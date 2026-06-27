Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

У РФ есть все для нового массированного удара: названы вероятные сроки обстрела

Мария Николишин
27 июня 2026, 10:04
google news Подпишитесь
на нас в Google
Жданов считает, что именно политические решения определяют, когда будет нанесен массированный удар.
У РФ есть все для нового массированного удара: названы вероятные сроки обстрела
Угроза массированного удара / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия, УНИАН

Главное из заявления Жданова:

  • Россия накопила ресурсы для крупного удара
  • Военных препятствий для удара нет
  • Новый обстрел возможен в любой момент

Страна-агрессор Россия уже накопила достаточно средств для проведения масштабной комбинированной атаки на Украину. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua.

"Учитывая, что у них (россиян, — ред.) уже была довольно длительная пауза, большой перерыв, я думаю, что они готовы к массированному ракетному удару", — подчеркнул он.

видео дня

По его словам, в течение последней недели россияне неоднократно поднимали в воздух истребители МиГ-31. Часть вылетов сопровождалась боевыми пусками, а часть носила тренировочный характер.

Эксперт убежден, что главной причиной отсутствия масштабных ударов являются не военные, а политические факторы.

"Я думаю, что здесь больше играет роль политическая составляющая. Не военная, а политическая. Они готовы, и партия войны во главе с тем же Лавровым или Патрушевым была бы готова нанести массированный удар", — пояснил Жданов.

Однако, по его мнению, внутри российского руководства укрепляются позиции тех, кто выступает за снижение интенсивности боевых действий из-за проблем в экономике.

Эксперт не назвал конкретной даты нового массированного удара, но подчеркнул, что военных препятствий для проведения крупной атаки сейчас нет.

"Россия может нанести массированный ракетно-дроновый удар фактически в любой момент, например, даже в эти выходные. Именно политические решения, а не нехватка вооружения, сейчас определяют, когда это произойдет", — подытожил Жданов.

Сколько ракет и дронов производит РФ

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявлял, что ежесуточно Россия имеет возможность производить примерно 130–140 "Шахедов".

По его словам, примерно в таком же количестве россияне ежесуточно могут производить и другие БПЛА.

"Что касается ракет: больше всего россияне производят баллистических ракет — примерно 3 единицы в сутки. Также примерно 2 авиационные дозвуковые ракеты Х-101 в сутки. "Калибров" — 1–2 ракеты в сутки. "Цирконы" и "Кинжалы" — примерно 1–3 ракеты в неделю. Кроме того, есть нетронутый запас", — подчеркнул он.

У РФ есть все для нового массированного удара: названы вероятные сроки обстрела
Российские ракеты / Инфографика: Главред

Удары РФ — последние новости Украины

Как сообщал Главред, советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов говорил, что атаки "Шахедов" на Киев и запад Украины после отключения белорусских ретрансляторов продолжатся, но их характер существенно изменится.

В ночь на 26 июня российская оккупационная армия атаковала Запорожскую область. В результате вражеской атаки был поврежден частный жилой дом. На месте произошел пожар. Один человек погиб, еще десять — получили ранения.

Вечером 25 июня РФ атаковала Киев ракетами. В Дарницком районе обломки ракеты упали на открытой территории, также возник пожар в складском помещении.

Читайте также:

О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
    Олег Жданов новости Украины ракетный удар атака дронов Ракетная атака на Украину
    Новости партнеров

    Главное за день

    Ещё
    Что будет с долларом и евро в ближайшее время: эксперт дал прогноз

    Что будет с долларом и евро в ближайшее время: эксперт дал прогноз

    11:00Экономика
    У РФ есть все для нового массированного удара: названы вероятные сроки обстрела

    У РФ есть все для нового массированного удара: названы вероятные сроки обстрела

    10:04Украина
    "Фламинго" посетили Волгоград: под удар попал крупный завод, детали

    "Фламинго" посетили Волгоград: под удар попал крупный завод, детали

    08:10Мир
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Злата Огневич рассказала, как ей отказал Виталий Козловский

    Злата Огневич рассказала, как ей отказал Виталий Козловский

    Чего нельзя делать в День рождения: основные запреты и приметы этого праздника

    Чего нельзя делать в День рождения: основные запреты и приметы этого праздника

    Самый простой способ стерилизации банок: как подготовить тару без пара и кипятка

    Самый простой способ стерилизации банок: как подготовить тару без пара и кипятка

    Головоломка со спичками, в которой дети находят ответ быстрее взрослых

    Головоломка со спичками, в которой дети находят ответ быстрее взрослых

    Гороскоп на завтра, 28 июня: Козерогам — волнения, Водолеям — счастье

    Гороскоп на завтра, 28 июня: Козерогам — волнения, Водолеям — счастье

    Последние новости

    11:46

    Какой рис лучше покупать - белый или коричневый: разница огромна

    11:18

    Этикет на пляже: что можно и нельзя делать, чтобы не раздражать окружающих

    11:01

    Победительница Евровидения-2026 была в "черном списке" для LELEKA - что произошлоВидео

