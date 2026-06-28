40 дней для Путина: как Украина заставит Россию прекратит войну

Россия обладает достаточными ресурсами для продолжения войны еще длительное время.

https://glavred.info/analytics/40-dney-dlya-putina-kak-ukraina-zastavit-rossiyu-prekratit-voynu-10776374.html Ссылка скопирована

Как Украина заставит Россию прекратит войну

Читайте в материале:

Зеленский утвердил 40-дневную операцию СБУ

Эксперты оценили, как это повлияет на войну

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новую 40-дневную операцию Службы безопасности Украины, направленную на усиление давления на страну-агрессора. На фоне масштабных ударов по военной, транспортной и нефтяной инфраструктуре России и оккупированного Крыма аналитики все чаще обсуждают, сможет ли такая стратегия приблизить окончание войны и вынудить Кремль искать переговорное решение.

Зеленский утвердил 40-дневную операцию против России

В четверг, 25 июня, Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад генерал-майора Евгения Хмары о работе Службы безопасности Украины, в частности Центра специальных операций "Альфа", а также о применении дальнобойных средств поражения.

видео дня

По итогам совещания глава государства утвердил специальную операцию продолжительностью 40 дней.

"Утвердил для Службы 40-дневную операцию воздействия на государство-агрессора с целью побуждения к прекращению войны", — сообщил Зеленский.

Президент также отметил, что подразделения СБУ уже несколько месяцев демонстрируют высокую эффективность на фронте благодаря использованию различных типов беспилотников. По его словам, ЦСО "Альфа" остается одним из лидеров по количеству пораженной техники и личного состава российских войск.

Украина усиливает давление на Крым

Одним из ключевых направлений новой стратегии остается оккупированный Крым.

Как пишет британское издание The Times, Украина последовательно усиливает удары по транспортной, энергетической и военной инфраструктуре полуострова. Под атаками оказываются дороги, железнодорожные линии, мосты, нефтебазы, объекты энергетики и логистические маршруты, связывающие Крым с территорией России.

По данным издания, в последние недели неоднократно подвергались ударам паромные переправы, фиксировались повреждения инфраструктуры, перебои с электроснабжением и проблемы с поставками топлива.

Кроме того, жители полуострова сталкиваются с очередями на автодорогах к Керченскому мосту, ограничениями в работе транспорта и отменой части туристических бронирований.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявлял, что Киев реализует стратегию постепенной изоляции Крыма при помощи беспилотников. Главная задача — осложнить снабжение российских войск и нарушить работу военной логистики.

Почему Крым остается ключевой целью

Эксперты отмечают, что Крым имеет для Кремля не только военное, но и огромное политическое значение.

Полуостров остается главной базой российского Черноморского флота и одновременно символом политики Владимира Путина после его аннексии в 2014 году.

The Times отмечает, что именно поэтому усиление давления на Крым способно поставить российское руководство перед непростым выбором — искать пути к переговорам либо идти на дальнейшую эскалацию войны.

Издание также пишет, что среди российских элит существуют две противоположные позиции: часть выступает за замораживание конфликта, тогда как другая настаивает на продолжении мобилизации и усилении боевых действий.

При этом сам Путин, по мнению авторов материала, может выбрать любой из этих вариантов в зависимости от развития ситуации.

В Минобороны назвали фактор, который может ускорить окончание войны

Советник министра обороны Украины по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флэш", считает, что Россия обладает достаточными ресурсами для продолжения войны еще длительное время.

По его словам, российское руководство способно ежемесячно восполнять потери личного состава и поддерживать производство беспилотников и ракет, в том числе при поддержке Китая.

Однако, по мнению Бескрестнова, существует другой фактор, который способен ускорить завершение войны.

Он считает, что все большее значение приобретает влияние происходящего непосредственно на жителей России.

"Реальная возможность ускорить окончание войны заключается в реакции населения России на наши действия. Раньше "СВО" была где-то далеко, а теперь вдруг оказалась рядом", — отметил советник.

По его мнению, чем сильнее последствия войны будут ощущаться внутри России, тем больше граждан начнут искать альтернативные источники информации и критически воспринимать официальную позицию властей.

Бескрестнов также подчеркнул, что современные войны ведутся не только на поле боя, но и в информационном пространстве.

Когда может закончиться война

Руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович считает, что вероятность переговоров сегодня значительно выше, чем несколько месяцев назад.

По его оценке, вероятность временного прекращения активных боевых действий сейчас составляет около 30%.

Эксперт допускает, что при благоприятном развитии событий переговорный процесс может активизироваться уже в период с середины октября до начала ноября.

При этом полноценного мирного соглашения ожидать пока не стоит.

По мнению Рейтеровича, наиболее вероятным сценарием может стать временная заморозка конфликта по аналогии с ситуацией между Северной и Южной Кореей.

Эксперт подчеркивает, что пока Владимир Путин остается у власти, подписание полноценного мирного договора между Украиной и Россией выглядит маловероятным. Однако даже прекращение активной фазы боевых действий, по его словам, может дать Украине время для восстановления экономики, укрепления армии и дальнейшего развития международной поддержки.

Читайте также:

О персоне: Игорь Рейтерович Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма

Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 1999 - 2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВІКНА". В 2003 - 2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины". Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального

университета имени Тараса Шевченко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред