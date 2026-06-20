'Стратегическая ошибка': у Навроцкого жестко ответили на скандал с орденом Зеленского

В канцелярии президента Польши объяснили, почему Кароль Навроцкий решил лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

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В офисе Навроцкого резко отреагировали на скандал с орденом Зеленского / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Что сказал Збигнев Богуцкий:

В канцелярии президента Польши отвергли обвинения в стратегической ошибке

Варшава обвинила Украину в обострении отношений из-за исторических вопросов

Зеленскому дали время изменить позицию перед лишением ордена

В Польше отреагировали на резкое заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги относительно решения президента Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла. В президентской канцелярии отвергли обвинения в стратегической ошибке и возложили ответственность за нынешнее обострение на украинскую сторону. Об этом сообщил глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий в эфире телеканала wPolsce24, его слова приводит издание Onet.

В Варшаве настаивают, что решение польского президента стало следствием событий, которые, по их мнению, начались значительно раньше. Именно этот контекст, как утверждают в президентском окружении, стал определяющим для дальнейших шагов польских властей.

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"Со стороны Польши нет ни одной стратегической ошибки. Нет ни одной (ошибки) со стороны президента Кароля Навроцкого. Эта ошибка была допущена со стороны Украины тогда, когда президент Зеленский решил назвать одну из важных украинских частей именами "преступников УПА"", — сказал Богуцкий.

В то же время глава канцелярии президента Польши заявил, что официальная Варшава не действовала поспешно. По его словам, перед принятием окончательного решения украинской стороне была предоставлена возможность пересмотреть свою позицию.

"Позже вторым шагом стало созыв капитулы и выражение ею своего мнения. Затем состоялись дипломатические переговоры, то есть украинской стороне было предоставлено время, чтобы обдумать это решение и отказаться от него. Украинцы не воспользовались этой возможностью, поэтому президент принял решение взвешенно, спокойно (...)", — отметил Богуцкий.

Что этому предшествовало

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал лишение президента Украины ордена Белого орла стратегической ошибкой польского лидера, от которой, по его убеждению, выиграет только Москва. Он также заявил, что не видит возможности и в дальнейшем сохранять врученный ему в 2022 году Командорский крест со звездой ордена "За заслуги перед Польшей" и сообщил о намерении вернуть награду польской стороне.

Сибига также подчеркнул, что Украина в течение последних полутора лет работала над урегулированием исторических противоречий с Польшей, в частности содействовала поисковым и эксгумационным работам, возобновлению деятельности Конгресса историков и пыталась поддерживать диалог даже по самым сложным вопросам. По его мнению, нынешнее обострение ситуации является контрпродуктивным, а историческую политику Украины не может определять ни один иностранный президент.

Конфликт с Польшей возник не случайно — комментарий политолога

Политолог Петр Олещук считает, что споры вокруг исторических вопросов между Украиной и Польшей возникли не случайно. По его мнению, эти разногласия носят системный характер и связаны не только с трактовкой исторических событий, но и с конкуренцией за влияние в Центрально-Восточной Европе.

Эксперт отмечает, что Польша все чаще воспринимает Украину как потенциального конкурента, что также сказывается на характере двусторонних отношений и усугубляет существующие противоречия.

"Польша давно позиционирует себя как восточный щит Европы и ведущее государство региона. Украина со своим противостоянием России, новейшими технологиями и европейскими амбициями также претендует на важную роль. Поэтому все это надолго", — отметил он.

Скандал между Украиной и Польшей — последние новости по теме

Напомним, ранее разразился скандал из-за решения президента Зеленского о присвоении подразделению ВСУ имени героев УПА. В Польше после этого заявили, что присвоение подразделению украинских войск имени героев УПА существенно повлияет на двусторонние украинско-польские отношения.

Отметим, что в своем официальном заявлении премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул необходимость прямого диалога между президентами обеих стран. Публичный призыв Туска к диалогу по поводу конфликта вокруг УПА направлен на сохранение солидарности и противостояние внешним угрозам. Правительство считает, что дипломатия должна преобладать над эмоциями.

Как ранее сообщал Главред, политолог Виктор Андрусив предупредил, что польская политическая истерия вокруг УПА грозит серьезными геополитическими потерями для Польши. Он отметил, что рост взаимного недоверия между Украиной и Польшей может подорвать перспективы регионального альянса и экономические возможности для обеих сторон.

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Об источнике: Onet Onet.pl — интернет-портал, основанный в 1996 году и являющийся крупнейшим польскоязычным интернет-порталом (2012). Самый цитируемый и самый популярный в категории информации и журналистики. Об этом пишет Википедия.

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