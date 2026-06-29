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Графики отключений вернулись: где и когда света не будет дольше всего, список областей

Юрий Берендий
29 июня 2026, 16:41
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В Украине прогнозируют возврат почасовых отключений света 30 июня из-за аномальной жары. Какие графики ждут Киев и регионы с 16:00 до 22:00.
Графики отключений вернулись: где и когда света не будет дольше всего, список областей
Графики отключений электричества по регионам - когда и где не будет света 29 и 30 июня / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

  • Как будут отключать свет по регионам
  • Как долго будут длиться отключения света летом и почему вторая половина лета станет самым тяжелым периодом
  • Какие регионы могут получить самые жесткие графики

В Украине из-за аномальной жары и резкого роста потребления электроэнергии снова готовятся к возможному введению графиков почасовых отключений. НЭК "Укрэнерго" уже предупредила операторов системы распределения о необходимости быть готовыми к ограничениям 30 июня. В большинстве областей прогнозируются отключения в вечерний пик - с 16:00 до 22:00, а также ограничения для промышленности и бизнеса.

Главред собрал основную информацию о графиках отключений в регионах и выяснил, чего стоит ожидать украинцам в дальнейшем.

видео дня

Ровенская область уже столкнулась с аварийными отключениями

Глава Ровенской ОВА Александр Коваль сообщил, что 29 июня из-за экстремальной жары в области уже начались аварийные отключения электроэнергии.

"Аномальная жара привела к перегрузке энергосистемы. Из-за этого в течение дня 29 июня в области происходят аварийные отключения электроэнергии", - сообщил Александр Коваль.

По его словам, энергетики работают в усиленном режиме, а ситуация находится под контролем. Глава области призвал жителей максимально ответственно относиться к потреблению электроэнергии, особенно в период с 16:00 до 23:00, когда нагрузка максимальна.

"Особенно важно не перегружать систему с 16:00 до 23:00. По прогнозам синоптиков, такая жара продержится до 2 июля", - подчеркнул он.

Графики отключений света в Хмельницкой области

29 июня в Хмельницкой области введены аварийные отключения света.

"Из-за экстремальных погодных условий 29 июня в отдельных районах города и области произошли аварийные отключения электроэнергии", - сообщили в АО "Хмельницкоблэнерго".

Кроме того, на 30 июня компания предупредила о возможности введения графиков почасовых отключений с 16:00 до 22:00 в объеме одной очереди, а также полного применения графиков ограничения мощности для промышленности.

"В связи с динамичной ситуацией в объединенной энергетической системе Украины возможна корректировка прогнозируемых объемов ограничений", - подчеркнули энергетики.

Графики отключения света в Киеве и Киевской области

Для столицы уже обнародован предварительный прогноз.

30 июня возможно применение графиков почасовых отключений с 16:00 до 22:30. Предусмотрены две временные очереди:

  • 16:00–19:30;
  • 19:00–22:30.
Графики отключений вернулись: где и когда света не будет дольше всего, список областей
/ Скриншот

Для отдельных адресов отключения могут длиться до 3 часов 30 минут, хотя часть потребителей может оставаться без света лишь около двух часов. Окончательные списки адресов рекомендуется проверять на ресурсах ДТЭК.

Графики отключений света во Львовской области

"Львовоблэнерго" предупредило о возможности введения графиков почасовых отключений 30 июня.

"Во вторник, 30 июня, с 16:00 до 22:00 прогнозируется введение графика почасовых отключений во Львове и области", - сообщили энергетики.

В компании отметили, что после получения окончательного распоряжения НЭК "Укрэнерго" графики будут опубликованы на официальном сайте, в мобильном приложении "КомКом", а также в Telegram, Viber, Facebook и Instagram.

Пользователям рекомендуется включить PUSH-уведомления, чтобы автоматически получать информацию по своему адресу без необходимости постоянно проверять графики вручную.

Графики отключения света в Ивано-Франковской области

"Прикарпатьеоблэнерго" уже опубликовало почасовой график на 30 июня.

Отключения будут происходить по очереди:

  • 1 очередь (1.1, 1.2) - 19:00 – 20:00

  • 2-я очередь (2.1, 2.2) - 17:00 – 18:00

  • 3-я очередь (3.1, 3.2) - 20:00 – 21:00

  • 4-я очередь (4.1, 4.2) - 21:00 – 22:00

  • 5-я очередь (5.1, 5.2) - 16:00 – 17:00

  • 6-я очередь (6.1, 6.2) - 18:00 – 19:00

Графики отключений вернулись: где и когда света не будет дольше всего, список областей
/ Скриншот

"Завтра для бытовых потребителей прогнозируются графики почасовых отключений", - сообщили в компании.

