Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Стратегическая ошибка": у Навроцкого жестко ответили на скандал с орденом Зеленского

Юрий Берендий
20 июня 2026, 17:21
google news Подпишитесь
на нас в Google
В канцелярии президента Польши объяснили, почему Кароль Навроцкий решил лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
'Стратегическая ошибка': у Навроцкого жестко ответили на скандал с орденом Зеленского
В офисе Навроцкого резко отреагировали на скандал с орденом Зеленского / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Что сказал Збигнев Богуцкий:

  • В канцелярии президента Польши отвергли обвинения в стратегической ошибке
  • Варшава обвинила Украину в обострении отношений из-за исторических вопросов
  • Зеленскому дали время изменить позицию перед лишением ордена

В Польше отреагировали на резкое заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги относительно решения президента Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла. В президентской канцелярии отвергли обвинения в стратегической ошибке и возложили ответственность за нынешнее обострение на украинскую сторону. Об этом сообщил глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий в эфире телеканала wPolsce24, его слова приводит издание Onet.

В Варшаве настаивают, что решение польского президента стало следствием событий, которые, по их мнению, начались значительно раньше. Именно этот контекст, как утверждают в президентском окружении, стал определяющим для дальнейших шагов польских властей.

видео дня

"Со стороны Польши нет ни одной стратегической ошибки. Нет ни одной (ошибки) со стороны президента Кароля Навроцкого. Эта ошибка была допущена со стороны Украины тогда, когда президент Зеленский решил назвать одну из важных украинских частей именами "преступников УПА"", — сказал Богуцкий.

В то же время глава канцелярии президента Польши заявил, что официальная Варшава не действовала поспешно. По его словам, перед принятием окончательного решения украинской стороне была предоставлена возможность пересмотреть свою позицию.

"Позже вторым шагом стало созыв капитулы и выражение ею своего мнения. Затем состоялись дипломатические переговоры, то есть украинской стороне было предоставлено время, чтобы обдумать это решение и отказаться от него. Украинцы не воспользовались этой возможностью, поэтому президент принял решение взвешенно, спокойно (...)", — отметил Богуцкий.

Что этому предшествовало

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал лишение президента Украины ордена Белого орла стратегической ошибкой польского лидера, от которой, по его убеждению, выиграет только Москва. Он также заявил, что не видит возможности и в дальнейшем сохранять врученный ему в 2022 году Командорский крест со звездой ордена "За заслуги перед Польшей" и сообщил о намерении вернуть награду польской стороне.

Сибига также подчеркнул, что Украина в течение последних полутора лет работала над урегулированием исторических противоречий с Польшей, в частности содействовала поисковым и эксгумационным работам, возобновлению деятельности Конгресса историков и пыталась поддерживать диалог даже по самым сложным вопросам. По его мнению, нынешнее обострение ситуации является контрпродуктивным, а историческую политику Украины не может определять ни один иностранный президент.

Конфликт с Польшей возник не случайно — комментарий политолога

Политолог Петр Олещук считает, что споры вокруг исторических вопросов между Украиной и Польшей возникли не случайно. По его мнению, эти разногласия носят системный характер и связаны не только с трактовкой исторических событий, но и с конкуренцией за влияние в Центрально-Восточной Европе.

Эксперт отмечает, что Польша все чаще воспринимает Украину как потенциального конкурента, что также сказывается на характере двусторонних отношений и усугубляет существующие противоречия.

"Польша давно позиционирует себя как восточный щит Европы и ведущее государство региона. Украина со своим противостоянием России, новейшими технологиями и европейскими амбициями также претендует на важную роль. Поэтому все это надолго", — отметил он.

Скандал между Украиной и Польшей — последние новости по теме

Напомним, ранее разразился скандал из-за решения президента Зеленского о присвоении подразделению ВСУ имени героев УПА. В Польше после этого заявили, что присвоение подразделению украинских войск имени героев УПА существенно повлияет на двусторонние украинско-польские отношения.

Отметим, что в своем официальном заявлении премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул необходимость прямого диалога между президентами обеих стран. Публичный призыв Туска к диалогу по поводу конфликта вокруг УПА направлен на сохранение солидарности и противостояние внешним угрозам. Правительство считает, что дипломатия должна преобладать над эмоциями.

Как ранее сообщал Главред, политолог Виктор Андрусив предупредил, что польская политическая истерия вокруг УПА грозит серьезными геополитическими потерями для Польши. Он отметил, что рост взаимного недоверия между Украиной и Польшей может подорвать перспективы регионального альянса и экономические возможности для обеих сторон.

Другие новости:

Об источнике: Onet

Onet.pl — интернет-портал, основанный в 1996 году и являющийся крупнейшим польскоязычным интернет-порталом (2012). Самый цитируемый и самый популярный в категории информации и журналистики. Об этом пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Польши Владимир Зеленский Польша новости Украины Андрей Сибига Скандал с поляками
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши "Новой почтой" - появились фото

Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши "Новой почтой" - появились фото

17:29Мир
"Стратегическая ошибка": у Навроцкого жестко ответили на скандал с орденом Зеленского

"Стратегическая ошибка": у Навроцкого жестко ответили на скандал с орденом Зеленского

17:21Мир
Россия готовится к ракетным ударам, "Шахеды" уже в воздухе

Россия готовится к ракетным ударам, "Шахеды" уже в воздухе

17:01Война
Реклама

Популярное

Ещё
Почему нельзя бросать пельмени в кипящую воду: большинство ошибается годами

Почему нельзя бросать пельмени в кипящую воду: большинство ошибается годами

Для максимального урожая: какие плодовые деревья нужно обязательно обрезать летом

Для максимального урожая: какие плодовые деревья нужно обязательно обрезать летом

Жара больше не помешает сну: простой способ сделать спальню прохладнее

Жара больше не помешает сну: простой способ сделать спальню прохладнее

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке жирафа за 14 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке жирафа за 14 с

Не "имя нарицательное": как правильно сказать на украинском языке

Не "имя нарицательное": как правильно сказать на украинском языке

Последние новости

17:42

Мужчина потратил $17 тысяч на старый гараж и нашел внутри "сокровище"

17:34

Мощные взрывы в Москве: появились снимки последствий прилетов по НПЗ

17:29

Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши "Новой почтой" - появились фото

17:22

Ошибка в разговоре: почему не стоит просить "залишити у спокої"

17:21

"Стратегическая ошибка": у Навроцкого жестко ответили на скандал с орденом Зеленского

Крым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – СвитанКрым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – Свитан
17:12

"Гринч" возвращается: оскароносный фильм с Джимом Керри получит продолжение

17:01

Россия готовится к ракетным ударам, "Шахеды" уже в воздухе

16:42

Взрывы на оккупированных территориях: "Мадяр" о масштабных ударах по целям РФВидео

16:39

Что делать с картофелем во время цветения — как повысить урожайность

Реклама
16:21

Почему 21 июня нельзя вспоминать старые обиды: какой церковный праздник

16:19

Укусили: в деле умершей турецкой актрисы появились новые факты

16:08

"Никто из россиян не останется": ВСУ готовят оккупантам новый "Херсонский сценарий"

16:06

Чернобыль во время оккупации удивил ученых: что показали камеры

15:41

Мощные удары по мосту и оккупантам: Силы обороны атаковали россиян

15:35

Беременная Витвицкая вышла замуж за своего возлюбленного

15:33

Ошибка при уборке: почему некоторые старые вещи нельзя хранить в доме

15:30

Ракета полетит на 500 км: в Bloomberg узнали о новом оружии для Украины

15:28

Сколько украинцев выехали из Украины за границу — в Раде назвали точную цифру

15:18

Девушка избавилась от старой картины: через годы она появилась вновь

14:54

"Окно возможностей": в FT назвали единственный реалистический способ окончить войну

Реклама
14:52

Чем отличается сливочное масло от маргарина: раскрыт главный секретВидео

14:51

Как ещё можно назвать Ирину на украинском языке: неожиданные и мягкие формы

14:16

Как долго собака помнит хозяина: ответ удивит многихВидео

14:04

Одна ошибка испортит вкус и аромат: как правильно сушить пряные травыВидео

14:00

Летнее солнцестояние 2026: что принесет самый длинный день года каждому знаку

13:55

Путин готовит "месть" за атаки на Крым: назван сценарий массированного удара по Украине

13:50

Молодой картофель очистится за 5 минут: простой способ удивил хозяек

13:49

Дрова для госучреждений по "схеме": раскрыта афера на 1,2 млн грнФото

13:39

Китайский гороскоп на завтра, 21 июня: Собакам - перспективы, Змеям - иллюзии

13:29

Враг почувствует на поле боя: разработаны экспериментальные средства борьбы с дронамиФото

13:18

У Зеленского отобрали орден не просто так: чем скандал с Польшей грозит УкраинеВидео

13:08

Почему нельзя мыть пол в праздник 21 июня: строгие приметы

12:55

В удаленном уголке планеты возводят "Черный ящик Земли": что он хранит

12:36

Выгодно ли выключать двигатель авто в пробке: несколько секунд решают всеВидео

12:26

Главные сплетники среди знаков зодиака: астрологи составили список

11:56

Эта награда не для Зеленского, а для народа: Портников - о скандале с полякамимнение

11:38

Новые условия вместо мира: в ISW назвали истинные намерения Кремля в войне

11:10

Вселенная выбрала фаворитов лета 2026: кому повезет больше всех

11:08

Почему груши чернеют и гниют в погребе: ошибку делают еще при сборе урожаяВидео

10:36

Валютные качели в конце июня: будет ли курс доллара выше 45 гривен

Реклама
09:59

Скандал набирает обороты: Буданов отказался от важной государственной награды

09:51

В Польше выдвинули неожиданный ультиматум по переговорам с РФ - что известно

09:37

Моему любимому: Пугачева показала нежное фото с Галкиным

09:32

Село в Украине стало столицей целого государства: где оно находитсяВидео

09:29

Привлекает гармонию и уют: назван лучший цвет для ванной по фэншуй

09:00

Россия усилит удары по Киеву из-за Москвы, до нового мятежа Пригожина еще далеко — СтупакФото

08:55

Массированный налет дронов на Крым: под удар могла попасть важная ТЭСВидео

08:17

Всего пару капель защитят от фитофторы: чем лучше в июне подкормить помидоры

07:37

РФ обстреляла Харьков КАБами: люди оказались под завалами, есть погибшиеФото

05:50

Проблемы обойдут их стороной: какие знаки зодиака скоро изменят жизнь к лучшему

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять