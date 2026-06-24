Трамп сорвал 'сделку' с Путиным: какой сигнал передали Украине и почему паникует Кремль

Трамп меняет стратегию и выбирает "мир через силу".

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Кремль обвиняет Трампа в срыве договоренностей в Анкоридже — почему США изменили свою позицию по войне в Украине / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале

Какой сигнал получила Украина от Трампа

Какое условие для переговоров выдвинул Трамп

Почему риторика Трампа начала меняться и какие новые шаги США могут предпринять в поддержку Украины

Украина получила один из важнейших дипломатических сигналов за последнее время от президента США Дональда Трампа. По данным украинских и западных источников, американский лидер всё больше склоняется к позиции, что именно военное давление на Россию является единственным способом заставить Кремль сесть за стол реальных переговоров. В то же время в Москве уже паникуют и открыто заявляют о потере доверия к Вашингтону как к посреднику, жалуются на новые санкции и фактически признают, что политика Белого дома стала менее выгодной для России.

"Главред" собрал самое важное, что стоит знать об изменении позиции Трампа и реакции со стороны Москвы.

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Какой сигнал получила Украина от Трампа

По информации Kyiv Independent, последние контакты между президентами Украины и США продемонстрировали смену настроений в Белом доме. В Киеве считают, что американская администрация все больше соглашается с тем, что дипломатия без реального военного давления не способна заставить Кремль прекратить войну. Именно поэтому Украина рассчитывает получить поддержку Вашингтона в кампании, направленной на принуждение России к переговорам.

"Трамп говорит, что на самом деле не верит, что Путин что-то сделает без давления", — сообщил высокопоставленный украинский чиновник.

По словам собеседников, знакомых с ходом переговоров, президент США во время частной беседы рекомендовал Владимиру Зеленскому действовать "смелее". Украинская сторона восприняла эти слова как сигнал о готовности администрации Трампа поддерживать более жесткий подход к России. При этом американские чиновники не стали прямо подтверждать поддержку ударов по территории РФ, однако дали понять, что глава Белого дома считает силу ключевым фактором международной политики.

"Президент верит в мир через силу", — заявил один из американских чиновников.

Белый дом / Главред — инфографика

Киев продвигает идею личной встречи Зеленского и Путина при поддержке США

Украинские власти продолжают работать над организацией прямого диалога между президентом Украины и российским лидером. В Киеве убеждены, что именно Дональд Трамп может стать той фигурой, которая способна создать для Кремля ситуацию, когда отказаться от переговоров будет гораздо сложнее.

"Я не поеду в Москву на встречу с Путиным. Мы можем встретиться в Турции, Швейцарии или на Ближнем Востоке", — заявил Владимир Зеленский.

Украинская сторона отмечает, что все предыдущие попытки организовать встречу срывались из-за позиции Кремля. Москва последовательно настаивает на проведении переговоров исключительно на своей территории, что Киев расценивает как способ избежать самого факта встречи. Именно поэтому украинская команда предложила новый формат — организовать саммит с участием Зеленского, Путина и Трампа в Соединенных Штатах.

"(Зеленский, — ред.) предложил Трампу привезти Путина в Америку, и это было бы идеально. Дональду эта идея понравилась", — сообщил высокопоставленный украинский чиновник.

Какое условие для переговоров выдвинул Трамп

В ходе личных переговоров президенты Украины и США подробно обсуждали вопросы дипломатического урегулирования войны. При этом главной темой стало то, что переговорный процесс может быть успешным только тогда, когда Россия почувствует реальные потери и усиление военного давления. Об этом сообщили источники РБК-Украина, знакомые с ходом переговоров.

"Трамп не очень верит, что сейчас можно чего-то добиться одними лишь словами. А когда президент Зеленский оказывает давление на Россию всеми этими действиями — ударами на большие расстояния, активными действиями на фронте и т. д. — это доводит Россию до того состояния, когда дипломатия становится более вероятной", — подчеркнул источник РБК-Украина.

По словам собеседников издания, эти вопросы обсуждались не только в ходе двусторонней встречи, но и с участием президента Франции Эммануэля Макрона. Украинская сторона считает, что именно демонстрация силы создает условия для появления реальной дипломатии, а не очередного затягивания процесса со стороны Кремля.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Именно такой подход, как считают украинские чиновники, постепенно меняет отношение американской администрации к войне и формирует новую стратегию взаимодействия с Россией.