Графики отключения света в Кировоградской области

В регионе прогнозируется одновременное применение как графиков почасовых отключений для населения, так и графиков ограничения мощности для предприятий.

Для бизнеса возможны ограничения с 16:00 до 22:00 в полном объеме.

Для населения предусматривается применение одной очереди графиков почасовых отключений.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Что такое очереди отключений света / Инфографика: Главред

Кроме того, обнародован подробный график отключений:

  • 1 очередь - 16:00–18:00;
  • 2-я очередь - 19:00–21:00;
  • 4-я очередь - 18:00–20:00;
  • остальные очереди пока не предусматривают отключений.

"Ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому возможна корректировка или даже отмена прогнозируемых ограничений", - отметили в "Кировоградоблэнерго".

Графики отключений вернулись: где и когда света не будет дольше всего, список областей
/ Скриншот

Также компания призвала не пользоваться одновременно несколькими мощными электроприборами и перенести энергоемкие процессы на время после 22:00.

Графики отключения света в Житомирской области

"Житомиробленерго" сообщило, что с 16:00 до 22:00 возможно применение графиков почасовых отключений для населения в объеме одной очереди.

Для промышленности и бизнеса прогнозируются графики ограничения мощности в полном объеме.

Энергетики отмечают, что объемы могут быть скорректированы в зависимости от оперативной ситуации в объединенной энергосистеме.

Графики отключения света в Винницкой области

"Винницаоблэнерго" пояснило, что главной причиной возможных отключений стало резкое увеличение потребления электроэнергии из-за жары.

"На завтра, 30 июня, прогнозируется возможное применение графиков почасовых отключений (ГПО) для бытовых потребителей и графиков ограничения мощности (ГОП) для промышленности. Такие меры необходимы для поддержания баланса в Объединенной энергосистеме в условиях резкого роста потребления электроэнергии. Основная причина - аномально высокие температуры. В жаркие дни значительно возрастает использование кондиционеров и систем охлаждения", - отметили в компании.

Энергетики также напомнили, что система работает в условиях восстановления после российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Жителей области призывают по возможности переносить использование стиральных машин, бойлеров, посудомоечных машин и другой энергоемкой техники на период с 10:00 до 16:00 или после 22:00.

Графики отключения света в Николаевской области

"Николаевоблэнерго" сообщило о возможном применении графиков почасовых отключений.

"Во вторник, 30 июня, с 16:00 до 22:00 возможно применение графиков почасовых отключений в объеме одной очереди", - сообщили в компании.

Также потребителей предупредили, что оперативная ситуация может меняться в течение дня.

Графики отключения света в Днепропетровской области

ДТЭК "Днепровские электросети" уже опубликовал предварительные графики.

В компании подчеркнули, что окончательное решение будет принимать исключительно НЭК "Укрэнерго" после оценки фактической нагрузки на энергосистему.

"Это не означает, что графики будут применены обязательно", - подчеркнули в ДТЭК.

Графики отключений вернулись: где и когда света не будет дольше всего, список областей
/ Скриншот

Потребителям рекомендуют регулярно проверять информацию именно по своему адресу.

Графики отключения света в Запорожской области

"Запорожьеоблэнерго" также получило предупреждение от НЭК "Укрэнерго".

"30 июня в период с 16:00 до 22:00 в Запорожской области возможно применение графиков почасовых отключений в объеме одной очереди одновременно", - сообщили энергетики.

Для промышленности прогнозируются графики ограничения мощности в полном объеме.

Графики отключения света в Черкасской области

В Черкасской области также прогнозируются почасовые отключения одной очереди в период с 16:00 до 22:00.

Для предприятий и бизнеса возможно применение графиков ограничения мощности в полном объеме.

"Ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому возможна корректировка прогнозируемых объемов", - отметили в "Черкассыоблэнерго".

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Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Сергей Коваленко объяснил, почему именно жара может стать главным испытанием для энергосистемы

Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко подчеркнул, что Украина вместе с большинством европейских стран вошла в фазу аномально высоких температур. Для энергетики это означает стремительное увеличение нагрузки, ведь именно летом резко возрастает использование систем кондиционирования как в жилом секторе, так и в бизнесе.

