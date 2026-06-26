Польша не хочет принимать детей украинских военных на оздоровление - детали

По сравнению с прошлыми годами количество польских городов, готовых принять украинских детей, заметно уменьшилось.

https://glavred.info/ukraine/polsha-ne-hochet-prinimat-detey-ukrainskih-voennyh-na-ozdorovlenie-detali-10776011.html Ссылка скопирована

Польша не хочет принимать детей украинских военных на оздоровление / коллаж: Главред, фото: АрміяInform, ua.depositphotos.com

Кратко:

Оздоровлять детей согласились города Венгрии и стран Балтии

В самом Ивано-Франковске продолжается летняя оздоровительная кампания

Польские города-партнеры отказываются принимать украинских детей на отдых. Об этом заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в эфире радио "Западный полюс".

По словам Марцинкива, по сравнению с прошлыми годами количество польских городов, готовых принять украинских детей, заметно уменьшилось. Вместо этого Ивано-Франковск активно ищет новых партнеров – и уже нашел: оздоровлять детей согласились города Венгрии и стран Балтии.

видео дня

"Если в прошлые годы польские города принимали больше детей, то в этом году многие города, к сожалению, отказались. Жаль, что сейчас в польских городах царит такая антиукраинская истерия", – сказал мэр.

Приоритет при распределении мест для отдыха за рубежом – дети погибших и пропавших без вести военнослужащих 102-й отдельной бригады территориальной обороны, как отметил городской голова.

По имеющимся данным, в этом году дети уже успели отдохнуть в четырёх городах: хорватском Шибенике, польском Хшануве, литовском Тракае и венгерском Ньиредьгазе.

Параллельно в самом Ивано-Франковске продолжается летняя оздоровительная кампания. Сейчас завершается вторая смена в лагере "Лимница", где отдыхают дети участников боевых действий и выходцы из прифронтовых территорий.

Скандал с Польшей — последние новости по теме

Напомним, ранее президент Польши Кароль Навроцкий сделал важное заявление о лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла. По его словам, такое решение существенно отражает позицию Варшавы в отношении исторической памяти и условий европейской интеграции, и такая риторика может усилить политическую напряженность между государствами. На данный момент ситуация остается под контролем.

Отметим, что министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о возможной реакции Киева на недружественные шаги. По его словам, зеркальные меры во внешней политике помогут защитить национальные интересы Украины в текущих условиях.

Как ранее сообщал Главред, пресс-секретарь канцелярии президента Польши Рафал Лескевич сообщил о дальнейшей судьбе награды. Он уточнил, что вопрос хранения ордена Белого Орла будет решаться в официальном порядке и должен быть урегулирован соответствующими процедурами, после чего награда останется на хранении в государственных учреждениях.

Читайте также:

О личности: Руслан Марцинкив Руслан Марцинкив — украинский политик, мэр Ивано-Франковска (с 2015 года). Народный депутат Украины VII созыва. Член партии Всеукраинское объединение "Свобода". Лауреат Премии Кабинета Министров Украины за особые достижения молодежи в развитии Украины (2009), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред