До 5 часов без света: в "Укрэнерго" назвали условия для отключений летом

Кратко:
- Оккупанты бьют по новым установкам распределенной генерации
- Вероятность длительных отключений сейчас значительно ниже, чем год назад
В июле-августе возможны отключения света до пяти часов, если РФ возобновит массированные удары по энергетике. Об этом заявил председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко в интервью РБК-Украина.
По его словам, при отсутствии массированных российских ударов страна имеет все возможности пройти летний период без существенных ограничений для потребителей. Однако противник продолжает атаковать энергетические объекты и хорошо осведомлен о расположении крупных генерирующих мощностей.
"Потенциально, после массированных обстрелов, возможны даже не 2-3 часа, а до 5 часов в пиковые периоды. Мы понимаем, что дневную зону мы покроем за счет атомной генерации, импорта, распределенной и возобновляемой генерации, а вот вечерние пики, к сожалению, нужно будет балансировать за счет наших потребителей", - отметил он.
Зайченко добавил, что российские войска уже наносили удары не только по крупным объектам энергетики, но и по новым установкам распределенной генерации, особенно в прифронтовых регионах. В случае масштабных атак на энергосистему ее стабильность придется поддерживать за счет временных ограничений потребления электроэнергии.
Вместе с тем глава "Укрэнерго" подчеркнул, что ситуация сегодня существенно отличается от прошлогодней. За это время в стране увеличились мощности распределенной генерации, продолжается строительство новых энергообъектов с усиленной защитой, а также значительно повышен уровень безопасности подстанций как магистральной сети, так и региональных операторов.
По оценке Зайченко, вероятность длительных отключений сейчас значительно ниже, чем год назад. Однако полностью исключать проблемы нельзя, особенно если массированные обстрелы совпадут с периодами сильной жары и резкого роста потребления электроэнергии.
Энергосистема Украины - детали
Как сообщал Главред, энергетический эксперт Станислав Игнатьев говорил, что в энергосистеме Украины в марте зафиксирован дефицит мощности из-за погодных условий и ремонта двух атомных энергоблоков.
В то же время нардеп Сергей Нагорняк сообщал, что отключения света станут более длительными и жесткими в летние месяцы. При этом в апреле и мае отключения будут кратковременными.
В Украине раскрыли масштабную коррупционную схему в НЭК "Укрэнерго", которая действовала в 2022–2024 годах. Государству нанесен ущерб на сумму более 447 млн гривен. Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко
Читайте также:
- Экс-глава "Укрэнерго" погиб прямо на подстанции - СМИ назвали причину смерти
- Почти весь день без света: в "Укрэнерго" рассказали об отключениях 9 апреля
- Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали об отключении света 10 апреля
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред