Удары по россиянам в Крыму: в британской разведке назвали вероятные цели

Украина системно усиливает удары по российским логистическим цепочкам, используя дальнобойные средства поражения и беспилотники.

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Наносятся удары по целям РФ / коллаж: Главред, фото: Telegram-канал Exilenova+

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Украина системно усиливает удары по российским логистическим цепочкам

Расширяются возможности Украины для воздействия на Крымский мост

Разведка Великобритании в своём аналитическом обзоре оценила последствия украинских ударов по временно оккупированному Крыму и отметила рост возможностей Киева воздействовать на ключевую логистическую инфраструктуру, включая район Крымского моста.

Согласно опубликованным данным, в ночь на 20 июня украинские силы атаковали объекты на полуострове и переправы через Керченский пролив. Целями стали системы ПВО, топливные склады и три автомобильных парома. Их вывод из строя, как отмечают аналитики, усугубил уже существующие проблемы со снабжением региона.

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В обзоре подчёркивается, что на оккупированной территории фиксируется дефицит топлива и перебои в работе переправ. При этом ранее повреждённые паромы, обеспечивающие военную логистику, по оценкам разведки, находятся в ремонте.

Британские аналитики также указывают, что Украина системно усиливает удары по российским логистическим цепочкам, используя дальнобойные средства поражения и беспилотники. Это, в свою очередь, оказывает давление на систему противовоздушной обороны даже в наиболее защищённых районах.

В результате, по оценке разведки, расширяются возможности Украины для воздействия на Крымский мост — стратегически важный объект, имеющий большое значение для российского руководства.

/ Инфографика: Главред

Масштабная операция дронов: удары по объектам противника

Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ ранее провели комплексную операцию против военной инфраструктуры на временно оккупированных территориях.

По данным командования, беспилотники поразили 36 целей в глубоком тылу противника. Среди них — пункты управления, радиолокационные станции, логистические узлы, а также объекты топливно-энергетического комплекса.

Удары по целям РФ — новости по теме

Главред ранее писал, что Чонгарский мост парализован. После атаки движение по мосту было полностью остановлено, а транспортное сообщение через него оказалось заблокировано.

Напомним, в Краснодарском крае РФ было шумно. Неизвестные дроны атаковали один из крупнейших в регионе нефтеперерабатывающих заводов — Ильский НПЗ.

Ранее украинские военные применили "дальнобойные санкции" и поразили нефтеперерабатывающий завод в Саратове. НПЗ находится на расстоянии около 700 километров от линии фронта.

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Об источнике: оборонная разведка Британии Оборонная разведка (англ. Defence Intelligence, DI) - одна из спецслужб Великобритании, в отличие от других британских спецслужб (MI-5, МИ-6 и Центра правительственной связи), является не самостоятельной организацией, а подразделением Министерства обороны и финансируется в рамках бюджета министерства. Численность персонала составляет примерно 4500 человек, из которых около 700 работают в штаб-квартире министерства обороны в Уайтхоле, а остальные - в подразделениях Вооруженных Сил. В этой организации работает как военный, так и гражданский персонал, численность военных составляет примерно 60 %. Материалы Оборонной разведки используются в работе Объединенного разведывательного комитета и оказания помощи другим заинтересованным государственным ведомствам Великобритании и ее партнерами (НАТО, Европейский Союз и т. д.), пишет Википедия.

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