Financial Times: Трамп был впечатлён украинскими ударами по России

По информации источников Financial Times, во время саммита G7 президент США положительно оценил результаты украинской кампании по применению дальнобойных средств поражения против военных целей на территории России. Эти операции продемонстрировали возможности украинской армии и повлияли на оценку ситуации американским лидером.

Трамп был "чрезвычайно впечатлен и восхищен" недавней кампанией Украины по нанесению ударов большой дальности по целям в глубине России, сообщили источники, знакомые с ходом закрытых переговоров.

Собеседники издания отмечают, что после этих событий американский президент согласился поддержать ужесточение санкций против российского энергетического сектора. Кроме того, союзники США выступили за продолжение передачи американских разведывательных данных, которые помогают Украине проводить удары на большие расстояния по военной инфраструктуре РФ.

"Россия должна заключить соглашение. Россия потеряла огромное количество людей, так же как и Украина", — заявил Дональд Трамп во время саммита G7.

G-7 / Инфографика: Главред

Украина видит признаки изменения политики США

Украинские высокопоставленные чиновники после серии международных встреч все чаще говорят об осторожном оптимизме. Они отмечают, что Белый дом начинает более благосклонно относиться к увеличению поддержки Киева, хотя окончательных гарантий пока нет.

По словам украинских чиновников, позитивные сигналы касаются как перспектив поставок ракет-перехватчиков Patriot, так и вопроса лицензирования западного оружия для Украины. При этом все подчеркивают, что окончательный результат будет зависеть от дальнейших переговоров между секретарем СНБО Рустемом Умеровым и американскими представителями.

"Все будет зависеть от дальнейших переговоров по согласованию деталей", — отметил один из украинских чиновников.

Украинские власти при этом не скрывают определенного скепсиса. Чиновники напоминают, что Дональд Трамп ранее неоднократно делал громкие заявления, которые не всегда реализовывались на практике, а также часто положительно отзывался о Владимире Путине. Однако нынешняя динамика переговоров оценивается как наиболее позитивная за последний период.

ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Как страны Европы и НАТО могут использовать изменение позиции Трампа

В странах Запада внимательно следят за изменением позиции президента США и пытаются использовать этот момент для расширения помощи Украине. Европейские столицы считают, что нынешняя ситуация создает новые возможности для усиления военной поддержки Киева.

"Когда Украина получает надлежащие поставки, она может достигать реальных оперативных результатов", — отметил один из высокопоставленных военных чиновников НАТО.

Представители Альянса подчеркивают, что последние украинские операции стали доказательством эффективности современного вооружения и разведывательной поддержки. Именно это, по их мнению, повлияло на изменение оценок в Вашингтоне относительно перспектив украинского сопротивления.

Европейские союзники также рассчитывают, что осознание того, что победа России не является неизбежной, станет дополнительным аргументом для увеличения поддержки Украины.

Кремль обвиняет США в отказе от роли посредника и срыве договоренностей в Анкоридже

Reuters обращает внимание, что после саммита на Аляске в прошлом году российская сторона неоднократно ссылалась на так называемый "дух Анкориджа". В Кремле этим понятием обозначали собственное видение того, что Дональд Трамп якобы согласился с ключевым требованием Москвы о передаче Украине всего Донбасса, включая территории, которые Россия не контролирует, в обмен на замораживание боевых действий на других участках фронта.

В то же время американская сторона никогда не подтверждала существование подобных договоренностей, и никаких официальных заявлений о них после саммита не было.

В последнее время российские чиновники начали обвинять США в невыполнении этих якобы достигнутых договоренностей. Первым с такими заявлениями выступил помощник Путина Юрий Ушаков, который 21 июня заявил, что одна из сторон продолжает соблюдать договоренности, обсужденные в Анкоридже, тогда как другая, по его словам, не смогла выполнить свою часть обязательств.

Впоследствии заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков также заявил об отходе США от базовых договоренностей, которые, по его мнению, были достигнуты на Аляске. В то же время он отметил, что диалог между Москвой и Вашингтоном будет продолжаться и в дальнейшем.

"Мы видим фактически определенный отход от базовых договоренностей, которые были достигнуты президентами России и США почти год назад в Анкоридже", — утверждает Рябков.

Кроме того, Рябков обвинил США в сближении с жесткой антироссийской политикой, которую Кремль приписывает европейским союзникам Вашингтона, в частности Великобритании и Франции.

В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров впервые заявил, что Соединенные Штаты больше нельзя считать объективным посредником в вопросах завершения войны.

"Россия сосредоточится на достижении целей вторжения, исходя из того, что все надежды на то, что США могут выступить честным посредником, давно исчезли", — заявил Сергей Лавров.

Глава российской дипломатии также утверждает, что во время саммита на Аляске были достигнуты компромиссы по прекращению боевых действий, однако теперь от Москвы якобы требуют новых уступок.

"Перед Анкориджем приезжал (специальный представитель президента США Стив, — ред.) Виткофф, привез предложения — абсолютно конкретные, которые президент Путин взял на рассмотрение. В Анкоридже он сказал президенту Трампу: здесь есть такие нюансы, но я беру эти нюансы на себя, я принимаю ваши предложения. Это уже был компромисс", — сказал глава МИД.

Аляска / Инфографика: Главред

Он заявил, что российская сторона не намерена соглашаться на дополнительные компромиссы и считает предыдущие договоренности достаточными для начала переговорного процесса.

"А сейчас нам говорят: послушайте, пока не получается — давайте еще раз на что-то пойдете на уступки. Мы там ни на что не шли — мы там просто договорились о том, как прекратить боевые действия и приступить к решению всех остальных вопросов уже за столом переговоров", — сказал Лавров.

Российский министр также заявил, что не исключает использования предварительных договоренностей с Трампом в Анкоридже в качестве инструмента для выигрыша времени с целью укрепления украинской армии. Он выразил недовольство тем, что после переговоров санкционное давление США на Россию не только не ослабло, но, напротив, усилилось.

"Я не хочу даже подозревать, что Аляска была задумана для того, чтобы выиграть время для дооснащения киевского режима. Не хочу даже об этом думать. Но на практике получилось так, как получилось", — заявил Лавров.

В то же время глава МИД РФ подчеркнул, что администрация Дональда Трампа оставила в силе все санкции, введенные еще при президентстве Джо Байдена, а также приняла новые ограничения в отношении России. Именно это, по словам российской стороны, стало одним из главных доказательств изменения американской политики.

"Помимо продления всех санкций времен Байдена, уже принят немалый пакет санкций администрации Трампа против России", — заявил глава МИД РФ.

Какое условие для переговоров выдвинули в Кремле

Несмотря на резкую критику Вашингтона, российские власти продолжают заявлять о готовности к политико-дипломатическому урегулированию войны. Сергей Лавров подчеркнул, что Кремль якобы всегда отдавал предпочтение переговорному процессу и готов вернуться к диалогу.

По словам российского министра, в ходе международных контактов уже были согласованы отдельные параметры возможного политического урегулирования, а президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал приоритетность дипломатического пути.

"Мы готовы вести переговоры с Киевом, как мы всегда это делали. Мы готовы возобновить их (переговоры, — ред.) в любое время с того места, где они остановились", — заявил Сергей Лавров.

Дональд Трамп допустил возвращение жестких санкций против российской нефти

Во время совместного брифинга с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита G7 американский президент продемонстрировал значительно более жесткую риторику в отношении экономического давления на Москву. Он дал понять, что действующие исключения для российской нефтяной отрасли не являются постоянными, а Вашингтон готов пересмотреть свою политику в зависимости от ситуации на мировом рынке энергоносителей.

"Мы сможем это сделать в ближайшее время, поскольку нефть уже поставляется", — подчеркнул Дональд Трамп.

Американский президент пояснил, что предыдущее ослабление санкций было продиктовано стремлением избежать перебоев с глобальными поставками энергоносителей. По его словам, такие исключения из санкционного режима носили временный характер, а после стабилизации ситуации США могут вернуться к более жестким мерам против российского нефтяного экспорта. Отдельно он обратил внимание на динамику нефтяных котировок, отметив, что именно снижение цен создает дополнительные возможности для принятия подобных решений без серьезных рисков для мировой экономики.

"Мы следим за тем, насколько упадет цена на нефть, которая действительно стремительно падает. Сейчас она, кажется, на уровне 74–75 долларов. Таким образом, она снизилась и вскоре вернется к тому уровню, который был четыре месяца назад. Это впечатляет", — сказал Трамп.

Ормузский пролив / Инфографика: Главред

Во время общения с журналистами Дональд Трамп также уделил значительное внимание дипломатическому направлению. Он сообщил, что провел отдельные переговоры как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с российским диктатором Владимиром Путиным, а результаты этих бесед представил другим участникам саммита "Группы семи".

"У нас был очень хороший разговор с президентом Путиным и очень-очень хороший разговор с президентом Зеленским", — подчеркнул Трамп.

Американский лидер отметил, что, несмотря на готовность сторон говорить о мирном урегулировании, между Киевом и Москвой сохраняется глубокое взаимное недоверие, которое существенно затрудняет любые переговоры. В то же время он намеренно отказался оценивать, кто несет большую ответственность за продолжение войны, объяснив это необходимостью сохранять пространство для дипломатии и не затруднять возможные контакты.

"Не хочу это комментировать, потому что я пытаюсь урегулировать этот конфликт. А такие комментарии не облегчают эту задачу", — сказал глава Белого дома.

Владимир Зеленский заявил о поддержке Трампом ужесточения санкций

Президент Украины после встреч на саммите G7 сообщил, что получил от американского коллеги четкий сигнал о необходимости усиления экономического давления на Россию. По его словам, такая позиция совпадает с общим видением других стран "Большой семерки".

"У нас были хорошие встречи и переговоры со всеми лидерами, включая президента Трампа. Президент Соединенных Штатов очень четко высказался за усиление давления на Россию, чтобы положить конец этой ужасной войне, которую Россия развязала против Украины и всей Европы. И это также общая позиция всех лидеров "Большой семерки", — отметил Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что у международных партнеров уже есть достаточно эффективных инструментов, способных заставить Кремль отказаться от продолжения агрессии и перейти к дипломатическому пути.

Игорь Рейтерович объяснил, почему риторика Трампа начала меняться

Руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович считает, что говорить о кардинальном развороте позиции Дональда Трампа пока преждевременно. По его мнению, речь идет скорее об изменении акцентов, которое стало следствием новой военно-политической реальности и прагматических интересов самого американского президента.

"Я бы не назвал это резким изменением позиции. Скорее Трамп качнулся, как маятник, в другую сторону. Это связано с двумя причинами", — отметил Рейтерович.

Эксперт объясняет, что первым фактором стало изменение ситуации на поле боя. Если раньше в Вашингтоне могли предполагать поражение Украины, то сейчас такой сценарий выглядит гораздо менее вероятным. Рейтерович обращает внимание на слова президента Франции Эммануэля Макрона, который объяснял, что Трамп традиционно стремится ассоциировать себя с успешными политическими проектами и поддерживать ту сторону, которая демонстрирует стойкость и способность достигать результата. Второй причиной он называет неоднозначные последствия американской политики в отношении Ирана, которые не позволили Трампу добиться убедительного успеха во внешней политике.

"А Трамп — это человек, который хочет быть на стороне победителей. Как, в принципе, и любой другой человек, он больше склонен работать и поддерживать тех, кто побеждает или добивается определенных успехов", — подчеркнул эксперт.

Эксперт предположил новые шаги США в поддержку Украины

По мнению Игоря Рейтеровича, именно российско-украинская война может стать для Дональда Трампа тем политическим кейсом, который позволит заявить о собственном успехе накануне важных внутриполитических событий в США. Поскольку полномасштабное вторжение началось еще до его президентства, завершение войны могло бы стать серьезным аргументом для укрепления его политических позиций.

Эксперт считает, что из-за этого Белый дом может прибегнуть к символическим, но показательным шагам: расширению военной помощи Украине, активизации отдельных программ поддержки, новым информационно-политическим сигналам Кремлю и введению дополнительных санкций. Он подчеркивает, что даже если масштаб таких решений не будет максимально большим, они будут иметь важный психологический и дипломатический эффект, демонстрируя готовность США усиливать давление на Россию.

"Инструментарий у Трампа есть. Он может его применить. Даже если эти шаги будут носить символический характер, здесь важен сам принцип и демонстрация готовности идти до конца", — подытожил Игорь Рейтерович.

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О персоне: Игорь Рейтерович Игорь Вячеславович Рейтерович — кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма

Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса

Шевченко. В 1999–2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВИКНА". В 2003–2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткия обзор информационного пространства Украины". Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года — доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального

университета имени Тараса Шевченко.

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