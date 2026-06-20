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Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко: какие цели Украине "придётся уничтожить"

Юрий Берендий
20 июня 2026, 19:22
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Военный эксперт Роман Свитан объяснил, какую роль Беларусь может играть в атаках российских дронов и как Украина может этому противодействовать.
Зеленский выдвинул ультиматум Лукашенко: какие цели Украине
Угроза со стороны Беларуси — что означает ультиматум Зеленского для Лукашенко / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

О чём сказал Роман Свитан:

  • Ретрансляторы в Беларуси увеличивают дальность ударов дронов РФ
  • Из-за этих устройств под угрозой оказались пять северных областей
  • Если Лукашенко не снимет ретрансляторы, ВСУ придется их уничтожить

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Александр Лукашенко не прекратит работу российских ретрансляторов на территории Беларуси, которые помогают управлять ударами дронов по Украине, это сделают украинские военные. Подробнее об этом сообщил полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан в комментарии изданию "Новости.LIVE".

По его словам, речь идет о технических средствах, которые могут влиять на дальность и точность работы вражеских беспилотников.

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"Речь идет о ретрансляторах на белорусской территории, через которые российские операторы управляют своими дронами, заходящими на территорию Украины. Они могут в оперативном режиме управлять ими на глубину 150–200 км", — отметил Роман Свитан.

Военный эксперт добавил, что под угрозой находятся регионы на севере Украины, в частности Волынская, Ровенская, Житомирская, Киевская и Черниговская области. Часть вражеских целей украинская ПВО уничтожает, однако сама возможность такого воздействия остается проблемой.

Свитан считает, что белорусские власти вряд ли могут не знать о наличии таких объектов на своей территории. По его мнению, Лукашенко может демонстрировать отсутствие информации так же, как это было ранее в отношении участия Беларуси в российской агрессии против Украины.

Отдельным вопросом остается способ нейтрализации этих средств. Эксперт отмечает, что Украина уже использовала средства радиоэлектронной борьбы, но они не всегда дают необходимый результат.

"РЭБ применялось и раньше, но ретрансляторы остались, и подавление не всегда срабатывает. Поэтому здесь необходимо уничтожение самих ретрансляторов. Оптимальный вариант — чтобы Лукашенко сам отдал приказ их снять. Но, если он этого не сделает, то нам придется их уничтожать", — подчеркнул Свитан.

армия Беларуси инфографика
Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Лукашенко выгодно не начинать войну против Украины — комментарий эксперта

Политолог и эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский считает, что Александр Лукашенко не пойдет на прямое вовлечение Беларуси в войну против Украины на стороне России, пока его собственное положение не станет критическим.

По его мнению, Владимир Путин не способен заставить Лукашенко принять такое решение, пока тот сохраняет контроль над ситуацией в стране и может удерживать власть без прямой зависимости от российской поддержки.

В то же время эксперт не исключает сценария, при котором Россия может попытаться усилить своё влияние в Беларуси путём ввода войск и установления большего контроля над белорусским руководством. Однако на данный момент, по оценке Преображенского, у Лукашенко нет оснований для непосредственного участия в российской агрессии против Украины.

"Ему гораздо выгоднее получать бонусы, которые он сейчас успешно получает. Сам Лукашенко когда-то говорил: суверенитет — это очень рентабельно. Соответственно, я думаю, что заявления вокруг Лукашенко, игра со стороны Макрона, переговоры со странами Балтии о том, чтобы они были готовы пропустить выведенные из-под санкций белорусские товары, — и параллельно с этим заявления со стороны Украины — связаны с тем, что Европа как минимум, а возможно, и США, готовы поддержать Лукашенко, чтобы он не вступал в войну", — подытожил он.

Угроза со стороны Беларуси — последние новости по теме

Напомним, ранее советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что любое непосредственное вовлечение Минска в войну повлечет за собой серьезные последствия для Беларуси. Он акцентировал внимание именно на том, что резкое обострение военной активности с территории Беларуси приведет к целенаправленным ударам по ключевым объектам на ее территории.

Отметим, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в своем недавнем выступлении подчеркнул отсутствие намерения отправлять белорусскую армию на войну против Украины. Пресс-служба белорусского диктатора сообщила, что официальная позиция заключается в стремлении к миру и непричастности к боевым действиям.

Как ранее сообщал Главред, Александр Лукашенко высказал мнение о возможном завершении войны в Украине до конца 2026 года. В ходе интервью было отмечено, что уверенность в прекращении вооруженного конфликта связана с волей отдельных лидеров и потенциалом для мирного урегулирования, хотя конкретных планов по завершению боевых действий представитель не озвучил.

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О персоне: Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964 г., г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который побывал в плену в 2014 году, работал советником главы Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и в других СМИ, пишет Википедия.

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