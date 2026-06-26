Польша не хочет принимать детей украинских военных на оздоровление - детали

Кратко:
- Оздоровлять детей согласились города Венгрии и стран Балтии
- В самом Ивано-Франковске продолжается летняя оздоровительная кампания
Польские города-партнеры отказываются принимать украинских детей на отдых. Об этом заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в эфире радио "Западный полюс".
По словам Марцинкива, по сравнению с прошлыми годами количество польских городов, готовых принять украинских детей, заметно уменьшилось. Вместо этого Ивано-Франковск активно ищет новых партнеров – и уже нашел: оздоровлять детей согласились города Венгрии и стран Балтии.
"Если в прошлые годы польские города принимали больше детей, то в этом году многие города, к сожалению, отказались. Жаль, что сейчас в польских городах царит такая антиукраинская истерия", – сказал мэр.
Приоритет при распределении мест для отдыха за рубежом – дети погибших и пропавших без вести военнослужащих 102-й отдельной бригады территориальной обороны, как отметил городской голова.
По имеющимся данным, в этом году дети уже успели отдохнуть в четырёх городах: хорватском Шибенике, польском Хшануве, литовском Тракае и венгерском Ньиредьгазе.
Параллельно в самом Ивано-Франковске продолжается летняя оздоровительная кампания. Сейчас завершается вторая смена в лагере "Лимница", где отдыхают дети участников боевых действий и выходцы из прифронтовых территорий.
Скандал с Польшей — последние новости по теме
Напомним, ранее президент Польши Кароль Навроцкий сделал важное заявление о лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла. По его словам, такое решение существенно отражает позицию Варшавы в отношении исторической памяти и условий европейской интеграции, и такая риторика может усилить политическую напряженность между государствами. На данный момент ситуация остается под контролем.
Отметим, что министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о возможной реакции Киева на недружественные шаги. По его словам, зеркальные меры во внешней политике помогут защитить национальные интересы Украины в текущих условиях.
Как ранее сообщал Главред, пресс-секретарь канцелярии президента Польши Рафал Лескевич сообщил о дальнейшей судьбе награды. Он уточнил, что вопрос хранения ордена Белого Орла будет решаться в официальном порядке и должен быть урегулирован соответствующими процедурами, после чего награда останется на хранении в государственных учреждениях.
Читайте также:
- Польша больше не может говорить Украине "мы решили за вас" – Огрызко
- Антиукраинская истерия в Польше: эксперт раскрыл истинную причину поведения Варшавы
- "Польша зарабатывает на войне в Украине": эксглава МИД раскрыл неприятную правду
О личности: Руслан Марцинкив
Руслан Марцинкив — украинский политик, мэр Ивано-Франковска (с 2015 года). Народный депутат Украины VII созыва. Член партии Всеукраинское объединение "Свобода". Лауреат Премии Кабинета Министров Украины за особые достижения молодежи в развитии Украины (2009), сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред