Будут новые атаки: в ГУР раскрыли планы после уничтожения моста

Кратко:
- Бойцы ССО уничтожили мост в Крыму
- Украина готовит новые атаки против оккупантов
Украина готовится к новым операциям против российских оккупантов. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, сообщают Новини.Live.
Он поздравил Силы обороны с успешной операцией, в ходе которой был уничтожен мост через Северо-Крымский канал вблизи села Раздольное в Крыму.
Юсов подчеркнул, что украинские защитники готовятся к новым атакам, о которых будет сообщено позже.
"Мы искренне поздравляем коллег и собратьев из ССО Вооруженных сил Украины и желаем дальнейших успехов. Они будут. Многие совместные операции по поражению сил и средств противника, в частности, во временно оккупированном украинском Крыму, уже проведены, многие планируются и будут проведены. О некоторых вы слышите, и это важно, а о некоторых не слышно — об этом будет сообщено позже. Работа продолжается", — сказал Юсов.
Смотрите видео с заявлением Андрея Юсова об операциях против оккупантов:
Уничтожение моста в Крыму
Как сообщал Главред 23 июня, Силы специальных операций уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал. Он был военно-логистической артерией для оккупантов.
"Объект был частью транспортного коридора для перемещения грузов, ресурсов и военно-материальных средств по двум ключевым направлениям: с территории РФ через Крым – для обеспечения группировки войск на южном направлении, а также внутри полуострова – для поддержания функционирования крымской военной инфраструктуры", – сообщили в ССО.
Удары беспилотниками по объекту нанесли подразделения Middle Strike Сил специальных операций во взаимодействии с подпольщиками Движения сопротивления ССО. В результате атаки было разрушено железнодорожное полотно и обрушился один из пролетов моста. К поврежденному мосту прибыла специальная ремонтная железнодорожная техника. Тогда украинские военные начали вторую фазу операции и уничтожили не только мост, но и ремонтную технику.
Когда Украина сможет взять Крым под огневой контроль — полковник
Полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду заявил, что Украина могла бы взять Крым под огневой контроль за несколько недель. Однако для этого понадобится миллион ракет. Сейчас у Киева нет таких запасов ракет. При такой интенсивности, как сейчас, Украине понадобится полтора-два года.
"Столько времени понадобится, чтобы загнать Крым в режим оперативного котла, чтобы россияне там сами себя уничтожили, и там их просто не осталось. Если появится возможность увеличить поставки нам беспилотников оперативного уровня (они действуют на расстояние 100–150 км), а такая возможность может появиться, то дело пойдет быстрее. И тогда к летней кампании 2027 года мы сможем перевести Крым в оперативное окружение", — подчеркнул Свитан.
Если Украина получит в достаточном количестве ракет с дальностью 300 км, то Крым окажется в полном оперативном окружении уже к концу осени или концу 2026 года. Тогда под контроль будут взяты все переходы на полуостров.
Удары по Крыму — важные новости
Напомним, ранее представитель ГУР Андрей Юсов сделал важное заявление о подготовке новых операций. Он подчеркнул, что удары по ключевым объектам в Крыму существенно повлияют на дальнейшее развитие событий на фронте и усилят давление на оккупантов.
Отметим, что командующий Национальной гвардией генерал-майор Александр Пивненко в ходе интервью заявил об усилении ударов по логистическим артериям противника. По его словам, уничтожение логистики противника поможет нарушить снабжение и ускорить деморализацию оккупантов.
Как ранее сообщал Главред, полковник запаса Роман Свитан высказал позицию относительно возможности взятия Крыма под огневой контроль. Свитан обратил внимание на сложные новые операции против РФ в Крыму и призвал наращивать поставки беспилотников и ракет для ускорения операций в ближайшие месяцы.
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О персоне: Андрей Юсов
Андрей Юсов — украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, как сообщает Википедия. С 2022 года является представителем по вопросам стратегических коммуникаций ГУ Минобороны Украины. Заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Внештатный советник главы Офиса президента.
Юсов лично участвовал в большинстве обменов украинских пленных. Он принимал участие в обмене, в рамках которого Путину передали его кума и предателя Украины Виктора Медведчука. Взамен Украина вернула 215 бойцов, из которых 188 — защитники Мариуполя и "Азовстали". Принимал участие в организации и проведении обменов в соответствии со Стамбульскими договоренностями.
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