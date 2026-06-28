Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

The Times о Крыме: Кремль может пойти на переговоры или резко повысить ставки

Виталий Кирсанов
28 июня 2026, 13:31
google news Подпишитесь
на нас в Google
Дальнейшее развитие ситуации может поставить российское руководство перед непростым выбором.
Кремль может пойти на переговоры или резко повысить ставки
Кремль может пойти на переговоры или резко повысить ставки / Коллаж: Главред, фото: x.com/Krymsky_bridge, УНИАН, скриншот

Кратко:

  • Украинские беспилотники атакуют логистические объекты в Крыму
  • Крым имеет особое значение для Владимира Путина

На территории Крыма введен режим чрезвычайной ситуации на фоне усиливающихся ударов Украины по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры. Как пишет британское издание The Times, Киев последовательно наращивает давление на полуостров, который остается одним из ключевых стратегических и символических регионов для России.

В последние дни украинские беспилотники и ракеты все чаще атакуют дороги, железнодорожные пути и мосты, связывающие Крым с материковой частью РФ. Под удары также попадают объекты энергетики и топливной инфраструктуры.

видео дня

По данным издания, атакам подвергались паромные переправы, часть транспортных маршрутов была временно закрыта, а на отдельных участках зафиксированы повреждения инфраструктуры. Кроме того, в некоторых районах наблюдались перебои с электроснабжением, а гражданское население столкнулось с ограничениями в поставках топлива.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявлял, что Киев реализует стратегию постепенной "изоляции Крыма с помощью беспилотников". По его словам, главная цель таких операций - осложнить логистику, снабжение российских войск и работу военной инфраструктуры на полуострове.

Как отмечает The Times, дальнейшее развитие ситуации может поставить российское руководство перед непростым выбором: активизировать поиск переговорных решений или, напротив, пойти на дальнейшую эскалацию конфликта.

Последствия для гражданского населения

Несмотря на военный характер кампании, всё больше страдает гражданская инфраструктура. Сообщается о перебоях с электричеством, дефиците топлива и отмене части туристических бронирований.

Также фиксируются пробки на подъездах к Керченскому мосту, где образуются очереди из транспорта, пытающегося покинуть полуостров.

Крым имеет особое значение для Владимира Путина – как стратегическая база Черноморского флота, так и символический элемент его политического наследия. После аннексии полуострова в России наблюдался массовый общественный энтузиазм, что подчеркивает важность Крыма для российского руководства.

Стратегия Украины: давление с целью переговоров

Киев, как отмечает издание, использует все более эффективные средства поражения средней дальности для атак по российским базам и линиям снабжения.

Цель кампании, по оценкам автора, заключается в том, чтобы заставить Кремль пойти на переговоры, поставив под угрозу контроль России над Крымом.

В то же время существует риск, что такая стратегия может спровоцировать эскалацию со стороны Москвы. Издание описывает два подхода среди российских элит к будущему войны: прагматический, предполагающий замораживание конфликта, и радикальный, призывающий к дальнейшей эскалации и мобилизации.

Российский диктатор Владимир Путин может выбрать более осторожный подход, но в условиях давления способен принимать непредсказуемые решения.

Издание подытоживает: "Если он боится, что потеря Крыма… приведет к его падению, он может решить вести переговоры, но с такой же легкостью может поддаться искушению повысить ставки".

Крымский мост, атаки на Крымский мост
Крымский мост, атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Удары по целям РФ — новости по теме

Главред ранее писал, что Чонгарский мост парализован. После атаки движение по мосту было полностью остановлено, а транспортное сообщение через него оказалось заблокировано.

Напомним, в Краснодарском крае РФ было шумно. Неизвестные дроны атаковали один из крупнейших в регионе нефтеперерабатывающих заводов — Ильский НПЗ.

Ранее украинские военные применили "дальнобойные санкции" и поразили нефтеперерабатывающий завод в Саратове. НПЗ находится на расстоянии около 700 километров от линии фронта.

Читайте также:

Об источнике: The Times

The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Кремль Владимир Путин the Times новости Крыма война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
The Times о Крыме: Кремль может пойти на переговоры или резко повысить ставки

The Times о Крыме: Кремль может пойти на переговоры или резко повысить ставки

13:31Украина
Украина нанесла мощный удар по РФ в День Конституции: Зеленский раскрыл детали

Украина нанесла мощный удар по РФ в День Конституции: Зеленский раскрыл детали

12:42Война
Оккупанты сбросили авиабомбы на Запорожье: есть раненые

Оккупанты сбросили авиабомбы на Запорожье: есть раненые

12:12Война
Реклама

Популярное

Ещё
Правильный уход за огурцами в жару — как помочь грядкам

Правильный уход за огурцами в жару — как помочь грядкам

Привыкли справляться со всем сами: знаки зодиака, которые никогда не просят о помощи

Привыкли справляться со всем сами: знаки зодиака, которые никогда не просят о помощи

Иначе доставят в ТЦК: что должны носить с собой мужчины, если "Резерв+" не работает

Иначе доставят в ТЦК: что должны носить с собой мужчины, если "Резерв+" не работает