"Европа, а вместе с ней и Украина, вступили в период аномальной жары. Для энергетики это означает одно - резкий рост потребления. В Киеве каждые дополнительные +3 °C сейчас добавляют около 100 МВт нагрузки на систему", - отметил Коваленко.

Графики отключений вернулись: где и когда света не будет дольше всего, список областей
/ Скриншот

Он пояснил, что значительную часть дополнительной нагрузки создают не только бытовые кондиционеры. Крупные офисные центры, торговые комплексы, магазины, производственные предприятия и другие коммерческие объекты используют мощные системы охлаждения, которые существенно увеличивают потребление электроэнергии именно в часы пикового спроса. При этом проблема заключается не только в увеличении нагрузки. Высокие температуры создают дополнительную нагрузку на оборудование, которое уже более четырёх лет работает в чрезвычайно сложных условиях войны и неоднократно подвергалось повреждениям в результате российских атак.

После массированных зимних обстрелов энергетикам удалось восстановить значительную часть поврежденных объектов и стабилизировать работу системы. Однако сейчас продолжается активный сезон ремонтов, поэтому часть оборудования находится на профилактике, а другая вынуждена работать практически на пределе технических возможностей.

"Именно поэтому в ближайшие дни энергосистема будет работать в очень напряженном режиме. Надеюсь, нам удастся пройти этот период без существенных ограничений. Но, как и всегда во время войны, стоит быть готовыми к различным сценариям. Портативный аккумулятор, заряженные гаджеты и немного внимания к сообщениям энергетиков точно не будут лишними", - подчеркнул Коваленко.

Как долго будут длиться отключения света летом

Председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко в интервью РБК-Украина пояснил, что главной угрозой для стабильной работы энергосистемы остаются не погодные условия сами по себе, а возможность новых массированных атак России на объекты генерации. Именно военный фактор, по его словам, будет определять необходимость введения графиков.

"При отсутствии вражеских ударов у нас высокие шансы работать без ограничений. Но враг прекрасно понимает, как устроена наша энергосистема. Если будут массированные атаки на объекты генерации, потребуется сбалансировать энергосистему. Это возможно за счет ограничений и отключений", - отметил Зайченко.

В то же время он обратил внимание, что ситуация этим летом значительно лучше, чем год назад. За последнее время в Украине появилось больше распределенной генерации, активно строятся новые электростанции с дополнительными уровнями физической защиты, а также усилена защита ключевых подстанций как "Укрэнерго", так и операторов систем распределения. Это существенно повышает устойчивость энергосистемы даже в условиях войны.

Отдельно глава компании предупредил, что после масштабных российских атак продолжительность возможных ограничений может увеличиться именно в вечерние часы, когда нагрузка максимальна. Дневной спрос в основном будет покрываться за счет атомной генерации, импорта и возобновляемых источников, однако вечерний максимум придется компенсировать за счет временных ограничений для потребителей.

"Потенциально после массированных обстрелов возможны даже не 2–3 часа, а до 5 часов в пиковые периоды. Дневную зону мы покроем за счет атомной генерации, импорта, распределенной и возобновляемой генерации, а вечерние пики, к сожалению, придется балансировать за счет наших потребителей", - подчеркнул Зайченко.

Атомная генерация Украины
Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Почему вторая половина лета станет самым сложным периодом

Отдельно Виталий Зайченко подробно описал сезонные особенности работы украинской энергосистемы. По его словам, весной ситуацию значительно улучшило резкое увеличение производства электроэнергии на солнечных электростанциях, причем как промышленных, так и домашних.

"Если говорить о летнем периоде работы энергосистемы, то стоит начать с весны, когда производство электроэнергии из возобновляемых источников ощутимо выросло", - отметил он.

В то же время сейчас атомные электростанции проходят плановую ремонтную кампанию. Именно поэтому во второй половине июля и в начале августа ожидается самый низкий уровень производства электроэнергии на АЭС. Именно этот период может совпасть с пиком летней жары, когда использование кондиционеров традиционно резко увеличивает нагрузку. По оценкам "Укрэнерго", в случае длительного периода с температурой выше 30 градусов потребление может вырасти примерно на четверть.

