"Время не на стороне Москвы": в Совбезе ООН прозвучали жесткие заявления США и Украины

По словам заместителя постоянного представителя США, Россия ежемесячно теряет 40 тысяч человек убитыми и ранеными, а её экономика сильно истощена.

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СБ ООН / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, соцсеть X, из открытых источников

О чем идет речь в материале:

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Почему время играет не в пользу Москвы

На какие компромиссы готова пойти Украина ради мира

Почему растет число жертв среди гражданского населения Украины

Как изменилась динамика войны для России

Последнее заседание Совета Безопасности ООН ясно продемонстрировало, что российско-украинская война подошла к критической черте, когда дипломатическое давление и ситуация на поле боя требуют немедленных решений. На фоне катастрофического роста жертв среди мирного населения Украины, вызванного ожесточенными воздушными атаками врага, международное сообщество и украинская сторона посылают Москве бескомпромиссные сигналы. Соединенные Штаты открыто заявляют, что время работает против Кремля, а истощение российской армии и экономики является необратимым.

В то же время официальный Киев демонстрирует силу, нанося болезненные удары по тыловой и нефтяной инфраструктуре агрессора, но предупреждает, что нынешние условия прекращения огня являются пределом украинского компромисса, и у этого терпения есть свои рамки.

"Главред" собрал ключевые заявления из выступлений представителей США, Украины и ООН, которые определяют новый этап противостояния и дипломатической борьбы.

Позиция США: время не на стороне Москвы и призыв к прекращению огня

Дэн Негря / Фото: скриншот из видео

Соединенные Штаты подчеркивают полную поддержку суверенитета Украины и указывают на существенное ослабление позиций России. Как сообщает "Укринформ", соответствующее заявление во время заседания Совбеза ООН сделал заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негря.

Дипломат отметил, что американская сторона глубоко обеспокоена атаками на критическую инфраструктуру и культурное наследие Украины, в частности упомянув российские удары по Киево-Печерской лавре. Ссылаясь на позицию президента США Дональда Трампа, высказанную на недавнем саммите G7, Негря подчеркнул, что Кремль будет вынужден пойти на сделку, поскольку ресурсы РФ иссякают.

По данным американской стороны, озвученным Деном Негре:

Россия ежемесячно теряет около 40 тысяч военных убитыми и ранеными.

Российская экономика в настоящее время находится в крайне затруднительном положении.

Украина, напротив, демонстрирует быстрое внедрение инноваций на поле боя.

"Дипломатия и переговоры, а не дальнейшее кровопролитие, — единственный ответ. Ничто другое не остановит эти бессмысленные убийства. Война длится слишком долго и должна закончиться", — подчеркнул заместитель постоянного представителя США, призвав стороны немедленно вернуться за стол переговоров.

Предупреждение Украине: терпение не безгранично, а предложение о прекращении огня может быть изменено

Андрей Мельник / Фото: соцсеть Х

Украина готова к прямым переговорам для достижения справедливого мира на основе Устава ООН, однако её готовность к компромиссам имеет пределы. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник, передаёт "Укринформ".

Он напомнил, что Киев неоднократно предлагал зафиксировать прекращение огня вдоль де-факто линии фронта, что уже является огромной уступкой со стороны Украины. Однако Совет Безопасности до сих пор занимает выжидательную позицию, а РФ игнорирует эти сигналы. Если так будет продолжаться и в дальнейшем, Украина может пересмотреть и "откалибровать" свои условия.

Постпред подчеркнул, что динамика войны существенно изменилась в пользу Украины. В подтверждение этого дипломат привел следующие факты:

Почти 40% российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) уже повреждены, что подрывает военную машину Кремля.

Даже усиленный щит ПВО вокруг Москвы оказался неспособным защитить военные объекты внутри РФ.

"Бумеранг войны, развязанной господином Путиным, вернулся на территорию России, и впервые россияне ощущают тяжелое дыхание этой войны", — отметил Андрей Мельник.

Трагическая статистика ООН: рекордное число жертв среди гражданского населения в Украине

Пока продолжаются политические дискуссии, интенсификация российских воздушных ударов приводит к ужасающим последствиям для мирного населения. Как сообщает "Укринформ", помощник генерального секретаря ООН по вопросам Ближнего Востока, Азии и Тихоокеанского региона Мохамед Халед Хиари заявил, что в мае 2026 года число погибших и раненых среди гражданского населения в Украине достигло самого высокого уровня за последние четыре года (начиная с апреля 2022 года).

В частности, Хиари привёл официальные данные Управления Верховного комиссара ООН по правам человека:

Только за май в Украине погибло не менее 274 мирных жителей, а 1763 человека получили ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения ООН подтвердила гибель 16 126 мирных жителей (среди которых 796 детей) и ранения более 46 тысяч человек. Реальные цифры могут быть значительно выше.

Представитель ООН также сослался на отчеты Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЛУ) от 2 июня, согласно которым уровень жертв среди гражданского населения в 2026 году вырос примерно на 20 % по сравнению с 2025 годом из-за активного использования Россией дальнобойного оружия. Кроме того, по данным международной организации Action on Armed Violence (AOAV), ещё в 2025 году число пострадавших мирных жителей в результате российских ударов по украинским городам и инфраструктуре подскочило на 26%.

Какие страны входят в Совбез ООН / Инфографика: Главред

Что заставит Путина прекратить войну

Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что Кремль может согласиться на прекращение войны только в том случае, если лишится ключевого источника финансирования своей военной машины.

По его словам, именно удары по нефтяной инфраструктуре России и максимальное экономическое давление остаются единственным реальным способом заставить Путина изменить свою политику.

"Россия должна лишиться возможности продавать нефть даже на внутреннем рынке. Все остальное не сработает. Нужно оказывать максимальное давление — санкции, уничтожение нефтяных терминалов и блокирование Балтийского и Черного морей", — подчеркнул он.

Мирные переговоры — последние новости

Как писал Главред, нынешний этап российско-украинской войны открывает редкую возможность для достижения содержательного перемирия. Дальнейшее развитие событий зависит не только от решений Кремля, но и от того, смогут ли западные союзники адаптировать свое видение завершения конфликта к новым реалиям. Об этом сообщил обозреватель Financial Times Иван Крастев.

Аналитики Института изучения войны считают, что страна-агрессор Россия отвергает мирные предложения Запада и Украины и выдвигает новые ультимативные условия, которые свидетельствуют о незаинтересованности в прекращении войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает возобновления переговорного процесса с российской стороной. По его словам, ключевым вопросом остается формат будущих встреч.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта пытался наладить прямой контакт с Кремлем, чтобы приблизить переговоры о прекращении войны в Украине. Однако эти дипломатические усилия не дали результата, ведь российский диктатор Владимир Путин не рассматривает Европу как полноценного участника будущих переговоров.

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Об источнике : Укринформ Государственное информационное агентство, которое ежедневно публикует около 500 информационных и аналитических сообщений на украинском, английском, испанском, немецком, французском, польском и японском языках и почти 200 оригинальных фотографий. Предшественник "Укринформа" — Украинское телеграфное агентство — начало свою деятельность 16 марта 1918 года.

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