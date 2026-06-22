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В Польше объяснили, почему лишили Зеленского ордена, но не Муссолини и Шредера

Руслана Заклинская
22 июня 2026, 11:15обновлено 22 июня, 13:28
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Министр канцелярии президента Польши раскритиковала Зеленского, заявив, что он якобы оскорбил польский народ.
В Польше объяснили, почему лишили Зеленского ордена, но не Муссолини и Шредера
В аппарате Навроцкого объяснили, почему оставили ордена Муссолини и Екатерины II / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Ключевые тезисы Агнешки Енджак:

  • Орден Белого Орла нельзя лишить посмертно, поэтому он остается у Муссолини и Екатерины II
  • Шредер не лишен ордена из-за отсутствия оснований
  • Польша поддерживает Украину, но не приемлет неуважительного отношения

Президент Польши Кароль Навроцкий отозвал орден Белого Орла у президента Украины Владимира Зеленского из-за скандала вокруг чествования УПА. В то же время орден до сих пор остается у фашистского диктатора Бенито Муссолини, российской императрицы Екатерины II и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Логику такого решения объяснила министр канцелярии польского лидера Агнешка Енджак.

По её словам, у Муссолини и Екатерины II награду не забирают, поскольку орден не отзывается посмертно. Что касается друга Кремля Шредера, Варшава считает, что он "не совершил действий", заслуживающих лишения ордена.

видео дня

"Бывший канцлер Германии никогда так открыто не оскорблял польскую нацию, как это сделал президент Украины. Хотя его деятельность в интересах путинской России заслуживает осуждения как наносящая ущерб Польше и Европе. За время пребывания Шредера на посту в Германии не ставили памятников Гитлеру или Гиммлеру, и ни одно подразделение Бундесвера не назвали в честь "героев СС", — заявила Енджак.

Она также упрекнула Зеленского в том, что он "добавил оскорбление к оскорблению", вернув орден в Польшу по почте, и обвинила его в неуважении к исторической памяти поляков.

"Неприлично чтить убийц предков тех, кто помог вам, когда стоял вопрос жизни и смерти. Мы поддерживаем Украину, но не позволим оскорблять себя", — подытожила чиновница, добавив, что Польша отозвала награду, но "не отказалась от протянутой руки помощи".

Что стоит за антиукраинскими заявлениями в Польше — мнение эксперта

Политолог и преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук считает, что очередное обострение в отношениях между Украиной и Польшей не является случайным, а является частью долгосрочной стратегической конкуренции двух крупнейших государств региона. По его мнению, периодические скандалы вокруг исторических и политических вопросов будут возникать и в дальнейшем, независимо от политической ситуации в Киеве или Варшаве.

Эксперт отмечает, что напряженность обусловлена не только историческими противоречиями, но и геополитическими и экономическими интересами. В частности, Польша, по его словам, опасается усиления влияния Украины в ЕС и конкуренции за ресурсы и политические позиции.

"Короче говоря, главная причина — это конкуренция Украины и Польши как двух крупнейших государств региона", — добавил Олещук.

В то же время Олещук подчеркивает, что, несмотря на такие противоречия, стратегическое сотрудничество между двумя странами сохранится, а резкие заявления отдельных политиков не всегда отражают официальную позицию Варшавы.

Скандал с орденом Белого Орла — главное

Президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за присвоения одной из частей Вооруженных сил Украины названия "Героев УПА". Навроцкий подчеркнул, что такой орден является символом доверия польского народа и требует уважения к государственным ценностям.

Также в канцелярии президента Польши отвергли обвинения в стратегической ошибке после скандала с орденом Зеленского, подчеркнув, что решение было взвешенным и предусматривало предоставление Украине времени для изменения позиции относительно названия подразделения. Польша считает, что инициатива о названии подразделения "Героев УПА" стала причиной этого конфликта.

Как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский вернул Орден Белого Орла президенту Польши через "Новую почту". Он также подчеркнул, что это не влияет на благодарность Украины польскому народу за поддержку в борьбе с агрессией.

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О личности: Агнешка Енджак

Агнешка Енджак — польская политическая деятельница и чиновница, работающая в администрации президента Польши.

Она занимает должность министра в канцелярии президента и отвечает за коммуникацию и координацию отдельных направлений работы президентской администрации. В публичном пространстве Енджак часто выступает в качестве официального представителя позиции главы государства, комментируя решения и политические заявления, касающиеся внутренней и внешней политики Польши.

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