У РФ есть все для нового массированного удара: названы вероятные сроки обстрела

Жданов считает, что именно политические решения определяют, когда будет нанесен массированный удар.

https://glavred.info/ukraine/u-rf-est-vse-dlya-novogo-massirovannogo-udara-nazvany-veroyatnye-sroki-obstrela-10776056.html Ссылка скопирована

Угроза массированного удара / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия, УНИАН

Главное из заявления Жданова:

Россия накопила ресурсы для крупного удара

Военных препятствий для удара нет

Новый обстрел возможен в любой момент

Страна-агрессор Россия уже накопила достаточно средств для проведения масштабной комбинированной атаки на Украину. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua.

"Учитывая, что у них (россиян, — ред.) уже была довольно длительная пауза, большой перерыв, я думаю, что они готовы к массированному ракетному удару", — подчеркнул он. видео дня

По его словам, в течение последней недели россияне неоднократно поднимали в воздух истребители МиГ-31. Часть вылетов сопровождалась боевыми пусками, а часть носила тренировочный характер.

Эксперт убежден, что главной причиной отсутствия масштабных ударов являются не военные, а политические факторы.

"Я думаю, что здесь больше играет роль политическая составляющая. Не военная, а политическая. Они готовы, и партия войны во главе с тем же Лавровым или Патрушевым была бы готова нанести массированный удар", — пояснил Жданов.

Однако, по его мнению, внутри российского руководства укрепляются позиции тех, кто выступает за снижение интенсивности боевых действий из-за проблем в экономике.

Эксперт не назвал конкретной даты нового массированного удара, но подчеркнул, что военных препятствий для проведения крупной атаки сейчас нет.

"Россия может нанести массированный ракетно-дроновый удар фактически в любой момент, например, даже в эти выходные. Именно политические решения, а не нехватка вооружения, сейчас определяют, когда это произойдет", — подытожил Жданов.

Сколько ракет и дронов производит РФ

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявлял, что ежесуточно Россия имеет возможность производить примерно 130–140 "Шахедов".

По его словам, примерно в таком же количестве россияне ежесуточно могут производить и другие БПЛА.

"Что касается ракет: больше всего россияне производят баллистических ракет — примерно 3 единицы в сутки. Также примерно 2 авиационные дозвуковые ракеты Х-101 в сутки. "Калибров" — 1–2 ракеты в сутки. "Цирконы" и "Кинжалы" — примерно 1–3 ракеты в неделю. Кроме того, есть нетронутый запас", — подчеркнул он.

Российские ракеты / Инфографика: Главред

Удары РФ — последние новости Украины

Как сообщал Главред, советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов говорил, что атаки "Шахедов" на Киев и запад Украины после отключения белорусских ретрансляторов продолжатся, но их характер существенно изменится.

В ночь на 26 июня российская оккупационная армия атаковала Запорожскую область. В результате вражеской атаки был поврежден частный жилой дом. На месте произошел пожар. Один человек погиб, еще десять — получили ранения.

Вечером 25 июня РФ атаковала Киев ракетами. В Дарницком районе обломки ракеты упали на открытой территории, также возник пожар в складском помещении.

Читайте также:

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред