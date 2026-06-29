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По всей Украине ввели графики отключений – когда не будет света 30 июня

Юрий Берендий
29 июня 2026, 19:09обновлено 29 июня, 20:49
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Наибольшая нагрузка на энергосистему ожидается в вечерние часы. Энергетики предупредили, что режим ограничений ещё могут скорректировать.
По всей Украине ввели графики отключений – когда не будет света 30 июня
Графики отключений света - когда не будет света 30 июня / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Во всех регионах Украины введут графики отключений света
  • Временные ограничения будут действовать во вторник, 30 июня, с 17:00 до 22:00
  • Причиной отключений стала нагрузка на систему из-за жары

Во вторник, 30 июня, во всех регионах Украины временно введут почасовые отключения электроэнергии для населения, а также ограничения мощности для промышленных предприятий и бизнеса. Причиной стали дополнительные нагрузки на энергосистему из-за жаркой погоды. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Ограничения коснутся как бытовых потребителей, так и предприятий. Для каждой категории предусмотрен одинаковый временной интервал действия соответствующих мер.

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"17:00 – 22:00 – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. 17:00 – 22:00 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 1 очереди)", - сообщили в НЭК "Укрэнерго".

По всей Украине ввели графики отключений – когда не будет света 30 июня
/ Скриншот

В энергетической компании отметили, что главным фактором введения таких мер стало сезонное увеличение нагрузки на сеть. В то же время энергетики подчеркивают, что режим работы энергосистемы остается динамичным и может меняться в зависимости от текущей ситуации.

Жителей всех областей призывают следить за актуальной информацией, ведь продолжительность и объемы отключений могут быть скорректированы в течение дня в зависимости от состояния энергосистемы.

"Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго)", - сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Что означают очереди отключений света / Инфографика: Главред

Отключения света в Украине - в каких регионах ситуация будет самой тяжелой

Летом украинская энергосистема может столкнуться с дефицитом мощности до 2 ГВт в часы пиковой нагрузки, что может привести к отключениям электроэнергии. Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко также указал, что перебои с электроснабжением могут затронуть Харьковскую область и другие прифронтовые регионы.

Кроме того, дефицит электроэнергии вероятен в Одесском регионе, где энергетическая инфраструктура уже понесла значительные повреждения, продолжаются восстановительные работы, а состояние подстанций и сетей остается уязвимым.

"И, вероятно, город Киев: с одной стороны, это крупнейший потребитель страны, с другой - собственная генерация покрывает не более 20% потребностей города", - подытожил он в интервью "Телеграфу".

Атомная генерация Украины
Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Отключения света в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, "Укрэнерго" информировало о почасовых отключениях электроэнергии для населения из-за дополнительной нагрузки на энергосистему. В частности, речь шла об экстренных отключениях света в ряде областей после вражеских ударов по энергоинфраструктуре. Наиболее сложная ситуация сложилась в Сумской и Черниговской областях.

Председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил, что причиной отключений стал резкий рост нагрузки на систему из-за активного использования кондиционеров во время жары. Он подчеркнул наличие сезона летних ограничений и необходимость готовиться к ограничениям в часы пиковой нагрузки. Игнатьев прогнозировал, что утром ограничения могут составлять до 2 часов, а вечером - от 3 до 4 часов в случае высокого спроса и технических ограничений.

Председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что в июле-августе возможны отключения электроэнергии продолжительностью до пяти часов в условиях массированных обстрелов объектов энергетики. Зайченко также отмечал, что дневную нагрузку можно покрыть за счет атомной генерации, импорта, а также распределенной и возобновляемой генерации.

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О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

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