Для компенсации такого спроса энергосистема будет использовать несколько источников. Речь идет о возобновленной тепловой и гидрогенерации, газовых электростанциях, которые запускаются преимущественно в часы вечернего пика, а также об импорте электроэнергии из стран Европы. Несмотря на это, энергетики подчеркивают, что помощь потребителей также остается критически важной.

"Потребитель должен помогать энергосистеме - ограничивать использование мощных электроприборов в пиковые часы утром и вечером", - подчеркнул Зайченко.

Какие регионы могут получить самые жесткие графики

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что украинцам следует быть готовыми к возможному возвращению почасовых отключений уже этим летом. По его мнению, ключевым фактором станет продолжительная жара, которая резко увеличит нагрузку на энергосистему.

"Особенно это касается Киева, Одессы и, безусловно, прифронтовых регионов. Возможно, также Днепропетровской области", - отметил Омельченко в эфире "Ранок.LIVE".

Эксперт пояснил, что солнечные электростанции действительно помогают поддерживать баланс энергосистемы в дневное время, однако их возможностей недостаточно для компенсации вечернего пика потребления, когда выработка солнечной генерации резко падает, а спрос продолжает оставаться высоким.

По оценкам Омельченко, в условиях резкого потепления украинцам следует быть готовыми к графикам продолжительностью примерно два-три часа в сутки. Наиболее сложная ситуация может сложиться именно в крупных городах с высокой концентрацией потребителей, а также в прифронтовых областях, где энергетическая инфраструктура остается наиболее уязвимой.

"Украинцам следует быть готовыми к возвращению графиков отключений в случае резкого повышения температуры воздуха", - подчеркнул Омельченко.

Как приготовить еду без света
Как приготовить еду без света / Инфографика: Главред

Омельченко представил три возможных сценария развития ситуации

Отдельно эксперт проанализировал сразу три варианта развития событий в летний сезон - оптимистический, базовый и пессимистический.

"Оптимистический сценарий предполагает минимальное количество дней с температурой выше 30 градусов и низкую интенсивность российских атак. В таком случае графики отключений для населения могут применяться редко и не более двух часов в сутки", - отметил Омельченко.

В базовом сценарии предполагается жаркое лето, однако без масштабных атак на энергетику. В таких условиях дефицит мощности может составить от двух до двух с половиной гигаватт, а почасовые отключения будут применяться примерно два-четыре часа в сутки только в самые жаркие дни.

Наихудший сценарий, по словам эксперта, возможен в случае сочетания продолжительной жары с новыми массированными ударами России по ключевой инфраструктуре. Тогда дефицит электроэнергии может вырасти до четырех гигаватт, а графики отключений для населения будут действовать до восьми часов в сутки. Больше всего это коснется Киева, Одесской области и прифронтовых регионов.

"Наиболее уязвимые регионы - все прифронтовые области, Одесская область и город Киев, где графики могут быть длиннее, чем в среднем по стране", - подчеркнул Омельченко.

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Как сэкономить на электричестве / Инфографика: Главред

Система уже вступает в период повышенных рисков

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев обратил внимание, что признаки перегрузки сетей уже начали проявляться ещё до наступления пиковой летней жары. По его словам, в отдельных районах Киева уже дважды возникали ситуации, когда из-за чрезмерной нагрузки отключалось оборудование распределительных подстанций.

"Мы ещё три суток назад вступили в необратимые периоды этого лета. Это системные ограничения как для промышленных, так и для бытовых потребителей электроэнергии", - отметил Игнатьев в эфире "День.LIVE".

Эксперт пояснил, что главной причиной таких случаев стало стремительное увеличение потребления электроэнергии во время жаркой погоды. Дополнительную нагрузку создают прежде всего кондиционеры, которые одновременно включаются в жилых домах, офисах и торговых центрах. По его словам, именно вечерние часы остаются наиболее проблемными, ведь солнечные электростанции уже не вырабатывают электроэнергию, в то время как температура воздуха еще остается высокой.

Он также обратил внимание, что аналогичные оценки относительно возможных ограничений уже озвучивал глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко. Именно поэтому украинцам стоит внимательно следить за сообщениями операторов системы распределения и быть готовыми к возможным вечерним графикам отключений.

"При таких температурных режимах мы ожидаем ограничения потребления бытовыми потребителями до пяти часов в вечерние часы, когда солнце уже не светит, но сохраняются высокие температуры и люди массово используют кондиционеры", - подытожил Игнатьев.

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О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.

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