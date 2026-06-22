Семь дней для Лукашенко: что означает ультиматум Зеленского и как отреагировала Беларусь

Владимир Зеленский выдвинул Беларуси публичный ультиматум в связи с российскими ретрансляторами. Что ждет Лукашенко и как на это реагирует Минск за кулисами.

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Что известно об ультиматуме Зеленского и как на него реагирует Беларусь / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Что будет, если Беларусь не пойдет на уступки и не выполнит условия ультиматума

Почему ретрансляторы в Беларуси представляют критическую угрозу

Какие три сигнала послали у Лукашенко в ответ

Президент Украины Владимир Зеленский публично выдвинул самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко четкое требование: в течение недели демонтировать российские ретрансляторы, которые используются для координации ударов дронов по украинской территории. В случае отсутствия таких действий Украина оставляет за собой право самостоятельно устранить эту угрозу. Это стало одним из самых жестких публичных сигналов Киева в адрес Минска с начала полномасштабной войны.

Главред собрал самое важное, что стоит знать об ультиматуме Зеленского.

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Зеленский объяснил, почему ультиматум стал публичным

Владимир Зеленский в интервью ТСН.Тиждень подчеркнул, что его публичные заявления никогда не возникают спонтанно, а являются завершающим этапом длительных непубличных контактов. По его словам, украинская сторона неоднократно передавала белорусскому руководству информацию об использовании территории Беларуси для технической поддержки российских ударов и призывала прекратить такую помощь.

"Я хотел бы, чтобы мы понимали: когда я что-то делаю публично, то этому уже предшествуют определенные шаги на закрытом уровне. На уровне военных и руководства Беларуси они получали информацию: прекратите помогать россиянам. История с ретрансляторами — это не вчерашняя история", — подчеркнул Зеленский.

Президент пояснил, что за работой этих технических средств стоят человеческие жертвы среди украинского населения. Именно благодаря ретрансляторам российские и иранские дроны получают возможность более точно координировать свои маршруты и наносить удары по украинским городам. По его словам, о этом Минск был предупрежден через украинскую разведку, СБУ и другие каналы связи, а контакты между сторонами происходили на разных уровнях.

Что известно о СБУ / Главред — инфографика

"Лукашенко должен демонстрировать деэскалацию не словами. Никакие "извиняюсь" после первого дня полномасштабной войны уже не работают. Шаг номер один — никакой технической поддержки, убрать ретрансляторы, показать нам, что их сняли, и на этом вопрос будет закрыт", — заявил президент Украины.

Зеленский объяснил, что означает недельный срок

Украинский президент подчеркнул, что публичный сигнал стал следствием отсутствия реакции на многочисленные предыдущие обращения. Именно поэтому Киев решил перейти к открытому формату коммуникации, четко обозначив возможные дальнейшие действия.

"Это говорит о том, что если он не снимет, мы снимем. Все. Что произойдет через неделю? Или они, или мы", — отметил Зеленский.

В то же время глава государства подчеркнул, что речь идет не об угрозах, а о констатации факта. Украина также сигнализирует Минску о необходимости прекращения поставок топлива для российской армии и другой помощи, которая напрямую влияет на ведение войны. По словам Зеленского, Украина просто демонстрирует, что видит эти процессы и больше не готова их игнорировать.

"Здесь нет никаких угроз. Мы просто говорим, что мы это видим. Это правда. Беларусь нужно остановить, не просто говорить, а услышать", — подчеркнул президент.

Россия пытается втянуть Беларусь в войну

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко обратил внимание на стратегические намерения Кремля постепенно сделать Беларусь полноценным участником войны. Он отметил, что Россия последовательно переносит на белорусскую территорию производство дронов, предприятия оборонного комплекса и другие военные объекты.

"Россия постоянно пытается втянуть Беларусь в войну против Украины. Они пытаются размещать там производства дронов, предприятия, задействованные в производстве оружия, они делают всё, чтобы белорусский народ, который не хочет воевать, втянуть в эту войну", — отметил Коваленко.

