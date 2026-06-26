Окупанты массово вывозит детей из Крыма – СМИ

Еще в начале июня подконтрольные Москве власти полуострова заявляли о планах оздоровить сотни тысяч детей.

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Окупанты массово вывозит детей из Крыма / Коллаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind, Google-карта

Кратко:

Аксенов сообщил о "приостановке" детского отдыха в Крыму до 1 сентября

Российские власти избегают слова "эвакуация"

Во временно оккупированном Крыму приостановили работу всех детских смен и учреждений организованного отдыха. Как сообщает "Радио Свобода", решение приняли на фоне усиления атак Сил обороны Украины по российской военной логистике.

По данным издания, еще в начале июня подконтрольные Москве власти полуострова заявляли о планах оздоровить сотни тысяч детей. В лагеря Крыма направляли не только местных несовершеннолетних, но и детей из России, а также с временно оккупированных территорий Украины.

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Журналисты отмечают, что российские ведомства с начала года выделяли миллионы рублей на закупку путевок в крымские детские учреждения, несмотря на то, что полуостров остается прифронтовой территорией, где регулярно происходят атаки на военные объекты РФ.

Однако после усиления ударов украинских Сил обороны по логистическим маршрутам российских войск организованный детский отдых в регионе был экстренно свернут.

При этом в течение июня прием и размещение детей продолжались, несмотря на систематические удары по объектам российской логистики как на территории самого Крыма, так и на так называемом сухопутном коридоре, соединяющем Россию с оккупированным полуостровом.

"Все это время российские ведомственные путевки продолжали реализовывать – в крымских санаториях и лагерях размещали детей", – отмечает издание.

Однако уже 22 июня российский глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов сообщил о "приостановке" организованного детского отдыха в регионе до 1 сентября.

Отмечается, что в числе первых детей начали массово вывозить из детского центра "Артек". Некоторых детей, отправлявшихся в "Артек", указ Аксенова застал в пути, поэтому родителям пришлось экстренно забирать их домой.

Издание сообщило, что власти Ямало-Ненецкого автономного округа РФ отменили оздоровительные туры в детский лагерь "Мандарин" в поселке Песчаное (Алма-Тамак) Бахчисарайского района. По данным, ранее чиновники закупили детские путевки в это учреждение на 130 миллионов рублей.

Директор департамента молодежной политики региона Наиль Хайруллин пояснил, что причиной такого решения стало "обострение ситуации" в Крыму.

Он предложил родителям вместо Крыма отправлять детей в летние лагеря Краснодарского края РФ или местные учреждения, пообещав "усилить летние программы".

Издание отмечает, что, несмотря на массовую централизованную вывозку детей из детских учреждений Крыма, местные российские власти избегают слова "эвакуация". Более того, они утверждают, что отдыхать на полуострове с детьми, как и раньше, можно.

"Решение касается только организованных детских групп в лагерях, санаториях, тургруппах. Въезд в Крым абсолютно свободен, выезд тоже, никаких запретов, ограничений или тем более эвакуаций нет. Крым просто делает временную паузу на лето именно в отношении лагерей. Семейный отдых с детьми – без изменений", – заявила советница Аксенова Ольга Курлаева.

В Крымскотатарском ресурсном центре считают, что отмена организованного детского отдыха в Крыму свидетельствует о нестабильности ситуации в регионе, которую местные чиновники пытаются замалчивать.

"Запрет на прием детских групп фактически является признанием того, что ситуация на полуострове остается нестабильной", - говорится в сообщении.

Операции в Крыму — заявление Зеленского

Операция в отношении временно оккупированного Крыма имеет четкий план, а ее ход уже демонстрирует результат. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 24 июня.

По его словам, Киев не позволит превратить захваченные территории в инструмент бесконечного затягивания боевых действий.

"На юге нашей страны, в Крыму, в Донецкой и Луганской областях мы не позволяем России использовать наши земли как инструмент затягивания войны и превращения оккупации в бесконечную. Наша операция, в частности в отношении Крыма, четко просчитана. И то, как проходит операция, это полностью подтверждает. Если именно то, о чем мы говорили с партнерами в рамках G7, появится в Украине, и это зависит от решения партнеров, мы оперативно создадим условия, при которых Россия будет вынуждена выбрать мир", — заявил президент.

Ситуация в Крыму — последние новости

Напомним, ранее глава оккупационных властей на полуострове Сергей Аксенов сделал важное заявление относительно режима чрезвычайной ситуации. Он подчеркнул, что энергетический кризис в Крыму существенно повлияет на дальнейшее развитие событий на фронте или в политике, ведь речь идет о стабильности поставок и финансово-хозяйственных последствиях.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения заявил об операции в Крыму. По его словам, операция в Крыму поможет решить текущую проблему в кратчайшие сроки и усилить давление на военную инфраструктуру оккупанта.

Как ранее сообщал Главред, Аксенов высказал свою позицию по поводу отключений и чрезвычайного положения. Он обратил внимание на сложные массированные атаки дронов и призвал профильные ведомства вмешаться для урегулирования сложившейся ситуации.

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Об источнике: Радио Свобода Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.

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