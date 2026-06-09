США в ООН заявили, что вторжение в Украину стало для РФ стратегическим провалом

По данным американской стороны, российская армия увязла в затяжных боях, а экономические и военные потери только растут.

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В США убеждены, что победить силой в этой войне не удастся / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, скриншот из видео

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США назвали вторжение РФ "стратегической катастрофой"

Вашингтон призвал к немедленному прекращению огня

США резко усилили риторику относительно риска дальнейшей эскалации войны в Украине. Представитель Вашингтона при Экономическом и социальном совете ООН Дэн Негреа заявил, что прошлая неделя стала очередным напоминанием о масштабах российского террора: удары РФ унесли жизни более 20 мирных украинцев.

Почему в Вашингтоне говорят о "стратегической катастрофе" для России

Негреа подчеркнул, что ситуация на фронте демонстрирует полную неспособность Кремля достичь своих целей. Он напомнил слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что вторжение России в Украину стало стратегическим провалом.

"Ее нефтеперерабатывающие заводы горят, и Россия сейчас теряет 5 000 человек в месяц. Москва не может достичь своих целей на поле боя", — добавил Негреа.

По данным американской стороны, российская армия увязла в затяжных боях, а экономические и военные потери только растут. Негреа подчеркнул, что любые попытки Кремля повысить ставки не изменят главного — РФ не способна переломить ситуацию на поле боя, а дальнейшая эскалация лишь усугубит ее собственный кризис.

Чего требуют США от сторон и союзников России

Вашингтон призывает к немедленному прекращению огня и переходу к переговорам, которые должны положить конец войне. По словам Негреа, "цикл мести, эскалации, насилия и смерти должен прекратиться".

США обратились ко всем государствам-членам ООН с требованием прекратить любую поддержку российских военных усилий. Особенно это касается Ирана, который поставляет РФ ударные БПЛА, и Кубы, позволяющей тысячам своих граждан воевать в качестве наемников на стороне Москвы.

Почему США настаивают на прекращении войны именно сейчас

В Вашингтоне считают, что Россия находится на грани истощения: ее оборонно-промышленный комплекс работает на пределе возможностей, а экономические показатели стремительно ухудшаются. На этом фоне продолжение боевых действий не только не дает Кремлю шансов на успех, но и создает дополнительные риски для глобальной безопасности.

Американская позиция остается неизменной: военного решения этой войны не существует, а затягивание конфликта лишь увеличивает количество жертв и масштабы разрушений.

Может ли война в Украине скоро закончиться — прогноз эксперта

Эксперт по вопросам России и историк Маттиас Уль считает, что быстрого завершения войны в Украине ожидать не стоит. По его прогнозу, конфликт может затянуться на годы и постепенно перерасти в так называемую "бесконечную войну дронов".

Как отмечает Уль, нынешний этап боевых действий представляет собой войну на истощение, в которой ни одна из сторон не демонстрирует готовности к скорейшему прекращению боевых действий или достижению компромисса.

Мирные переговоры — последние новости

Как сообщал Главред, 22 мая госсекретарь США Марко Рубио, комментируя ситуацию вокруг попыток дипломатического урегулирования войны, заявил, что Штаты больше не выступают посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией. Вашингтон присоединился к переговорному процессу, поскольку оставался едва ли не единственной стороной, способной поддерживать диалог как с Киевом, так и с Москвой.

Кроме того, Кремль нашел новую отмазку, чтобы не продолжать мирные переговоры с Украиной. Об этом свидетельствует заявление пресс-секретаря кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Напомним, что май стал точкой очередного всплеска миротворческой риторики, которая, несмотря на внешний оптимизм, скрывает глубокий кризис доверия и застой в реальных переговорах. На фоне заявлений Кремля о "приближении конца войны" и активности американских посредников, реальная ситуация на фронте и дипломатические требования сторон свидетельствуют о том, что до финальной точки еще далеко.

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Что известно об ООН? Организация Объединенных Наций (ООН) — глобальная международная организация, основанная в 1945 году. Декларированной целью деятельности организации является поддержание и укрепление мира и международной безопасности, развитие сотрудничества между государствами мира. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Организация имеет офисы в Женеве, Вене, Найроби и Гааге, пишет Википедия.

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