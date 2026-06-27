Угроза "котла" и новая цель ВСУ: что означает появление украинского флага на Кинбурне

Силы обороны практически перерезали пути снабжения российских войск на Кинбурнском полуострове. Эксперты оценили вероятность образования оперативного котла.

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Что означает появление украинского флага на Кинбурне / Коллаж: Главред

Ключевые тезисы:

ВСУ подняли флаг Украины на Кинбурне и перерезали логистику РФ

Военные заставили врага отступить, в настоящее время продолжается его эвакуация

В ВМС подчеркивают, что коса по-прежнему остается зоной боевых действий

На Кинбурнской косе, которая остается под российской оккупацией с начала полномасштабной войны, подняли государственный флаг Украины. Одновременно с этим Силы обороны продолжают наносить удары по российским позициям, разрушают логистику врага и вынуждают оккупационные подразделения сталкиваться со все большими трудностями с обеспечением.

Главред выяснил, можно ли говорить об освобождении Кинбурнской косы и что означает появление там украинского флага.

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Логистика россиян практически разрушена, операция на Кинбурне продолжается

В оперативно-тактической группировке "Одесса" сообщили, что украинские военные продолжают комплексную операцию на Южном направлении. Её главной целью остаётся ослабление российской группировки на Кинбурнском полуострове путём системного поражения командных пунктов, мест запуска беспилотников и логистических маршрутов. Появление украинского флага над Кинбурном стало еще одним элементом этой операции, демонстрирующим, что Украина не отказывается от борьбы за оккупированную территорию.

"Силы обороны проводят комплексную операцию на пути к Крыму и напоминают оккупантам, кто здесь хозяин. Украинский флаг появился на Кинбурнском полуострове. Это — юг Николаевской области, который до сих пор считался оккупированным", — отметили военные в комментарии 24 каналу.

Кинбурнская коса / Инфографика: Главред

В командовании пояснили, что в последнее время украинские подразделения целенаправленно уничтожают важные военные объекты россиян. В частности, были поражены пункты управления ударными беспилотниками "Молния", расположенные южнее Кинбурна возле населенного пункта Очаковское. Именно оттуда оккупанты регулярно запускали дроны по гражданской инфраструктуре правобережной части Николаевской области. Под ударами российских БПЛА оказывались жилые дома и автомобили мирных жителей. В военном командовании подчеркнули, что комплексное поражение таких объектов напрямую влияет на возможности врага продолжать атаки.

"Сейчас мы вместе с силами и средствами старших начальников из УВ(с) "Юг" практически отрезали логистику оккупантов на Кинбурнской косе. Поставки боеприпасов, продовольствия и топлива фактически остановлены. Солдат без еды и пресной воды воевать не сможет. Поэтому, по данным разведки, у них сейчас идет эвакуация", — заявил командир ОТУ "Одесса" полковник Денис Носиков.

Россияне эвакуируются с Кинбурна

В Региональном управлении Сил территориальной обороны "Юг" опубликовали видео с украинским флагом на Кинбурнской косе.

"В результате мощного огневого поражения Силы обороны Юга заставили оккупантов отступить с занимаемых позиций, происходит эвакуация уцелевшего личного состава, оккупанты покидают свои рубежи обороны", — сообщили украинские военные.

В командовании уточнили, что последние удары стали частью системной кампании по уничтожению российских сил на южном направлении.

"Мы не останавливаемся! Когда-нибудь наши танки всё же доберутся до Джанкоя!", — подчеркнули в Силах территориальной обороны "Юг".

Что происходит на Кинбурнской косе — DeepState

Аналитики DeepState призвали критически относиться к сообщениям, которые массово распространялись после появления украинского флага на Кинбурнской косе.

"На сегодняшний день нет никаких подтверждений активного отхода россиян с косы. Более того, враг продолжает использовать эту местность для запусков БПЛА "Молния" в сторону Николаева и Херсона и располагает другими средствами в виде РЭБ и РЭР", — отметили аналитики.

В DeepState пояснили, что Силы обороны действительно активно затрудняют работу российской группировки на Кинбурне, регулярно нанося удары по позициям, логистике и технике противника. Однако это не означает автоматического освобождения территории или начала масштабного наступления. Враг, несмотря на потери, продолжает использовать косу в качестве плацдарма для атак беспилотниками и размещения средств радиоэлектронной борьбы.

Кинбурнская коса / Фото: Deepstatelivemap

"Никакого наступления на Кинбурнской косе не происходит, а флаг был сброшен с дрона, что является просто приятным фактом", — подчеркнули эксперты DeepState.

Кто установил флаг на Кинбурнской косе

Пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук подтвердил, что государственный флаг Украины на Кинбурнской косе появился не случайно. По его словам, специальную операцию провели военнослужащие ВМС Украины, однако детали ее проведения из соображений безопасности пока не разглашаются. Он подчеркнул, что символический эффект такой акции имеет важное психологическое значение как для украинцев, так и для российских оккупантов.

