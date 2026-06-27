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Россияне начали запускать новый опасный дрон: что о нем известно

Мария Николишин
27 июня 2026, 14:51
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Вероятно, дрон может развивать скорость до 280 км/ч.
Россияне начали запускать новый опасный дрон: что о нем известно
Новый реактивный дрон РФ / коллаж: Главред, фото: facebook.com/Serhii.Flash, ua.depositphotos.com

Главное из заявления "Флеша":

  • РФ применяет новый реактивный беспилотник
  • Это может быть реактивная версия дрона "Дельта"
  • Характеристики еще требуют подтверждения

Российские оккупационные войска начали использовать на фронте новый реактивный беспилотник. Об этом заявил советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов.

По его словам, это, вероятно, версия дрона "Дельта".

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"Помните, я рассказывал вам о дешевом реактивном БПЛА противника, который начал использоваться на фронтах. Есть мнение, что это реактивная версия БПЛА "Дельта"", — говорится в сообщении.

Он также рассказал о характеристиках этого дрона. В частности, дальность поражения составляет до 200 км, продолжительность полета — до 50 минут, а скорость — до 280 км/ч.

Россияне начали запускать новый опасный дрон: что о нем известно
БПЛА "Дельта" / фото: facebook.com/Serhii.Flash

"Флеш" добавил, что на данный момент трофейных образцов дрона в распоряжении нет, поэтому окончательно подтвердить эти параметры пока невозможно.

Сергей Бескрестнов "Флэш"
Сергей Бескрестнов "Флеш" / Инфографика: Главред

Россия совершенствует ракеты Х-101

Главный научный сотрудник Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения полковник Александр Заруба отметил, что ракета Х-101 — не новое оружие, но она прошла серьезную модернизацию.

По его словам, россияне существенно усовершенствовали ракету, чтобы затруднить ее обнаружение и уничтожение.

"Вес боевых частей увеличился с 450 кг до примерно 800 кг. Вторая боевая часть может быть сброшена или взорвана на высоте 100–200 метров от цели. Производство оценивается в 40–50 единиц в месяц", — подчеркнул он.

Х-101
Ракета Х-101 / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине — последние новости

Как сообщал Главред, военный эксперт Олег Жданов заявлял, что страна-агрессор Россия уже накопила достаточно средств для проведения масштабной комбинированной атаки на Украину.

Глава отдела оборонной готовности Министерства обороны Эстонии Герт Каю считает, что интенсивность российских ударов по Украине могла снизиться, поскольку диктатор Владимир Путин приказал своей армии сэкономить ресурсы для новых массированных атак.

В то же время Сергей "Флеш" Бескрестнов ранее заявлял, что атаки "Шахедов" на Киев и запад Украины после отключения белорусских ретрансляторов продолжатся, но их характер существенно изменится.

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" — украинский специалист в области военных радиотехнологий, технический блогер. С 25 января 2026 года — советник министра обороны Украины.

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно со 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные воинские подразделения и силовые структуры Украины.

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