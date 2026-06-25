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"Адское лето для РФ": детали боев на самых "горячих" направлениях фронта

Алексей Тесля
25 июня 2026, 20:02
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У подразделений РФ всё чаще возникают перебои со связью, что осложняет управление войсками.
ВСУ, Фронт, Война
Стали известны подробности ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное:

  • Освобождено в мае в два раза больше территории, чем оккупировала РФ
  • При надлежащей поддержке Украина сможет удвоить свои усилия
  • Тысячи украинских бойцов продолжают удерживать позиции

В мае 2026 года Силы обороны Украины освободили в два раза больше территории, чем за это время оккупировали на фронте российские войска.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Боев во время Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2026) в Гданьске, передает Интерфакс-Украина.

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По словам Боева, такого результата удалось достичь благодаря поддержке международных партнеров.

Что известно о ситуации на фронте

"В прошлом месяце мы освободили вдвое больше территории, чем оккупировала Россия", - сказал он.

В то же время чиновник подчеркнул, что при надлежащей международной поддержке Украина сможет удвоить свои усилия.

Боев отметил, что украинские удары на большие расстояния наносят ущерб российской логистике и влияют на экономику РФ.

По его словам, дополнительные инвестиции в современные средства сдерживания позволят усилить возможности Сил обороны и приблизить завершение войны.

Ситуация на ЛБС: данные Генштаба

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала суток агрессор 83 раза атаковал позиции Сил обороны.

Ситуация на Севере

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов в Сумской области. На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боевых столкновения. Враг совершил 39 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе четыре - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики пять раз пытались прорвать оборону, причем одно боевое столкновение продолжается. На Купянском направлении сегодня враг пять раз атаковал позиции Сил обороны.

Купянск Инфографика
/ Инфографика: Главред

Обстановка на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили 12 попыток захватчиков продвинуться вперед, причем два боевые столкновения продолжаются. На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили семь попыток захватчиков продвинуться вперед, одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении оккупанты провели одну атаку. На Константиновском направлении наши защитники отразили 11 атак, одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 20 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций. Восемнадцать атак отражены.

Ситуация на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 15 вражеских атак, при этом одно боевое столкновение продолжается до сих пор. На Ореховском направлении враг дважды штурмовал позиции наших защитников.

Бои в районе Покровска: ВСУ сдерживают врага

В районе Покровска продолжаются ожесточённые бои. По данным 7-го корпуса ДШВ ВСУ, российские войска пытаются превратить город в ключевой логистический центр, однако украинские силы сосредоточены на уничтожении каналов связи и снабжения противника.

Особое внимание уделяется ликвидации антенн, коммуникационного оборудования и позиций операторов беспилотников. С начала июня украинские военные уничтожили около 450 антенн и более 120 точек запуска БПЛА.

В результате у российских подразделений всё чаще возникают перебои со связью, что осложняет управление войсками, снижает активность дронов и замедляет наступательные действия.

Покровск Инфографика
/ Инфографика: Главред

"Адское лето для россиян": WSJ о "ядре" ВСУ

Несмотря на многолетнюю войну и постоянное напряжение на фронте, тысячи украинских военных продолжают удерживать позиции и выполнять боевые задачи. Как отмечает The Wall Street Journal, ключевой силой украинской армии остаются опытные бойцы, которые воюют с первых месяцев полномасштабного вторжения.

Сами военнослужащие говорят, что выдерживать испытания им помогают поддержка семьи и крепкое братство в подразделениях. За годы войны сослуживцы стали для многих второй семьёй.

Самым тяжёлым испытанием защитники называют не боевые действия, а потерю близких товарищей. Однако, несмотря на усталость и пережитые утраты, они подчёркивают, что намерены продолжать борьбу и дальше.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как сообщал Главред, аналитики проекта DeepState заявили, что армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.

Ранее Александр Сырский говорил, что украинские военные освободили от российских оккупантов 470 квадратных километров. Это произошло с начала контрнаступательной операции.

Напомним, военные 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода совместно с соседними подразделениями отразили комбинированное наступление врага с четырех направлений под Константиновкой в Донецкой области.

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Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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