"Демонстрация флага — это очень важный момент в любых боевых действиях. Россияне не жалеют жизней своих солдат ради того, чтобы установить триколор даже на тех территориях, которые они не захватили. Мы, конечно, так не поступаем, потому что для нас люди важнее символов. Но когда такая возможность появляется, мы напоминаем о себе, а именно о том, что Кинбурн — это Украина", — подчеркнул Дмитрий Плетенчук в комментарии ТСН.

Он также подтвердил, что последние удары по российским подразделениям на Кинбурне были чрезвычайно болезненными для противника. По его словам, оккупанты понесли серьёзные потери и были вынуждены отступить к своим основным позициям. Вместе с тем украинские военные продолжают методично разрушать логистическое обеспечение врага, что напрямую влияет на его боеспособность. В то же время пресс-секретарь подчеркнул, что это не означает полного прекращения российского присутствия на косе, поскольку оккупанты и в дальнейшем будут пытаться использовать её для ударов по Очакову, Куцурубской общине и всему побережью Николаевской области.

"Но на данный момент говорить о том, что территория Кинбурнской косы освобождена от противника, мы не можем. Она остается зоной боевых действий, работа по уничтожению противника продолжается", — подчеркнул Дмитрий Плетенчук.

Почему Кинбурнская коса остается одной из ключевых целей

Объясняя стратегическое значение Кинбурнской косы, Дмитрий Плетенчук обратил внимание на то, что контроль над этой территорией позволяет России фактически блокировать выход из николаевских морских портов в Чёрное море. Кроме того, оккупанты используют косу как плацдарм для постоянного давления на прибрежные общины Николаевской области и контроля над Бугско-Днепровско-лиманским каналом.

Он добавил, что окончательное освобождение Кинбурнской косы напрямую зависит от общей ситуации на южном фронте. По его словам, полное освобождение станет возможным только в ходе масштабной общевойсковой операции, когда украинские силы смогут продвинуться с материковой части в направлении левого берега Херсонской области. До этого времени украинские военные будут продолжать систематически ослаблять противника, разрушая его логистические возможности и вынуждая российское командование тратить все больше ресурсов на удержание своих позиций.

"Без логистики россиянам воевать будет гораздо сложнее. Поэтому забегать вперед не будем, а тем более недооценивать противника — там мощная группировка. Но тем не менее мы даем им бой и тем самым заставляем их лишний раз задуматься, стоит ли им заходить на косу", — резюмировал Дмитрий Плетенчук.

Херсон / Инфографика: Главред

Российские войска могут оказаться в оперативном котле

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что ситуация вокруг Кинбурнской косы всё больше напоминает логистическую ловушку для российских войск.

"Если украинские военные отрежут логистику оккупантов так же, как сейчас это происходит в отношении Крыма, для россиян там сформируется оперативный котел. Они понимают, что не выживут в такой ситуации, поэтому уже начинают отходить. Они выводят войска, потому что осознают, что выход наших сил в направлении Скадовска, в том числе со стороны Олешек, вполне возможен", — отметил Свитан в комментарии 24 каналу.

В то же время эксперт подчеркнул, что даже при благоприятном развитии событий речь не идет о молниеносной операции. По его мнению, потенциальное продвижение украинских сил в район Скадовска возможно лишь при условии накопления достаточных ресурсов и создания необходимого преимущества над противником. Важнейшей предпосылкой он называет авиационную составляющую. Именно украинская авиация, убежден Свитан, должна постепенно подавить российскую систему противовоздушной обороны и нанести максимальный урон наземным подразделениям. Только после этого может появиться реальная возможность для форсирования Днепра и развития наступательных действий на левом берегу Херсонской области.

Какая главная задача стоит перед Силами обороны

Военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко в эфире "Киев 24" обратил внимание, что Кинбурнская коса давно используется российскими войсками в качестве важной военной площадки. Именно оттуда противник запускает беспилотники, ведет радиоэлектронную разведку и развертывает комплексы радиоэлектронной борьбы, которые создают существенные препятствия для работы украинских морских и воздушных дронов.

"Если посмотреть на предыдущее развитие событий, то враг то отходил, то снова заходил на эту территорию. Фактически они действуют там на ротационной основе", — пояснил Мусиенко.

По словам аналитика, в настоящее время район Кинбурнской косы остается местом активных боевых действий, поэтому оценивать ситуацию только через призму присутствия или отсутствия отдельных подразделений было бы преждевременно.

"Главная цель Украины — не просто зайти на косу. В первую очередь нужно уничтожить силы и средства, которые россияне используют для атак и борьбы с нашими беспилотниками. Именно это является ключевой задачей. А вопрос о дальнейшем пребывании наших подразделений после полного изгнания противника будет решаться уже на следующем этапе", — подчеркнул военный аналитик.

Кинбурнская коса / Фото: УНИАН

Кинбурнская коса может стать частью гораздо более масштабной операции

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что появление украинского флага на Кинбурнской косе может быть лишь одним из элементов более масштабной поэтапной операции украинских Сил обороны на юге. По его словам, значение этой территории выходит далеко за пределы локального плацдарма, ведь она существенно влияет на ситуацию с безопасностью в Николаевской, Херсонской и даже Одесской областях.

"Кинбурнская коса имеет чрезвычайно важное стратегическое значение. Именно оттуда оккупанты могут наносить удары, совершать диверсии и налёты в направлении Очакова, Николаевской области, а также создавать угрозы для Одесского региона. Кроме того, они частично контролируют Днепровский лиман", — подчеркнул Коваленко в комментарии УНИАН.

Аналитик подробно объяснил, что присутствие российских подразделений на косе фактически ограничивает судоходство в Днепровском лимане и создает постоянную опасность для гражданского и военного транспорта. Из-за этого значительно осложняется ситуация с безопасностью для Очакова, Николаева, Херсона и частично Одессы. Именно поэтому, по его мнению, полная зачистка Кинбурнской косы от российских оккупационных войск имеет принципиальное значение. Речь идет не только об отдельных участках, а обо всем районе — от территории Национального природного парка "Белобережье Святослава" до Ягорлицкого заказника и, по возможности, еще дальше.

"Идеальным вариантом была бы полная очистка всей Кинбурнской косы. Это позволило бы превратить Днепровский лиман в гораздо более безопасную акваторию и существенно улучшить ситуацию с безопасностью для Николаева, Очакова, Одессы и частично Херсона", — подчеркнул обозреватель.

Кинбурнская коса / Фото: УНИАН

Логистический локдаун постепенно истощает российскую группировку

Коваленко также обратил внимание, что возможный отход российских войск с отдельных позиций на Кинбурнской косе может быть прямым следствием комплексных действий украинских Сил обороны по разрушению логистики противника. Он подчеркнул, что ситуация в Херсонской области существенно отличается от Запорожского направления или Крыма из-за специфики транспортной сети, однако даже там возможности России постепенно сокращаются.

"Если брать именно западную часть косы и административную границу с Николаевской областью, там не так много важных транспортных путей. Фактически ключевой остается дорога в направлении Бехтеров. Именно поэтому отдельные районы могут в ближайшее время оказаться в очень интересном положении", — отметил эксперт.

По его словам, сейчас у украинских военных гораздо больше инструментов воздействия на оккупированную часть Херсонской области, чем это было даже год назад. Разрушение логистики, удары по тыловым объектам и постоянное давление на транспортные маршруты постепенно создают условия, при которых отдельные участки фронта могут быть освобождены значительно быстрее. В то же время он подчеркнул, что если российские войска покидают определенные позиции, эти районы не могут оставаться пустыми — их обязательно занимают украинские подразделения, которые развивают дальнейшее наступление.

"Если российские оккупанты покидают свои позиции, они не остаются пустыми. Их обязательно занимают другие силы. Именно поэтому мы можем говорить о постепенном развитии событий, которое способно ускорить освобождение отдельных территорий", — подчеркнул Коваленко.

Крым не является первоочередной целью

По мнению военно-политического обозревателя, нынешние события вокруг Кинбурнской косы следует рассматривать как часть более широкой стратегии, направленной на максимальное истощение российской группировки на юге Украины. Он подчеркнул, что, хотя внимание общественности часто сосредоточено на Крыме, первоочередной военной целью остается именно освобождение материковой части Херсонской и Запорожской областей.

Коваленко также отметил, что сама Кинбурнская коса представляет собой сложную территорию для длительного удержания даже после её освобождения. Именно поэтому потенциальная операция, если она будет реализована, должна выходить далеко за пределы отдельного узкого участка суши и охватывать значительно более обширный район. Только при таких условиях можно будет обеспечить долгосрочный контроль над акваторией Днепровского лимана и создать устойчивую систему обороны.

"Многие сейчас говорят о Крыме, но это не является первоочередной целью. Основная задача — материковая часть юга Украины. Если сейчас на Кинбурнской косе действительно что-то происходит, то это может быть лишь одним из элементов гораздо более масштабной операции. Положительные тенденции уже заметны, а операции на левом берегу Днепра вполне реалистичны, тогда как разговоры о десанте в Крым пока выглядят фантастическими", — подытожил аналитик.

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О персоне: Дмитрий Плетенчук Дмитрий Викторович Плетенчук — украинский военнослужащий, капитан 3-го ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024 года). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресс-офицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Олексы Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресс-офицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно в тактической группе "Гром". В мае 2023 года стал пресс-секретарем командования ВМС ВС Украины.

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