетные атаки оккупантов

Украинская военная разведка получила внутренние документы страны-агрессора России, которые содержат оценку последствий дальнобойных ударов Сил обороны и демонстрируют, как Кремль вынужден менять систему защиты собственной территории. В то же время Украина готовит новые меры в ответ на продолжение агрессии и ракетные атаки. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада руководителя ГУР МО Олега Иващенко.

Особое внимание во время совещания уделили результатам украинских ударов на большие расстояния, которые наносят ощутимый ущерб военному потенциалу страны-агрессора.

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"Прежде всего обсудили выполнение плана наших дальнобойных санкций против России за эту войну и шаги, необходимые для приближения мира. В частности, среди недавних результативных поражений на территории оккупанта стоит отметить ликвидацию более 60 тысяч тонн боеприпасов на арсенале Балтийского флота недалеко от Петербурга", — сообщил Зеленский.

Согласно материалам, которые оказались в распоряжении украинской стороны, удары повлияли не только на запасы вооружения, но и на производственные возможности российского военно-промышленного комплекса.

"Анализ, проведенный военной разведкой, подтвердил достижение необходимых целей из перечня российских военных производств. Силы обороны Украины точно поразили российские предприятия, производящие радиоэлектронику и другие критически важные компоненты для нужд российской армии", — отметил президент.

Наиболее показательной частью доклада стали материалы, которые позволили оценить реакцию российского руководства на потери и угрозу новых атак со стороны Украины.

"Также разведка получила внутренние российские документы с реальной оценкой последствий украинских дальнобойных ударов. Зафиксированы и меры реагирования российского руководства на сложившуюся ситуацию. Одной из таких мер является перемещение систем ПВО из российских регионов в Москву и к Керченскому мосту", — подчеркнул Зеленский.

Керченский мост / Инфографика: Главред

Президент также обратил внимание, что такие решения меняют приоритеты российской обороны и создают новую конфигурацию защиты стратегических объектов.

"Фактически именно эти два периметра россияне получили приказ защищать за счет ослабления других направлений на своей территории и на временно оккупированной территории Украины. Сделаем выводы", — сказал он.

Отдельно руководство государства рассмотрело ситуацию с российским ракетным производством и стратегической авиацией, после чего было принято решение о подготовке новых ответных мер.

"Был отдельный доклад о состоянии российского ракетного производства и стратегической военной авиации. Готовим новые, вполне справедливые шаги в ответ на затягивание Россией войны и удары по территории Украины. Важно, чтобы как можно больше россиян осознали, что войну затягивает именно отказ российского руководства от дипломатии. Украина выдвинула содержательные дипломатические предложения", — сообщил Зеленский.

ГУР МО / Инфографика: Главред

Как удары по России могут повлиять на ход войны — комментарий эксперта

Эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар отметил, что из-за огромной территории России создать сплошную систему защиты для всех стратегических объектов практически невозможно. Именно поэтому в обороне возникают многочисленные слабые места, которые используют украинские силы.

В то же время он предостерег от чрезмерно упрощенного восприятия войны, подчеркнув, что не существует отдельного вида вооружения или универсального решения, которое могло бы мгновенно изменить ситуацию в пользу Украины.

По мнению Гончара, решающее значение имеет комплексное давление на все составляющие российской военной системы. Помимо проблем с техникой и пополнением личного состава, все более ощутимыми становятся трудности в энергетической отрасли, которые постепенно ограничивают финансовые возможности государства для ведения войны.

"Война — это деньги. Именно деньги дают возможность производить технику, боеприпасы, топливо для фронта, в частности, для ведения наступательных действий. Нет денег — нет войны", — сказал эксперт.

Эксперт также подчеркнул, что военный потенциал России в значительной степени был сформирован благодаря многолетним доходам от экспорта нефти, которые обеспечивали развитие оборонно-промышленного комплекса. Именно поэтому удары по нефтяному сектору, по его оценке, наносят удар по фундаменту системы финансирования российской агрессии.

"Если вывести из строя механизм, который генерирует эти средства, со временем остановится и военный маховик", — подытожил он.

Удары по России — последние новости по теме

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подтвердил успешный дальнобойный удар в ответ на обстрелы. Он подчеркнул, что удар по Московскому НПЗ существенно повлияет на логистику поставок топлива противнику и заставит его корректировать свои оборонные приоритеты. В настоящее время ситуация остается под контролем.

Отметим, представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил готовность сил к дальнейшим операциям. По его словам, планы новых атак предусматривают скоординированные действия ССО и других подразделений для уничтожения важной инфраструктуры противника и будут реализованы в ближайшее время.

Как ранее сообщал Главред, в ССО рассказали о применении дальнобойных средств против критической инфраструктуры РФ. Так, силы ССО нанесли удар по Тюменскому НПЗ, что демонстрирует рост возможностей дальнобойных ударов и необходимость усиленного противодействия врагу.

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О персоне: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным отношениям в сфере энергетики и безопасности. Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank "Центр глобалистики "Стратегия XXI"". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и т. д. С 2016 года — член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

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