Армия Беларуси / Инфографика: Главред

По его словам, пока такие планы не находят поддержки среди белорусского общества, однако риски остаются высокими. Украина, как подчеркнул чиновник, будет очень жестко реагировать на любое дальнейшее вовлечение Беларуси в агрессию, и это хорошо осознают в Минске.

"Время показало, что россияне — не друзья белорусам, скорее враги, потому что только враг делает всё, чтобы "друг" умирал за него", — подытожил глава ЦПД.

ЦПД / Инфографика: Главред

Как отреагировали в Кремле на ультиматум Зеленского

В Москве оперативно отреагировали на заявления украинского президента. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский диктатор и военный преступник Владимир Путин в ближайшее время планирует встречу с Александром Лукашенко, в ходе которой могут обсуждаться и вопросы, поднятые Киевом.

"Президент Путин в ближайшей перспективе планирует наладить контакты. Это станет хорошей возможностью для обсуждения этих и других вопросов", — заявил Песков.

В то же время представитель Кремля обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела другого государства и заявил, что Россия не сомневается в способности белорусских властей самостоятельно обеспечивать собственный суверенитет.

"Такие угрозы носят абсолютно агрессивный характер. Это вмешательство во внутренние дела другой стороны, посягательство на суверенитет другой стороны. У нас нет никаких сомнений в том, что руководитель Беларуси и сама Беларусь способны обеспечить свой суверенитет", — сказал Песков.

Украина уже била по Беларуси - что известно

Автор мониторингового и аналитического канала "Николаевский Ванек" предлагает смотреть на ситуацию не через призму громких заголовков, а через призму реального состояния отношений между Минском и Москвой. По его мнению, белорусские власти находятся под постоянным давлением Кремля, но в то же время пытаются избежать прямого втягивания в войну.

"Беларусь, по сути, давно находится "в заложниках" у (неценз. россиян, — ред.), но в то же время Беларусь максимально старается уклониться от этой войны. Как видим — у них это где-то получается, где-то нет", — отметил автор канала.

Особое внимание он обращает на события конца апреля и начала мая, когда в Житомирской и Ровенской областях участились атаки управляемых беспилотников. По его словам, их эффективность обеспечивает специальное оборудование, которое российские военные развернули на территории Беларуси.

"Управлять этими "мопедами" позволяет техническое оборудование, которое российские подонки установили в Беларуси. Один раз это оборудование уже сносили, по-тихому. Теперь нужно, чтобы они сами его снесли с большим шумом. Политически Беларусь очень медленно отходит от Путина", — подчеркнул автор.

Именно этим, по его мнению, объясняется жесткая реакция Украины. Речь идет не только о дипломатическом сигнале Минску, но и о демонстрации готовности реагировать на использование белорусской территории для российских ударов.

В то же время оценка военного потенциала соседнего государства не свидетельствует о подготовке к новому наступлению. По приведенным данным, численность белорусской армии составляет около 65 тысяч военнослужащих, из которых примерно половина приходится на сухопутные войска, а резерв оценивается в 200–300 тысяч человек. При этом основная часть техники остается устаревшей.

По словам автора, сейчас белорусские военные преимущественно занимаются внутренней деятельностью, обслуживанием инфраструктуры и плановыми учениями, хотя совместные маневры с российскими силами продолжаются.

На этом фоне он обращает внимание и на сокращение российского присутствия в стране после завершения предыдущих учений.

"Российский контингент после учений в Беларуси сократился до нескольких тысяч человек (в основном инструкторы и т. п.)", — отметил автор.

Аналитик также объясняет, почему расширение боевых действий невыгодно ни Украине, ни самому Минску.

"Нам не нужно расширение фронта еще на несколько сотен/тысячу километров, у нас и без этого хватает проблем на фронте, которые нужно как-то решать с ограниченными ресурсами", — сказал он.

Оценивая угрозу на ближайшие месяцы, автор называет очень низкой вероятность повторного вторжения в Киевскую, Черниговскую или западные области, а также провокаций на белорусской границе. Вместе с тем наиболее реальным сценарием он считает дальнейшее использование территории Беларуси для размещения российских технических средств, помогающих осуществлять атаки с помощью беспилотников.

Отдельно он обратил внимание на необходимость усиления противодействия дронам в северных регионах Украины, отметив, что там до сих пор ощущается дефицит людей и специального оборудования для борьбы с такими угрозами.

Почему ретрансляторы в Беларуси представляют критическую угрозу

Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан подробно описал роль российских ретрансляторов, расположенных на территории Беларуси. Он пояснил, что эти технические средства обеспечивают врагу стабильную связь с беспилотниками во время глубоких воздушных атак.

"Речь идет о ретрансляторах на белорусской территории, через которые российские операторы управляют своими дронами, заходящими на территорию Украины. Они могут в оперативном режиме управлять ими на глубину 150–200 километров", — пояснил эксперт в эфире "Новости.LIVE".

Он отметил, что из-за этого под дополнительной угрозой оказываются Волынская, Ровенская, Житомирская, Киевская и Черниговская области. Большинство беспилотников украинская ПВО сбивает, однако сами ретрансляторы значительно повышают эффективность российских атак. Свитан также сомневается, что Лукашенко может не знать об их существовании, хотя и допускает, что белорусский лидер делает вид, будто не располагает такой информацией.

"Оптимальный вариант — чтобы Лукашенко сам отдал приказ их снять. Но если он этого не сделает, то нам придется их уничтожать", — подчеркнул военный эксперт.

Какие три сигнала послали Лукашенко

Военный аналитик и координатор группы "Информационное сопротивление" Алексей Копытько отмечает изменение информационного поведения белорусских властей после заявлений Зеленского. По его мнению, Лукашенко фактически перешел в режим кризисного реагирования и избегает личных комментариев.

"Посмотрите, как интересно. Похоже, Лукашенко в истерике. Зеленский дал белорусскому лидеру неделю на демонтаж четырёх ретрансляторов, а устные извинения, как подчеркнул президент Украины, можно оставить при себе", — отметил аналитик.

Копытько обратил внимание на три информационных сигнала из Минска.

"Первый — это синхрон главы МИД РФ Сергея Лаврова. Он посещал Минск 15 июня и дословно сказал следующее (цитата есть на сайте МИД России и повсеместно): "Мы прекрасно понимаем тот подход, который изложил Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко: Беларусь — наш союзник, но Беларусь в войне не участвует. Если её хотят туда втянуть, то на это Александр Григорьевич тоже уже отвечал: "мало не покажется". Прошло 6 (!!!) дней, и внезапно цитата Лаврова ворвалась в эфир, но… в сокращённом виде. Официальное белорусское информационное агентство БелТА и другие белорусские сайты со ссылкой на него опубликовали заголовок "Лавров: Россия понимает позицию Беларуси относительно неучастия в конфликте" и цитату: "Мы прекрасно понимаем тот подход, который изложил Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко: Беларусь — наш союзник, но Беларусь в войне не участвует". Точка. То есть белорусы убрали фразу о "почти не появится", — указал он.

Вторым сигналом стало выступление министра обороны Виктора Хренина, который заявил о нежелании Беларуси втягиваться в конфликт. Третьим — слова секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича о необходимости скорейшего завершения войны и нежелании Минска воевать.

"Лукашенко, который месяц назад имитировал запуск ядерных ракет, внезапно превратился в голубя мира. Мол, не участвую, не хочу участвовать и не дам себя втянуть", — подчеркнул Копытько.

Какие страны обладают ядерным оружием / Инфографика: Главред

Аналитик также напомнил, что белорусский военно-промышленный комплекс интегрирован в систему снабжения российской армии, ретрансляторы являются прямым соучастием в убийствах украинцев, а поставки топлива остаются реальной военной поддержкой Кремля.

"Лукашенко лучше всех знает, насколько тесно он участвует в военных преступлениях Путина и России. Теперь он осознал, что его слова больше ничего не значат и что Украина примет меры", — подчеркнул эксперт.

Какие риски существуют для Украины

Политолог Владимир Фесенко соглашается, что проблема российских ретрансляторов реальна и требует решения, однако критически оценивает форму, в которой было сделано заявление украинского президента.

"Сейчас это заявление Зеленского сделано в стиле ультиматума. Я бы даже сказал — немного в стиле Трампа. Именно это мне не очень нравится. Реальная проблема существует, но её можно было бы решать без таких громких заявлений", — отметил политолог в эфире Radio NV.

По его мнению, Лукашенко вряд ли пойдет навстречу после публичного ультиматума, поскольку это будет выглядеть как уступка под давлением. В то же время эксперт предупреждает об опасности любых превентивных ударов Украины по территории Беларуси, поскольку именно такого сценария, по его убеждению, ожидает российская пропаганда.

Смотрите видеозапись заявления Фесенко:

"Ни в коем случае нельзя наносить наши удары, даже в превентивных целях. Мы будем выступать в роли агрессора. Именно этого от нас ждут в России, чтобы разрушить имидж Украины как жертвы агрессии", — подчеркнул Фесенко.

Политолог предполагает, что наиболее вероятным развитием событий станет обмен резкими заявлениями между Киевом и Минском без перехода к открытой военной эскалации.

"Дай Бог, чтобы всё закончилось лишь жесткими взаимными заявлениями и не перешло в более опасную фазу", — подытожил он.

В какой ловушке оказался Лукашенко

Военный аналитик Алексей Гетьман считает, что белорусский лидер сейчас находится в чрезвычайно сложной политической ситуации. Он вынужден одновременно демонстрировать лояльность Москве и избегать прямого конфликта с Украиной.

"Лукашенко прекрасно понимает, что, если Украина нанесет удар по российским ретрансляторам на белорусско-украинской границе, они не смогут его отразить", — отметил Гетьман.

Эксперт также напоминает, что в соответствии с международным правом Украина имеет право атаковать военные объекты агрессора независимо от места их расположения, если они используются для совершения нападений. Именно поэтому, по его мнению, у Минска есть серьезные основания искать выход из ситуации без дальнейшего обострения.

"Лукашенко попытается выкрутиться. Он не может не выполнять то, что мы говорим, потому что понимает, что последует удар. Но и Путину нужно продолжать рассказывать, что они лучшие друзья. Интересно посмотреть, как он себя поведет. Он мастер пробегать между капель", — заявил Гетман.

Ультиматум появился после саммита G7 не случайно

Политолог Александр Леонов в эфире "Эспрессо" обратил внимание на международный контекст появления заявления Зеленского. По его мнению, показательно то, что оно прозвучало именно после возвращения президента Украины с саммита G7.

"Беларусь — угроза не только для Украины, но и для европейских стран. Когда речь идет о Сувалкском коридоре, России нужна территория Беларуси для сосредоточения войск. Поэтому эта проблема напрямую касается всей Европы", — пояснил эксперт.

Сувалкский коридор / Инфографика: Главред

По словам Леонова, именно в ходе международных консультаций могли обсуждаться риски, связанные с использованием белорусской территории Россией. Политолог обращает внимание, что европейские партнеры Украины не стали открыто критиковать жесткую позицию Зеленского, что может свидетельствовать об их понимании угроз.

"Наши европейские союзники деликатно промолчали в ответ на ультиматум Зеленского. Есть информация, что Лукашенко прислушался к возможности отключить ретрансляторы, ведь Путин уже не может полностью контролировать ситуацию даже в Москве", — отметил он.

G-7 / Инфографика: Главред

Леонов считает, что события последних дней демонстрируют постепенное изменение поведения белорусского руководства, которое всё больше осознаёт ограниченные возможности Кремля и риски безоговорочной поддержки России.

"Лукашенко начинает искать другие возможности, поскольку чувствует, что Путин не способен победить Украину, а также защитить союзников", — резюмировал политолог.

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О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко — лейтенант Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СЗР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе, чтобы противодействовать российским ИПсО", — подчеркнул Андрей Коваленко.

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