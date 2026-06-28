The Times о Крыме: Кремль может пойти на переговоры или резко повысить ставки

Дальнейшее развитие ситуации может поставить российское руководство перед непростым выбором.

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Кремль может пойти на переговоры или резко повысить ставки / Коллаж: Главред, фото: x.com/Krymsky_bridge, УНИАН, скриншот

Кратко:

Украинские беспилотники атакуют логистические объекты в Крыму

Крым имеет особое значение для Владимира Путина

На территории Крыма введен режим чрезвычайной ситуации на фоне усиливающихся ударов Украины по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры. Как пишет британское издание The Times, Киев последовательно наращивает давление на полуостров, который остается одним из ключевых стратегических и символических регионов для России.

В последние дни украинские беспилотники и ракеты все чаще атакуют дороги, железнодорожные пути и мосты, связывающие Крым с материковой частью РФ. Под удары также попадают объекты энергетики и топливной инфраструктуры.

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По данным издания, атакам подвергались паромные переправы, часть транспортных маршрутов была временно закрыта, а на отдельных участках зафиксированы повреждения инфраструктуры. Кроме того, в некоторых районах наблюдались перебои с электроснабжением, а гражданское население столкнулось с ограничениями в поставках топлива.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявлял, что Киев реализует стратегию постепенной "изоляции Крыма с помощью беспилотников". По его словам, главная цель таких операций - осложнить логистику, снабжение российских войск и работу военной инфраструктуры на полуострове.

Как отмечает The Times, дальнейшее развитие ситуации может поставить российское руководство перед непростым выбором: активизировать поиск переговорных решений или, напротив, пойти на дальнейшую эскалацию конфликта.

Последствия для гражданского населения

Несмотря на военный характер кампании, всё больше страдает гражданская инфраструктура. Сообщается о перебоях с электричеством, дефиците топлива и отмене части туристических бронирований.

Также фиксируются пробки на подъездах к Керченскому мосту, где образуются очереди из транспорта, пытающегося покинуть полуостров.

Крым имеет особое значение для Владимира Путина – как стратегическая база Черноморского флота, так и символический элемент его политического наследия. После аннексии полуострова в России наблюдался массовый общественный энтузиазм, что подчеркивает важность Крыма для российского руководства.

Стратегия Украины: давление с целью переговоров

Киев, как отмечает издание, использует все более эффективные средства поражения средней дальности для атак по российским базам и линиям снабжения.

Цель кампании, по оценкам автора, заключается в том, чтобы заставить Кремль пойти на переговоры, поставив под угрозу контроль России над Крымом.

В то же время существует риск, что такая стратегия может спровоцировать эскалацию со стороны Москвы. Издание описывает два подхода среди российских элит к будущему войны: прагматический, предполагающий замораживание конфликта, и радикальный, призывающий к дальнейшей эскалации и мобилизации.

Российский диктатор Владимир Путин может выбрать более осторожный подход, но в условиях давления способен принимать непредсказуемые решения.

Издание подытоживает: "Если он боится, что потеря Крыма… приведет к его падению, он может решить вести переговоры, но с такой же легкостью может поддаться искушению повысить ставки".

Крымский мост, атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Удары по целям РФ — новости по теме

Главред ранее писал, что Чонгарский мост парализован. После атаки движение по мосту было полностью остановлено, а транспортное сообщение через него оказалось заблокировано.

Напомним, в Краснодарском крае РФ было шумно. Неизвестные дроны атаковали один из крупнейших в регионе нефтеперерабатывающих заводов — Ильский НПЗ.

Ранее украинские военные применили "дальнобойные санкции" и поразили нефтеперерабатывающий завод в Саратове. НПЗ находится на расстоянии около 700 километров от линии фронта.

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Об источнике: The Times The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

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