    11:00

    Что будет с долларом и евро в ближайшее время: эксперт дал прогноз

    10:53

    Стоимость популярных молочных продуктов пойдет вверх: какими будут цены в июле

    Путину нечего предложить Трампу, Россия боится изменения настроений в США — РейтеровичПутину нечего предложить Трампу, Россия боится изменения настроений в США — Рейтерович
    10:43

    Белая полоса уже на пороге: кого ждет самый яркий период года

    10:04

    У РФ есть все для нового массированного удара: названы вероятные сроки обстрела

    10:01

    "Выставляет злодеем": Питт в отчаянии сделал заявление про отношения с Джоли

    09:34

    Самые злопамятные: знаки зодиака, которые никогда не забывают обиды

    Реклама
    09:08

    Как отпугнуть пчел и ос без химии: простые лайфхаки для летнего пикника

    09:03

    После ударов по логистике: администрация Сальдо нервничает и может сбежать

    08:10

    "Фламинго" посетили Волгоград: под удар попал крупный завод, деталиВидео

    05:48

    Гороскоп на завтра, 28 июня: Козерогам — волнения, Водолеям — счастье

    04:35

    Гороскоп на июль 2026: кому придут забытые деньги и почему закроются долги

    04:00

    Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке купающихся обезьян за 15 с

    03:28

    Даже хороший маринад не спасет: названо худшее мясо для шашлыка

    03:03

    Чего нельзя делать в День рождения: основные запреты и приметы этого праздника

    02:00

    Деньги сами будут идти в руки трех знаков зодиака: кому пророчат богатство

    26 июня, пятница
    23:25

    "Закончится в 2026 году": украинцы массово делятся пророческими снами о войне

    22:54

    Самый простой способ стерилизации банок: как подготовить тару без пара и кипятка

    Реклама
    22:50

    Копия мама: дочь Бейонсе подловили на прогулке в ярком образе

    22:25

    Умер популярный украинский режиссер и продюсер

    22:16

    Атаки "Шахедов" уже не будут такими, как раньше: "Флеш" назвал главную причину

    22:15

    Польша не хочет принимать детей украинских военных на оздоровление - детали

    21:19

    "Ему сказала да": Наталка Денисенко сообщила о новом статусеВидео

    21:07

    Какие люди всегда достигают целей: месяцы рождения с большими амбициями

    20:58

    Российские "ястребы" призывают Путина к ядерным ударам по Украине - Reuters

    19:49

    "Наступит переломный момент": Сырский назвал четыре главные задачи ВСУ в войне

    19:48

    "Худшее лето для РФ": Стерненко посоветовал россиянам поскорее бежать из Крыма

    19:36

    Усик отказался от всех чемпионских поясов и объявил о "last dance"Видео

    19:21

    У Брэда Питта раскрыли его планы на свадьбу

    19:10

    "Эффект Ормуза" исчез: как разблокировка танкеров лишила Кремль сверхприбылеймнение

    18:44

    Оккупанты находятся в пяти километрах от "ключа" обороны Славянска – СМИ

    18:41

    Время для дома и финансов: что принесет Тельцам июль 2026 года по гороскопу

    18:34

    Головоломка со спичками, в которой дети находят ответ быстрее взрослыхВидео

    18:20

    Без отца осталась маленькая девочка: погиб фиксер американского телеканала ABC

    18:00

    Угроза массированного удара: что задумали в Кремле и почему Киев в зоне риска

    17:50

    Вместо мусорного ведра: что полезного можно сделать из старой футболки

    17:35

    Служил с Путиным в КГБ и считался его преемником: умер экс-министр обороны РФ

    17:19

    Тука призвал Пышного подать в отставку из-за скандала с дипломом

    Реклама
    17:08

    Как охладить дом без кондиционера: хитрость итальянок легко повторить

    16:36

    Жизнь трёх знаков зодиака превратится в сказку — у кого начнётся золотая эра

    16:29

    Цены ударят по кошелькам украинцев: какие базовые продукты заметно подорожают

    16:21

    Окупанты массово вывозит детей из Крыма – СМИ

    16:18

    Злата Огневич рассказала, как ей отказал Виталий Козловский

    16:14

    Россияне лгали веками: когда на самом деле появился Херсон и как он называлсяВидео

    16:03

    Украинец поймал речного монстра: гигантский сом поразил размерами

    15:56

    После выходных евро сильно подскочит, а доллар подешевеет - курс валют на 29 июня

    15:40

    Депутат разрешил: Софию Ротару пытаются обокрасть в России

    15:18

    Зачем 27 июня нужно избавиться от ненужных вещей: какой церковный праздник

    Новости Украины
    МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
    Новости шоу бизнеса
    Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
    Регионы
    Новости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости Сум
    Рецепты
    СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
    Мода и красота
    Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
    Лайфхаки и хитрости
    Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто
    Экономика
    Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

    ©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять