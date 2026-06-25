До 5 часов без света: в "Укрэнерго" назвали условия для отключений летом

В "Укрэнерго" рассказали, при каких условиях ограничения могут достигать пяти часов.

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В Украине летом возможны отключения света до 5 часов / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Оккупанты бьют по новым установкам распределенной генерации

Вероятность длительных отключений сейчас значительно ниже, чем год назад

В июле-августе возможны отключения света до пяти часов, если РФ возобновит массированные удары по энергетике. Об этом заявил председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко в интервью РБК-Украина.

По его словам, при отсутствии массированных российских ударов страна имеет все возможности пройти летний период без существенных ограничений для потребителей. Однако противник продолжает атаковать энергетические объекты и хорошо осведомлен о расположении крупных генерирующих мощностей.

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"Потенциально, после массированных обстрелов, возможны даже не 2-3 часа, а до 5 часов в пиковые периоды. Мы понимаем, что дневную зону мы покроем за счет атомной генерации, импорта, распределенной и возобновляемой генерации, а вот вечерние пики, к сожалению, нужно будет балансировать за счет наших потребителей", - отметил он.

Зайченко добавил, что российские войска уже наносили удары не только по крупным объектам энергетики, но и по новым установкам распределенной генерации, особенно в прифронтовых регионах. В случае масштабных атак на энергосистему ее стабильность придется поддерживать за счет временных ограничений потребления электроэнергии.

Вместе с тем глава "Укрэнерго" подчеркнул, что ситуация сегодня существенно отличается от прошлогодней. За это время в стране увеличились мощности распределенной генерации, продолжается строительство новых энергообъектов с усиленной защитой, а также значительно повышен уровень безопасности подстанций как магистральной сети, так и региональных операторов.

По оценке Зайченко, вероятность длительных отключений сейчас значительно ниже, чем год назад. Однако полностью исключать проблемы нельзя, особенно если массированные обстрелы совпадут с периодами сильной жары и резкого роста потребления электроэнергии.

Энергосистема Украины - детали

Как сообщал Главред, энергетический эксперт Станислав Игнатьев говорил, что в энергосистеме Украины в марте зафиксирован дефицит мощности из-за погодных условий и ремонта двух атомных энергоблоков.

В то же время нардеп Сергей Нагорняк сообщал, что отключения света станут более длительными и жесткими в летние месяцы. При этом в апреле и мае отключения будут кратковременными.

В Украине раскрыли масштабную коррупционную схему в НЭК "Укрэнерго", которая действовала в 2022–2024 годах. Государству нанесен ущерб на сумму более 447 млн гривен. Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко

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О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

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