Что означает украинское слово "баблятися": настоящее значение знают единицы

Что означает украинское слово "баблятися": настоящее значение знают единицы

"Я взлетела, ты прощай": Лорак заговорила о разбитом сердце и сбежала с дочерью

"Я взлетела, ты прощай": Лорак заговорила о разбитом сердце и сбежала с дочерью

Последние новости

13:31

Обычный чайный пакетик избавит сковороду от стойкого нагара: как работает лайфхак

13:31

The Times о Крыме: Кремль может пойти на переговоры или резко повысить ставки

13:08

Чем заменить "тещин язык" и сэкономить пространство: новый тренд для мини-комнатВидео

13:07

Жара губит помидоры: как правильно защитить грядки и сохранить завязь

12:42

Украина нанесла мощный удар по РФ в День Конституции: Зеленский раскрыл детали

Путину нечего предложить Трампу, Россия боится изменения настроений в США — РейтеровичПутину нечего предложить Трампу, Россия боится изменения настроений в США — Рейтерович
12:41

"Муж и жена": Даша Квиткова и футболист Бражко отгуляли роскошную свадьбуВидео

12:21

Любовный гороскоп с 29 июня по 5 июля: Овнам — эмоции, Тельцам — спокойствие

12:12

Оккупанты сбросили авиабомбы на Запорожье: есть раненыеФото

12:11

Комары бесследно исчезнут из сада: одно простое средство будет отпугивать их всё лето

Реклама
11:48

"Деньги не могли испариться": с терминалами ПриватБанка начались серьезные проблемы

11:47

Китайский гороскоп на завтра, 29 июня: Собакам - встреча, Быкам - советы

11:46

Не блажь, а гениальный расчет: почему в Англии строят волнистые заборы

11:31

Гороскоп Таро на неделю с 29 июня по 5 июля: Овнам — признание, Девам — тревоги

11:06

Забытое украинское слово "блуква": что оно на самом деле означает

10:59

Почему 29 июня нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

10:58

В эти даты будет клевать лучше всего: лунный календарь рыбака на июль 2026Видео

10:55

"Пришли волчицы Винника": на концерте Барских произошла потасовкаВидео

10:43

Финансовый гороскоп с 29 июня по 5 июля: Близнецам — баланс, Ракам — экономия

10:12

Временная поверенная в делах США завершает миссию в Украине – что случилось

10:01

Словакия не будет платить за войну в Украине: Фицо сделал резкое заявление

Реклама
09:56

Осиная талия: жена Ткача откровенно показала фигуру после похудения на 30 кг

09:45

Выбор идеального арбуза в минуту: что именно выдает испорченный плод на прилавкеВидео

08:59

Недовольство войной в РФ может подтолкнуть Путина к более жестким действиям – CBC

08:51

Клубника отплодоносила: три правила ухода для щедрого урожая в следующем годуВидео

08:31

Дым виден за километры: в Краснодарском крае после атаки дронов масштабно горит НПЗВидео

08:10

Действительно ли Путин готов применить ядерное оружие: Денисенко объяснилмнение

07:37

РФ ударила баллистикой по Киеву: что известно о последствиях ночной атаки

05:55

"Их стирают": королевская семья нанесла жесткий удар Меган и Гарри

05:30

Черная полоса вот-вот закончится: каких знаков зодиака ждут счастливые перемены

04:12

Твердый сыр не будет портиться неделями: как правильно его хранить

03:33

Почему нельзя оставлять фотографии умерших на стене: мнение психологов и приметы

03:08

Кому легко найти новых друзей: два самых общительных знака зодиака

02:32

"Полякам придется привыкать": экс-глава МИД назвал причину скандалов между странами

02:02

Как красиво назвать Сергея на украинском: варианты, заменяющие русифицированные

01:30

Космический обман раскрыт: под льдом скрывается раскалённый океан

27 июня, суббота
23:31

Правильный уход за огурцами в жару — как помочь грядкам

23:16

Как могут убрать Путина: раскрыт главный сценарий переворота в РФ

22:46

Девушка старше на 10 лет: еще один сын Бэкхемов собрался жениться

22:42

Как вернуть свежесть кухонным полотенцам: простой трюк, который устранит жир и запах

22:08

Новое изменение цен на продукты: украинцам рассказали, к чему готовиться

Реклама
22:06

Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля: Тельцам — деньги, Львам — проекты

21:13

Президент Сербии Вучич объявил об отставке и досрочных выборах: что известно

21:09

Секреты украинского языка: кого на самом деле наши предки называли "вишкребком"

21:05

Трамп разочарован в Путине и не исключает отказа от "духа Анкориджа" - Axios

20:22

Откуда взялись названия дней недели: какие тайны скрывает календарь

20:03

Без кондиционера и вентилятора: простой фокус мгновенно охладит дом в жару

19:51

Летняя жара может вызвать отключение света до 5 часов в сутки: что известно

19:38

Иначе доставят в ТЦК: что должны носить с собой мужчины, если "Резерв+" не работает

19:26

Пластика груди в счет мертвого оккупанта: дочь путиниста Пригожина кинули в РФ

19:19

Кислотный трюк для кухни — зачем хозяйки выливают кетчуп в раковину

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости Днепра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять