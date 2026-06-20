Россия готовится к ракетным ударам, "Шахеды" уже в воздухе

Российские оккупанты оснащают самолеты крылатыми ракетами для нанесения ударов.

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Россия запустила дроны / коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, ua.depositphotos.com

Что известно:

РФ готовится к ракетным ударам по Украине

Враг атаковал Украину ударными дронами

В результате атаки в Киевской области есть пострадавшие

РФ проводит передислокацию самолетов Ту-95МС и Ту-160. Их перенаправляют на аэродромы в центральных и западных областях РФ. В дальнейшем противник будет вооружать самолеты крылатыми ракетами для массированного обстрела Украины. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Самолеты Ту-, которыми РФ обстреливает Украину / Инфографика Главреда

Враг уже осуществил несколько серий запусков ударных беспилотников типа "Шахед" с разных направлений: Брянск, Приморско-Ахтарск, Орел, Курск, Миллерово.

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Атака на Киевскую область

Вражеские дроны атаковали Киевскую область. В результате атаки в Бориспольском районе возник пожар на складах, отметил начальник Киевской ОГА Николай Калашник.

В результате атаки пострадал 40-летний мужчина. Он отравился продуктами горения, его госпитализировали медики.

"Враг в очередной раз пытается запугать нас и нанести вред мирным жителям. Прошу всех: не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что число пострадавших в Киевской области возросло до четырёх. Трое человек пострадали в Вышгородском районе области. У мужчины ожоги рук и ног, осколочный перелом ноги.

У женщины — контузия, а у другой — осколочные ранения рук и лица, ушибы бедра и голени.

"Все пострадавшие доставлены в местную больницу. Медики оказывают необходимую помощь. Также в результате атаки поврежден автомобиль", — говорится в сообщении.

Какую новую опасность несут "Шахеды" — мнение эксперта

"Главред" писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, Россия в последнее время активизировала атаки на Украину с применением управляемых беспилотников.

Угроза заключается в том, что оператор видит то же самое, что и дрон. Россияне используют эти дроны для поражения движущихся целей, например, локомотивов поездов.

БПЛА "Шахед" / Инфографика: Главред

Массированный удар по Украине — что известно

Как сообщал "Главред", массированная ракетная атака страны-агрессора РФ в ночь на 15 июня затронула почти все районы Киева. Известно о не менее 35 раненых. Среди них — двое детей в возрасте 5 и 6 лет, а также беременная женщина. 5 человек погибли.

Также российская оккупационная армия около 30 раз атаковала пять районов Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией, ракетами и авиабомбами. Разрушены предприятия, колледж и инфраструктура.

Кроме того, российские оккупанты атаковали Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра". Один из "шахидов" попал в алтарную часть Успенского собора — Стефановский придел. Во время повторной атаки была повреждена башня Иоанна Кушника.

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О персоне: Николай Калашник Николай Калашник — украинский государственный деятель. Глава Киевской областной государственной администрации с 24 марта 2025 года, пишет Википедия. Ранее занимал должность первого заместителя председателя Киевской областной государственной администрации.

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