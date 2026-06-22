"Теряет силу": в Польше раскрыли, что станет с отобранным у Зеленского орденом

Возвращенную награду "передадут на хранение в Управление наград и назначений".

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В Польше раскрыли, что станет с отобранным у Зеленского орденом / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Владимир Зеленский/Telegram (t.me/V_Zelenskiy_official)

Кратко:

"Белый орел" будет "достойно и с уважением храниться" в Польше

Именно этот орден больше присваивать не будут

Пресс-секретарь польского президента Рафал Лескевич заявил, что орден "Белого орла", который президент Украины Владимир Зеленский отправил "Новой почтой", был получен. Об этом сообщает Polsat News.

Лескевич добавил, что возвращенную награду "передадут на хранение в Управление наград и назначений".

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"Действительно, орден был возвращен. Сегодня мы получили его в Канцелярии президента", - отметил он.

У пресс-секретаря польского президента также поинтересовались дальнейшей судьбой награды, которая была отозвана у главы украинского государства.

"Она поступит на хранение, где будет достойно и с уважением храниться, ведь это высшая и важнейшая польская государственная награда. Больше никому она не будет присвоена. Удостоверение теряет силу, поэтому орден вместе с удостоверением поступает на хранение в Канцелярию президента", - пояснил он.

Что стоит за антиукраинскими заявлениями в Польше — мнение эксперта

Политолог и преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук считает, что очередное обострение в отношениях между Украиной и Польшей не является случайным, а является частью долгосрочной стратегической конкуренции двух крупнейших государств региона. По его мнению, периодические скандалы вокруг исторических и политических вопросов будут возникать и в дальнейшем, независимо от политической ситуации в Киеве или Варшаве.

Эксперт отмечает, что напряженность обусловлена не только историческими противоречиями, но и геополитическими и экономическими интересами. В частности, Польша, по его словам, опасается усиления влияния Украины в ЕС и конкуренции за ресурсы и политические позиции.

"Короче говоря, главная причина — это конкуренция Украины и Польши как двух крупнейших государств региона", — добавил Олещук.

В то же время Олещук подчеркивает, что, несмотря на такие противоречия, стратегическое сотрудничество между двумя странами сохранится, а резкие заявления отдельных политиков не всегда отражают официальную позицию Варшавы.

Скандал с орденом Белого Орла — главное

Президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за присвоения одной из частей Вооруженных сил Украины названия "Героев УПА". Навроцкий подчеркнул, что такой орден является символом доверия польского народа и требует уважения к государственным ценностям.

Также в канцелярии президента Польши отвергли обвинения в стратегической ошибке после скандала с орденом Зеленского, подчеркнув, что решение было взвешенным и предусматривало предоставление Украине времени для изменения позиции относительно названия подразделения. Польша считает, что инициатива о названии подразделения "Героев УПА" стала причиной этого конфликта.

Как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский вернул Орден Белого Орла президенту Польши через "Новую почту". Он также подчеркнул, что это не влияет на благодарность Украины польскому народу за поддержку в борьбе с агрессией.

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Об источнике: Polsat News Polsat News - польский информационный телеканал, первый телеканал группы Polsat, вещает с 7 июня 2008 года. Руководителем канала с момента его образования является Генрик Собирайский, пишет Википедия.

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